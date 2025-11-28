बायजू रवींद्रन नए सबूतों के साथ अमेरिकी कोर्ट को देंगे चुनौती! जानिए क्या है प्लान?

Byju Raveendran : आर्थिक संकट से जूझ रही एडटेक फर्म बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्रन US बैंकरप्सी कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उन्हें $1 बिलियन से अधिक पेमेंट करने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने $533 मिलियन का पता लगाने की कोशिशों में रुकावट डाली, जिसके बारे में एडटेक के लेंडर्स का आरोप है कि उन्होंने इसे एक अमेरिकन सब्सिडियरी से डायवर्ट किया था. उन्होंने दावा किया है कि ग्लास ट्रस्ट ( US लेंडर्स को रिप्रेजेंट करता है) और थिंक एंड लर्न के रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) ने ये आरोप लगाकर कोर्ट को गुमराह किया है कि फंड डायवर्ट किए गए थे.

इसके अलावा, बायजू रवींद्रन ने डेलावेयर बैंकरप्सी कोर्ट में अलग से एक मोशन फाइल किया है, ताकि कोर्ट के समय से पहले दिए गए डैमेज के फैसले को ठीक किया जा सके. एडटेक के फाउंडर का दावा है कि इस मोशन से ये साबित होता है कि डैमेज का फैसला समय से पहले दिया गया था और वैल्यू पर बिना किसी बहस के जारी किया गया था और GLAS ट्रस्ट ने पब्लिक हियरिंग से पहले सितंबर के आखिर में डैमेज तय करने की अपनी रिक्वेस्ट वापस ले ली थी.

कोर्ट ने दिया था ये फैसला

एडटेक फाउंडर के एक बयान के मुताबिक, कोर्ट के फैसले में बायजू रवींद्रन को न केवल इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उन्होंने समय पर दस्तावेज नहीं दिए, बल्कि एक डैमेज अवॉर्ड भी शामिल किया गया था. ये दावा किया गया कि कोर्ट ने GLAS ट्रस्ट के दावों की मेरिट पर कोई फैसला नहीं किया और न ही बायजू ने उन दावों के खिलाफ बचाव किया.

बायजू रवींद्रन ने दी सफाई

मीडिया के साथ सबूत शेयर करते हुए बायजू रवींद्रन ने कहा, 'दो साल से GLAS ट्रस्ट ने मेरी और दूसरे फाउंडर्स की ईमानदारी पर हमला किया है, एक ऐसी कहानी को दोहराकर जिसके बारे में उन्हें पता था कि वो झूठी है. आज उनके अपने डॉक्यूमेंट्स सच्चाई सामने ला रहे हैं. फंड्स का इस्तेमाल थिंक एंड लर्न और हमारे शानदार एक्सपेंशन के फायदे के लिए किया गया था. ये बहुत ही शर्मनाक है कि मुझ पर इस तरह से हमला किया गया है और इससे भी जरूरी बात ये है कि इन लेंडर्स और GLAS ट्रस्ट के सिर्फ लालच पर आधारित इस हमले से BYJU's के कस्टमर्स और एम्प्लॉइज पर असर पड़ा है. इन पार्टियों को अब कोर्ट्स के सामने लाया जाएगा और उनसे कुछ बहुत मुश्किल सवालों के जवाब देने होंगे.'

ऑनलाइन एजुकेशन में बनाया था बड़ा ब्रैंड

रवींद्रन ने कोविड के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की बढ़ती डिमांड के बीच अपनी पहचान बनाई थी. BYJU’s ने इस दौरान कई बड़ी डील की, जिनमें भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी और फीफा वर्ल्ड कप से पहले लियोनेल मेस्सी के साथ वैश्विक एम्बेसडर पार्टनरशिप शामिल है. इन सौदों और तेजी से विस्तार ने रवींद्रन की व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाई और कंपनी को एक तगड़ा ब्रैंड बनाया था.