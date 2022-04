Elon Musk ने Bill Gates का बुरी तरह उड़ाया मजाक! 'प्रेग्ननेंट मैन' की इमोजी शेयर कर लिखी यह बात

Elon Musk vs Bill Gates: एलन मस्क ट्विटर के लिए बोली लगाने को लेकर एलन लगातार सुर्खियों में हैं. एलन ट्वीटर कई बार दिग्गजों का मजाक ट्विटर पर मजाक बनाते रहते हैं. यहां तक कि वे अमेरिका राष्ट्रपति उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स का भी ट्विटर पर मजाक उड़ा चुके हैं. लेकिन इस बार उन्होंने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स का बुरी तरह मजाक उड़ाया है.

सभी जानते हैं कि एलन मस्क का बिल गेट्स के साथ 36 का आंकड़ा रहा है. इससे पहले बिल गेट्स ने भी मस्क के क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को लेकर तंज कसा था, जिसके बाद से ही मस्क भी गेट्स पर छींटाकसी का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. लेकिन इस बार मसक ने ट्वीटर पर बिल गेट्स की एक फोटो के साथ प्रेग्नेंट मैन की इमोजी शेयर कर उनका मजाक उड़ाया है.

एलन मस्क ने ट्विटर पर प्रेग्नेंट मैन की इमोजी के साथ गेट्स का मजाक उड़ाया है. मस्क ने बिल गेट्स के साथ इस इमोजी को लगाई है. गेट्स इस फोटो में गेट्स हल्के नीले रंग की टीशर्ट पहने खड़े हैं और पेट बाहर निकला हुआ है. और इमोजी भी बिल्कुल ऐसे ही नीले शर्त में खड़ा है और उसका पेट भी बाहर निकला है. इसके साथ मस्क ने एक और फोटो शेयर की है. इसमें 6 लोग काले कपड़ों से ढके खड़े है. मस्क ने लिखा है कि शैडो बैन काउंसिल उनका ट्वीट रिव्यू कर रही है.

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi

— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022