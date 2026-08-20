/Eid-E-Milad 2026 : क्या 26 अगस्त को रहेगी सरकारी छुट्टी? ईद-ए-मिलाद पर बैंक बंद रहेंगे या खुलेंगे, जानें पूरी डिटेल

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी पैगंबर मोहम्मद के जन्म की स्मृति से जुड़ा अवसर है. मुस्लिम समुदाय में इस दिन उनके जीवन, शिक्षाओं, चरित्र और आदर्शों को याद किया जाता है. इस अवसर पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा, दुआ, धार्मिक पाठ और मानवता, दया, क्षमा, सेवा और जरूरतमंदों की मदद जैसे संदेशों पर जोर दिया जाता है. 'मावलिद' अरबी शब्द है, जिसका अर्थ जन्म या जन्मदिवस से जुड़ा है. 'मिलाद-उन-नबी' का इस्तेमाल आम तौर पर पैगंबर मोहम्मद के जन्म के स्मरण के लिए किया जाता है.