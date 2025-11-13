ED ने विकास गर्ग के कई ठिकानों पर की छापेमारी, 190 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को उद्योगपति विकास गर्ग से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान शुरु किया. सूत्रों के मुताबिक गर्ग का नाम क्रिकेट सट्टेबाजी में यूज किए गए बेटिंग ऐप महादेव से जुड़ा मामला है जो वित्तीय अपराध और अवैध जुआ के खेल की जांच से संबंधित है. यह एक बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल क्राइम और अवैध जुआ जांच से संबंधित है. इस मामले में कुल 190 करोड़ की वित्तीय लेन-देन का मामला दर्ज है.

Vkas Garg पीएमएलए 2002 की धारा 17 के तहत एम/एस टाइटन सी एंड एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में तलाशी ली गई, जो ECIR/MBZO-II/01/2024 में दर्ज की गई थी. ये सीबीआई, ईओ-आईआईआई, दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर थी. इसमें नेपाल और बांग्लादेश को निर्यात होने का दिखावा करने के लिए फर्जी निर्यात दस्तावेज जैसे चालान और शिपिंग बिल बनाकर, वास्तव में माल को घरेलू स्तर पर बेचकर और इस तरह से 190 करोड़ रुपये की कस्टम ड्यूटी की चोरी की गई थी.

क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, पोकर सहित चुनाव में भी सट्टा

ऐप के माध्यम से क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर और कार्ड गेम्स जैसे खेलों के अलावा भारतीय चुनावों पर भी सट्टा लगाया जाता था. इस ऐप का संचालन यूएई के हेड ऑफिस से होता था और मलेशिया, थाईलैंड, यूएई और भारत में कॉल सेंटर स्थापित किए गए थे. ईडी ने 3,000 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया, जिसमें 15.50 करोड़ रुपये जमा थे और 191 लैपटॉप, 858 स्मार्टफोन तथा लग्जरी कारें जब्त कीं. इसके अलावा, स्टॉक मार्केट में मनी लॉन्ड्रिंग, यूपीआई का दुरुपयोग और हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल उजागर हुआ.

बेनामी बैंक खातों से की गई मनी लॉन्ड्रिंग

ईडी देश की सेंट्रल फाइनेंशिय क्राइम कंट्रोल एजेंसी केंद्रीय इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें कथित तौर पर 40,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है. ऐप के संचालकों ने कथित रूप से सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को सहयोगियों को लाभ-साझेदारी मॉडल पर फ्रैंचाइज़ी दी थी, जबकि जटिल 'बेनामी' बैंक खातों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा था. ईडी ने मामले में पहले ही आरोप-पत्र दाखिल किए हैं, जिसमें मुख्य संचालकों सहित कई आरोपियों का नाम शामिल है. इसकी जांच में बेनामी बैंक खातों के माध्यम से स्तरित मनी लॉन्ड्रिंग और प्रमोटर-नियंत्रित कंपनियों के जरिए शेयर मूल्य में हेरफेर संलिप्तता सामने आई है.

जांच एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को मामले के फरार सह-संस्थापक रवि उप्पल को ढूंढ कर सुरक्षित करने का निर्देश दिया था. रवि उप्पल दुबई से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी से फरार हो गया था. इंटरपोल की नोटिस के बाद वो लगातार निगरानी में था. रवि उप्पल के सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर भागने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जांच एजेंसियों को फटकार लगाई थी और कहा था कि देश की जांच एजेंसियों को सफेदपोश अपराधियों के हाथों की कठपुतली नहीं बननी चाहिए.

तरुण शर्मा की रिपोर्ट

