Advertisement
trendingNow12991811
Hindi Newsबिजनेस

एक दिन की सैलरी 23000000000! दुनिया के पहले खरबपति बनेंगे एलन मस्क, शेयरहोल्डर्स ने ताली बजाकर दी मंजूरी

Elon Musk: टेस्ला के CEO एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बनने के बेहद करीब हैं. उनकी कंपनी के शेयरहोल्डर्स ने उनके लिए एक रिकॉर्ड तोड़ पैकेज को इजाजत दे दी है. बाद में सभी तालियां बजाकर सभी का शुक्रिया अदा किया. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक दिन की सैलरी 23000000000! दुनिया के पहले खरबपति बनेंगे एलन मस्क, शेयरहोल्डर्स ने ताली बजाकर दी मंजूरी

Elon Musk: स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक एलन मस्क जल्द ही अपने नाम एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि उनके पहले ट्रिलियनेयर बनने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है. क्योंकि उनकी कंपनी के शेयरहोल्डर्स ने उनके लिए एक रिकॉर्ड तोड़ सैलरी पैकेज को हरी झंडी दिखा दी है. जिससे अगर टेस्ला अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लेती है, तो मस्क की कुल जायदाद 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 83 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच सकती है. यह जानकारी CNN की रिपोर्ट में दी गई है.

टेस्ला की सालाना शेयरहोल्डर्स मीटिंग में 75 फीसद से ज्यादा इनवेस्टर्स ने एलन मस्क का पैकेज बढ़ाने के प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की है. जैसे ही मीटिंग के नतीजों का ऐलान हुआ तो मीटिंग हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा. यह देखते हुए एलन मस्क ने शेयरहोल्डर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा,'मैं आप सबका बहुत आभारी हूं.'

एलन मस्क को नहीं मिलती सैलरी

एलन मस्क को सैलरी के तौर पर कुछ नहीं मिलता. उनकी पूरी कमाई शेयरों पर निर्भर होती है. इस नए प्लान के तहत उन्हें अगले दस सालों में 423.7 मिलियन (42.37 करोड़) शेयर मिल सकते हैं. अगर टेस्ला की मार्केट वैल्यू 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचती है तो इन शेयरों की कीमत लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर होगी. यह लक्ष्य हासिल करने के लिए टेस्ला के शेयरों को अपनी मौजूदा कीमत से 466 फीसद तक बढ़ना होगा. अगर ऐसा होता है तो टेस्ला एनविडिया (Nvidia) जैसी दिग्गज कंपनी को भी पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

लगभग 2300 करोड़ रुपये हर दिन

अगर मस्क को इस पैकेज के सभी 12 हिस्से (tranches) मिल जाते हैं, तो उनकी औसत कमाई 275 मिलियन डॉलर (लगभग 2300 करोड़ रुपये) हर दिन होगी, जो अब तक की सबसे बड़ी एक्जीक्यूटिव पे डील मानी जाएगी. टेस्ला के बोर्ड ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर यह प्रस्ताव खारिज हुआ तो मस्क कंपनी से हट सकते हैं.

अधिक नियंत्रण और भरोसे

नियामक फाइलिंग में बोर्ड ने कहा था कि मस्क ने सीईओ के तौर पर बने रहने के लिए 'अधिक नियंत्रण और भरोसे' की गारंटी मांगी थी, जो यह पैकेज उन्हें देता है. हालांकि टेस्ला के लिए यह साल आसान नहीं रहा है. 2025 में कंपनी की बिक्री और मुनाफा दोनों घटे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग कम हुई है और अमेरिकी सरकार ने ईवी (EV) सब्सिडी में कटौती की है.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Elon MuskTesla

Trending news

'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़