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Hindi Newsबिजनेसबाजार में आएंगे एक्‍सपायरी डेट ल‍िखे अंडे? क‍ितने द‍िन में खराब होता है अंडा, FSDA के जवाब से सब चौंके

बाजार में आएंगे एक्‍सपायरी डेट ल‍िखे अंडे? क‍ितने द‍िन में खराब होता है अंडा, FSDA के जवाब से सब चौंके

Egg Market in UP: यूपी के बाजार में हर द‍िन करीब साढ़े तीन करोड़ अंडों की खपत होती है. लेक‍िन प्रोडक्‍शन इसका आधा ही हो पाता है. बाकी अंडों की खपत को हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से मंगाकर पूरा क‍िया जाता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 04, 2026, 12:48 PM IST
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एक अंडा क‍ितने द‍िन तक सही रहता है? (Photo Credit: AI)
एक अंडा क‍ितने द‍िन तक सही रहता है? (Photo Credit: AI)

Egg with Expiry Date: जरा सोच‍िए... आप जो अंडा सुबह के नाश्‍ते में खाते हैं यद‍ि उस पर एक्‍सपायरी की तारीख ल‍िखी हो तो क्‍या होगा? ऐसा हुआ तो आपको एक-एक अंडा बड़े ध्‍यान से खरीदना होगा. कहीं, कोई अंडा एक्‍सपायरी डेट वाला न आ जाए. खैर ये तो हुई प्‍लान की बात, लेक‍िन यूपी के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग (FSDA) ऐसा करने से इंकार कर द‍िया है. यूपी में फ‍िलहाल अंडों पर एक्सपायरी डेट को नहीं ल‍िखा जा सकेगा. एफएसडीए (FSDA) का कहना है, यद‍ि अंडों पर एक्‍सपायरी ल‍िखने के न‍ियम को सख्‍ती से लागू क‍िया गया तो सबसे बड़े राज्‍य में अंडों की शॉर्टेज हो सकती है. इसका असर यह होगा क‍ि रेट भी काफी बढ़ जाएंगे.

आपको बता दें यूपी के लोग हर द‍िन 3.35 करोड़ अंडे खा जाते हैं. इन आंकड़ों के आधार पर उत्‍तर प्रदेश सबसे ज्यादा अंडों की खपत वाला राज्य बन जाता है. यूपी के पोल्ट्री फॉर्मों में हर द‍िन 1.80 करोड़ अंडों का प्रोडक्शन होता है. जरूरत के बाकी अंडे हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से आते हैं. इन पड़ोसी राज्‍यों से यूपी में रोजाना करीब 1.55 करोड़ अंडों की सप्लाई होती है, जो क‍ि यह कुल खपत का 46% है.

एक्‍सपोर्ट करने वाले अंडों पर होती स्टैंपिंग

यूपी के ल‍िए अंडों की सप्‍लाई करने वाले इन 5 राज्यों में अंडों पर स्टैंपिंग (एक्‍सपायरी डेट ल‍िखना) केवल उन अंडों पर होती है, जिन्हें विदेश में एक्‍सपोर्ट करना होता है. यूपी में आने वाले अंडों पर क‍िसी तरह की स्टैंपिंग नहीं की जाती. यद‍ि यूपी में अंडे पर प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट लिखने का नियम लागू हुआ तो दूसरे राज्यों के अंडे बाजार में बिक नहीं पाएंगे. इससे साफ हे क‍ि पूरे उत्‍तर प्रदेश में अंडों की शॉर्टेज हो जाएगी.

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क‍ितने द‍िन तक ठीक रहता है अंडा

अंडों की एक्‍सपायरी की खबर के यह भी बताया जा रहा है क‍ि अंडे को यद‍ि 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाए तो इसे 35 से 45 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं यद‍ि अंडे को 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाए तो अंडे को 14 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट को मुर्गी के अंडा देने के बाद लिखना होगा. ऐसे में यह तय करना मुश्किल होगा कि कौन-सा अंडा सीधे मार्केट में जाएगा? कौन-सा अंडा कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा? यही कारण है क‍ि FSDA एक्‍सपायरी डेट से जुड़े न‍ियम को लागू नहीं कर पा रहा है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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