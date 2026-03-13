Advertisement
IDFC First Bank Fraud Case: ED का बड़ा एक्शन; 5 शहरों की 19 लोकेशन पर छापे, 90 खाते सीज

IDFC First Bank Fraud Case: ED का बड़ा एक्शन; 5 शहरों की 19 लोकेशन पर छापे, 90 खाते सीज

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच में ये पाया कि आरोपी ने कई 'शेल' संस्थाओं के जरिए फंड को घुमाकर जनता के पैसे का गबन किया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 05:40 PM IST
IDFC First Bank Fraud Case: ED का बड़ा एक्शन; 5 शहरों की 19 लोकेशन पर छापे, 90 खाते सीज

IDFC First Bank Fraud Case :  IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े धोखाधड़ी मामले में  प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और 90 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है. ED ने यह भी बताया कि तलाशी के दौरान डिजिटल और दस्तावेजी रूप में कई आपत्तिजनक (incriminating) सबूत बरामद किए गए हैं. ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज मामले के बाद की गई. ये मामला हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था. प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, गुरुग्राम और बैंगलोर में ये तलाशी अभियान चलाया. ये कार्रवाई उस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई, जिसमें हरियाणा सरकार के लगभग 590 करोड़ रुपये के फंड के गबन का आरोप है.

जांच एजेंसी के मुताबिक, तलाशी के दौरान बैंक के पूर्व कर्मचारियों रिभव ऋषि और अभय कुमार, उनके परिवार के सदस्यों और लाभ पाने वाली शेल कंपनियों के ठिकानों पर छापे मारे गए. इनमें M/s स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट्स, M/s Capco फिनटेक सर्विसेज, M/s मां वैभव लक्ष्मी इंटीरियर्स, M/s SRR प्लानिंग गुरूस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

कैसे गबन हुआ पैसा?

इसके अलावा Sawan Jewellers जैसे ज्वेलर्स और विक्रम वाधवा जैसे रियल एस्टेट डेवलपर्स तथा उनकी कारोबारी यूनिट्स को भी जांच के दायरे में लिया गया. ED के मुताबिक, आरोपियों ने कई शेल कंपनियों के जरिए फंड को घुमाकर और अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर सरकारी धन का गबन किया. एजेंसी ने बताया कि अधिकांश रकम ज्वेलर्स के बैंक खातों के जरिए भेजी गई, ताकि फर्जी बिलिंग के माध्यम से सोना खरीदने का भ्रम पैदा किया जा सके.

जांच में एक शेल कंपनी स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट्स की पहचान हुई है, जिसके साझेदार स्वाति सिंगला और अभिषेक सिंगला हैं. ED के मुताबिक, ये घोटाला पिछले एक साल में बैंक के कुछ पूर्व कर्मचारियों, जिनमें रिभव ऋषि भी शामिल हैं, की मदद से अंजाम दिया गया. एजेंसी के अनुसार, अपराध से प्राप्त धन (proceeds of crime) को रिभव ऋषि और उनकी पत्नी दिव्या अरोड़ा के खातों में ट्रांसफर किया गया. अब तक इस मामले में कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 6 बैंक कर्मचारी और 4 निजी व्यक्ति शामिल हैं.

