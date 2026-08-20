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Eid-E-Milad 2026 : क्या 26 अगस्त को रहेगी सरकारी छुट्टी? ईद-ए-मिलाद पर बैंक बंद रहेंगे या खुलेंगे, जानें पूरी डिटेल

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी 26 अगस्त 2026 यानी बुधवार को मनाया जाएगा. आधिकारिक अवकाश कैलेंडर में ये सरकारी छुट्टी के तौर पर शामिल है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 20, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:59 PM IST
Eid-E-Milad 2026 : क्या 26 अगस्त को रहेगी सरकारी छुट्टी? ईद-ए-मिलाद पर बैंक बंद रहेंगे या खुलेंगे, जानें पूरी डिटेल
Image Credit: Canva/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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