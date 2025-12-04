Advertisement
Egg Price Hike: अंडों की कीमत बढ़ने से बंगाल के स्कूलों में पड़ा असर, जानिए आपके शहर में क्या है रेट?

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 12:32 PM IST
Egg Price Hike:  अंडों की कीमत बढ़ने से बंगाल के स्कूलों में मिड-डे मील में इसकी उपलब्धता पर असर पड़ सकता है. आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील में कीमतें बढ़ने की वजह से अंडों की कमी हो सकती है. हालांकि, सरकार हर अंडे के लिए सिर्फ साढ़े छह रुपये देती है, लेकिन आंगनवाड़ी सेंटरों में अंडे देकर खाना देना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि हर अंडे की रिटेल कीमत बढ़कर 8 रुपये हो गई है. इस वजह से, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स अंडों के लिए सरकारी आवंटन बढ़ाने की मांग कर रही हैं.

इंडिपेंडेंट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने जलपाईगुड़ी के माल बाजार में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS) ऑफिस के अधिकारियों को एक डेप्युटेशन दिया है, जिसमें अंडों की कीमत बाजार की कीमत के हिसाब से तय करने की मांग की गई है. उन्होंने मांओं के न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट के लिए आवंटन बढ़ाने की भी मांग की.

 गोवा में भी हुआ दाम में इजाफा

अंडे की बढ़ती कीमतों से गोवा की पारंपरिक क्रिसमस मिठाइयों की कीमत पर असर पड़ सकता है और रेट बढ़कर 120 से 130 रुपये प्रति दर्जन होने की उम्मीद है. ऑल गोवा पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जयकृष्ण नाइक ने कहा कि ऊंची कीमतों में जल्द ही कमी आने की उम्मीद नहीं है. उन्होंने कहा कि रेट में बढ़ोतरी देश में अंडों की कमी की वजह से नहीं, बल्कि मजबूत एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से है.

असम में भी कीमतों में बढ़ोतरी

असम में भी अंडों की कीमतें तेजी से बढ़कर 9 से 10 रुपये प्रति अंडा और 30 की ट्रे 240–260 रुपये हो गई हैं. आपूर्ति में कमी, चारा महंगा होना और बढ़ती डिमांड इसकी मुख्य वजहें हैं. 

अहमदाबाद- ₹ 6.85
बेंगलुरु- ₹ 6.75
चेन्नई- ₹ 6.7
दिल्ली- ₹ 6.97
कोलकाता- ₹ 7.05
मुंबई- ₹ 7.15
Gaurav Singh

गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

