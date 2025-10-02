एलन मस्क ने बनाया इतिहास, 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के इकलौते शख्स बने

Elon Musk Creates History : टेस्ला के CEO एलन मस्क ने इतिहास बना दिया है. मस्क लगभग $500 अरब (₹44 लाख करोड़) की कुल संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं. टेस्ला के शेयरों में आई तेजी और इस साल उनकी स्टार्टअप कंपनियों के वैल्यूएशन में हुआ जबरदस्त उछाल देखने को मिला है.

संपत्ति का सबसे बड़ा सोर्स है टेस्ला

टेस्ला उनकी संपत्ति का सबसे बड़ा सोर्स बनी हुई है. इस इलेक्ट्रिक कार निर्माता के शेयरों में इस साल 14 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें अकेले बुधवार को लगभग 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी शामिल है. टेस्ला की एक दिन की तेजी ने मस्क की निजी संपत्ति में 7 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा कर दिया है.

मस्क 2021 में पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे. लेकिन बाद में टॉप पर अमेजन डॉट कॉम के जेफ बेजोस और LVMH के बर्नार्ड अर्नाल्ट भी पहुंचे थे. लेकिन उनको पछाड़कर पिछले साल ये खिताब फिर से मस्क ने हासिल किया था और 300 दिनों से कुछ अधिक समय तक इसे पोजीशन को अपने पास रखा.

अलग-अलग सेक्टर में फैला है साम्राज्य

सिर्फ टेस्ला ही नहीं है जो मस्क की संपत्ति बढ़ा रही है। उनकी कंपनी SpaceX लगातार अपनी वैल्यू बढ़ा रही है. वहीं, मस्क का नया प्रोजेक्ट xAI, जिसका मकसद OpenAI और अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों को टक्कर देना है, भी तेजी से अपनी वैल्यूएशन बढ़ा रहा है. Forbes की अरबपति लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं Oracle के को-फाउंडर लैरी एलिसन, जिनकी संपत्ति बुधवार तक लगभग $351.5 बिलियन आंकी गई थी.

मस्क की ये वित्तीय बढ़त दिखाती है कि वे कई अलग-अलग क्षेत्रों- कार, रॉकेट और AI में कितनी गहरी पकड़ रखते हैं. यही कारण है कि वे अब तक के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं.