Economic Survey 2026: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने गुरुवार को इकोनॉम‍िक सर्वे 2025-26 पेश क‍िया. इस दौरान देश की इकोनॉमी के ल‍िए पॉज‍िट‍िव और सतर्क प‍िक्‍चर पेश की गई. व‍ित्‍त मंत्री ने इकोनॉम‍िक सर्वे पेश करने के दौरान रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रहने की उम्‍मीद जताई. ग्लोबल अन‍िश्‍च‍ितता, ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन, टाइट फाइनेंशियल कंडीशन और ग्‍लोबल ड‍िमांड के बीच देश की मजबूती को दर्शाया जाता है. सर्वे में कहा गया क‍ि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है. अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद एक महीने पहले ही भारत जापान को पछाड़कर चौथे नंबर पर पहुंचा है.

FY25 के ल‍िए GDP 6.5% रहने का अनुमान जताया था

सर्वे के अनुसार FY26 में र‍ियल GDP ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान जताया गया है. यह आंकड़ा र‍िजर्व बैंक के अनुमान से ज्‍यादा ही है. प‍िछले साल FY25 के ल‍िए इसे 6.5% रहने का अनुमान जताया गया था. न‍िवेश में इजाफा और मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग बूम से इस तेजी का सपोर्ट म‍िली है. सर्वे में बताया गया क‍ि FY26 की दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ बढ़कर 8.2% तक पहुंच गई, जो छह तिमाही का हाई लेवल है. पहले हाफ में कुल ग्रोथ का आंकड़ा 8% रहा, जबक‍ि दूसरे हाफ में इसके 6.9% रहने की उम्‍मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी इंडि‍यन इकोनॉमी

कैलेंडर ईयर 2026 के दौरान 6.3% और 2027 में 6.5% ग्रोथ रहने का अनुमान है. यह भी उम्‍मीद जताई गई क‍ि FY26 में इंडि‍यन इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को पार कर जाएगी. इकोनॉम‍िक सर्वे में देश की 'गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी' को लेकर जमकर तारीफ की गई जहां ग्रोथ हाई है. महंगाई दर के आरबीआई (RBI) के न‍िश्‍च‍ित दायरे 4% के आसपास रहने की उम्‍मीद है, जीएसटी कटौती से आने वाले समय में भी घरेलू मांग मजबूत बने रहने की संभावना है.

GST र‍िफॉर्म से भी ड‍िमांड में आई तेजी

साल 2025 के दौरान आरबीआई की तरफ से ब्याज दर (रेपो रेट) में 1.25% की कटौती की गई. इससे क्रेडिट और पावर डिमांड रिवाइव हुई. सरकार की तरफ से क‍िये गए GST र‍िफॉर्म से भी ड‍िमांड बढ़ी है. वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ी इकोनॉमी माना है. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारतीय एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है. टैर‍िफ का यह आंकड़ा एशिया में सबसे ज्‍यादा है. अमेर‍िका ने यह टैर‍िफ रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के कारण लगाया है. इसका असर टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वेलरी और लेदर आद‍ि लेबर-इंटेंसिव सेक्टर पर देखा जा रहा है.

अमेर‍िका भारत का 18% एक्सपोर्ट मार्केट है. भारत-US ट्रेड डील को अभी तक अंजाम नहीं द‍िया जा सका है. यह अभी तक लटकी हुई है. गोल्डमैन सैक्स FY27 में 6.8% ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है.