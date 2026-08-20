/Eid-E-Milad 2026 : क्या 26 अगस्त को रहेगी सरकारी छुट्टी? ईद-ए-मिलाद पर बैंक बंद रहेंगे या खुलेंगे, जानें पूरी डिटेल

Eid-E-Milad 2026 : ईद-ए-मिलाद-उन-नबी को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस की याद में मनाया जाता है. इसे मावलीद या मिलाद-उन-नबी के नाम से भी जाना जाता है. भारत समेत कई देशों में मुस्लिम समुदाय इस अवसर को अलग-अलग परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनाता है. आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, ईद-ए-मिलाद 26 अगस्त 2026, बुधवार को है. महाराष्ट्र सरकार की पब्लिक हॉलिडे लिस्ट और इंडिया पोस्ट के 2026 हॉलिडे कैलेंडर में भी इस दिन को ईद-ए-मिलाद/पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस के तौर पर दर्ज किया गया है.
ईद-ए-मिलाद-उन-नबी 2026 में बुधवार यानी 26 अगस्त को मनाया जाएगा. हालांकि, इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होने के कारण अलग-अलग समुदायों और क्षेत्रों में तारीख को लेकर अंतर देखने को मिल सकता है. कुछ इस्लामिक कैलेंडरों में 12 रबी-अल-अव्वल 1448 हिजरी की तारीख 25 अगस्त बताई गई है, जबकि अन्य कैलेंडर और स्थानीय परंपराओं के अनुसार ये 26 अगस्त को पड़ती है. इसलिए स्थानीय धार्मिक संस्थाओं या समुदाय की घोषणा को भी ध्यान में रखना जरूरी है.
इस्लामिक महीने चंद्र चक्र के आधार पर तय होते हैं. अलग-अलग समुदाय नए महीने की शुरुआत निर्धारित करने के लिए स्थानीय चांद देखने या गणना आधारित कैलेंडर जैसी अलग-अलग पद्धतियां अपना सकते हैं. कई सुन्नी मुस्लिम समुदायों में 12 रबी-अल-अव्वल को मावलिद से जोड़ा जाता है, जबकि कई शिया समुदायों के लिए 17 रबी-अल-अव्वल महत्वपूर्ण तारीख है. इसी वजह से ग्रेगोरियन कैलेंडर में तारीख अलग हो सकती है.
हां. भारत की 2026 की आधिकारिक छुट्टियों की लिस्ट में मिलाद-उन-नबी/ईद-ए-मिलाद को 26 अगस्त को राजपत्रित या बंद सरकारी अवकाश के रूप में शामिल किया गया है. महाराष्ट्र सरकार की 2026 की पब्लिक हॉलिडे नोटिफिकेशन में भी 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद की छुट्टी दी गई है. हालांकि, इसका ये मतलब नहीं है कि देश के हर निजी कार्यालय, दुकान, स्कूल या संस्थान में अनिवार्य रूप से छुट्टी होगी. इनकी छुट्टी संबंधित राज्य के नियमों और संस्थान की अपनी नीति पर निर्भर कर सकती है.
बैंकों की छुट्टी को लेकर स्थिति थोड़ी अलग है. भारत में बैंक हॉलिडे क्षेत्र और शहर के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अलग-अलग केंद्रों के लिए क्षेत्रीय अवकाश कैलेंडर जारी करता है. इसलिए 26 अगस्त को किसी एक शहर में बैंक शाखाएं बंद होने का मतलब ये नहीं है कि देशभर की सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. ग्राहकों को बैंक जाने से पहले RBI के क्षेत्रीय हॉलिडे कैलेंडर और अपने बैंक की स्थानीय शाखा की छुट्टी की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए.
हालांकि, बैंक शाखा बंद होने की स्थिति में भी आमतौर पर UPI, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध रहती हैं. ATM और कार्ड सेवाएं भी सामान्य तौर पर चलती रहती हैं. हालांकि, तकनीकी रखरखाव के कारण किसी सेवा में अस्थायी रुकावट हो सकती है.
ईद-ए-मिलाद-उन-नबी पैगंबर मोहम्मद के जन्म की स्मृति से जुड़ा अवसर है. मुस्लिम समुदाय में इस दिन उनके जीवन, शिक्षाओं, चरित्र और आदर्शों को याद किया जाता है. इस अवसर पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा, दुआ, धार्मिक पाठ और मानवता, दया, क्षमा, सेवा और जरूरतमंदों की मदद जैसे संदेशों पर जोर दिया जाता है. 'मावलिद' अरबी शब्द है, जिसका अर्थ जन्म या जन्मदिवस से जुड़ा है. 'मिलाद-उन-नबी' का इस्तेमाल आम तौर पर पैगंबर मोहम्मद के जन्म के स्मरण के लिए किया जाता है.
26 अगस्त की छुट्टी को लेकर किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए संबंधित संस्था का शेड्यूल पहले जांच लेना बेहतर है.
सरकारी कार्यालय: केंद्र या राज्य सरकार की आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट देखें
बैंक शाखा: RBI के क्षेत्रीय हॉलिडे कैलेंडर और संबंधित बैंक की स्थानीय सूचना जांचें
स्कूल-कॉलेज: संस्थान का अकादमिक कैलेंडर देखें