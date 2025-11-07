एक दिन की सैलरी 23000000000! दुनिया के पहले खरबपति बनेंगे एलन मस्क, शेयरहोल्डर्स ने ताली बजाकर दी मंजूरी

Elon Musk: टेस्ला के CEO एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बनने के बेहद करीब हैं. उनकी कंपनी के शेयरहोल्डर्स ने उनके लिए एक रिकॉर्ड तोड़ पैकेज को इजाजत दे दी है. बाद में सभी तालियां बजाकर सभी का शुक्रिया अदा किया.
Elon Musk: स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक एलन मस्क जल्द ही अपने नाम एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि उनके पहले ट्रिलियनेयर बनने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है. क्योंकि उनकी कंपनी के शेयरहोल्डर्स ने उनके लिए एक रिकॉर्ड तोड़ सैलरी पैकेज को हरी झंडी दिखा दी है. जिससे अगर टेस्ला अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लेती है, तो मस्क की कुल जायदाद 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 83 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच सकती है. यह जानकारी CNN की रिपोर्ट में दी गई है.
टेस्ला की सालाना शेयरहोल्डर्स मीटिंग में 75 फीसद से ज्यादा इनवेस्टर्स ने एलन मस्क का पैकेज बढ़ाने के प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की है. जैसे ही मीटिंग के नतीजों का ऐलान हुआ तो मीटिंग हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा. यह देखते हुए एलन मस्क ने शेयरहोल्डर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा,'मैं आप सबका बहुत आभारी हूं.'
एलन मस्क को सैलरी के तौर पर कुछ नहीं मिलता. उनकी पूरी कमाई शेयरों पर निर्भर होती है. इस नए प्लान के तहत उन्हें अगले दस सालों में 423.7 मिलियन (42.37 करोड़) शेयर मिल सकते हैं. अगर टेस्ला की मार्केट वैल्यू 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचती है तो इन शेयरों की कीमत लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर होगी. यह लक्ष्य हासिल करने के लिए टेस्ला के शेयरों को अपनी मौजूदा कीमत से 466 फीसद तक बढ़ना होगा. अगर ऐसा होता है तो टेस्ला एनविडिया (Nvidia) जैसी दिग्गज कंपनी को भी पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन जाएगी.
अगर मस्क को इस पैकेज के सभी 12 हिस्से (tranches) मिल जाते हैं, तो उनकी औसत कमाई 275 मिलियन डॉलर (लगभग 2300 करोड़ रुपये) हर दिन होगी, जो अब तक की सबसे बड़ी एक्जीक्यूटिव पे डील मानी जाएगी. टेस्ला के बोर्ड ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर यह प्रस्ताव खारिज हुआ तो मस्क कंपनी से हट सकते हैं.
नियामक फाइलिंग में बोर्ड ने कहा था कि मस्क ने सीईओ के तौर पर बने रहने के लिए 'अधिक नियंत्रण और भरोसे' की गारंटी मांगी थी, जो यह पैकेज उन्हें देता है. हालांकि टेस्ला के लिए यह साल आसान नहीं रहा है. 2025 में कंपनी की बिक्री और मुनाफा दोनों घटे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग कम हुई है और अमेरिकी सरकार ने ईवी (EV) सब्सिडी में कटौती की है.