JP ग्रुप के एमडी मनोज गौड़ फिर गिरफ्तार, 12000 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कसा शिकंजा

प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के एमडी मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है. ये दूसरी बार है जब उनकी गिरफ्तारी हुई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 13, 2025, 02:43 PM IST
Jaypee Infratech: प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के एमडी मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है. ये दूसरी बार है जब उनकी गिरफ्तारी हुई है. इस बार ईडी ने उन्हें 12000 करोड़ रुपये के हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है.  

जेपी ग्रुप के  एमडी मनोज गौड़ गिरफ्तार  

 जेपी ग्रुप एमडी मनोज गौड़ के खिलाफ जांच घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है.इसी कड़ी में गुरुवार को कार्रवाई करते हुए ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया.ईडी ने मई में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और उनकी संबद्ध संस्थाओं से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी और 1.7 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की थी. छापेमारी के दौरान, प्रमोटरों, उनके परिवार के सदस्यों और समूह की कंपनियों के नाम पर संपत्ति के दस्तावेजों के साथ-साथ वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल डेटा भी जब्त किए गए. 

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चल रही जांच के तहत दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की थी. जेपी इन्फ्राटेक के प्रवर्तकों के खिलाफ 2017 में भी एफआईआर दर्ज हुई थी. एफआईआर में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया, जिसमें जेपी विशटाउन (जेआईएल) और जेपी ग्रीन्स (जेएएल) जैसी परियोजनाओं में आवासीय अपार्टमेंट और प्लॉट आवंटित करने के बहाने घर खरीदारों और निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रलोभन देना शामिल है.आईएएनएस

