Advertisement
trendingNow12944427
Hindi Newsबिजनेस

एलन मस्क ने बनाया इतिहास, 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के इकलौते शख्स बने

एलन मस्क पहले व्यक्ति बने हैं जिनकी कुल संपत्ति 500 अरब डॉलर पर पहुंच गई. ये उपलब्धि टेस्ला के शेयरों में उछाल और उनकी कंपनियों SpaceX व xAI के बढ़ते वैल्यूएशन के कारण हुई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एलन मस्क ने बनाया इतिहास, 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के इकलौते शख्स बने

Elon Musk Creates History : टेस्ला के CEO एलन मस्क ने इतिहास बना दिया है. मस्क लगभग $500 अरब (₹44 लाख करोड़) की कुल संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं. टेस्ला के शेयरों में आई तेजी और इस साल उनकी स्टार्टअप कंपनियों के वैल्यूएशन में हुआ जबरदस्त उछाल देखने को मिला है.

संपत्ति का सबसे बड़ा सोर्स है टेस्ला 

टेस्ला उनकी संपत्ति का सबसे बड़ा सोर्स बनी हुई है. इस इलेक्ट्रिक कार निर्माता के शेयरों में इस साल 14 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें अकेले बुधवार को लगभग 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी शामिल है. टेस्ला की एक दिन की तेजी ने मस्क की निजी संपत्ति में 7 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मस्क 2021 में पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे. लेकिन बाद में टॉप पर अमेजन डॉट कॉम के जेफ बेजोस और LVMH के बर्नार्ड अर्नाल्ट भी पहुंचे थे. लेकिन उनको पछाड़कर पिछले साल ये खिताब फिर से मस्क ने हासिल किया था और 300 दिनों से कुछ अधिक समय तक इसे पोजीशन को अपने पास रखा.

यह भी पढ़ें : DA Hike in Diwali : 3% DA बढ़ा, अगर ₹18,000 हजार बेसिक सैलरी है तो कितना होगा फायदा?

 

अलग-अलग सेक्टर में फैला है साम्राज्य 

सिर्फ टेस्ला ही नहीं है जो मस्क की संपत्ति बढ़ा रही है। उनकी कंपनी SpaceX लगातार अपनी वैल्यू बढ़ा रही है. वहीं, मस्क का नया प्रोजेक्ट xAI, जिसका मकसद OpenAI और अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों को टक्कर देना है, भी तेजी से अपनी वैल्यूएशन बढ़ा रहा है. Forbes की अरबपति लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं Oracle के को-फाउंडर लैरी एलिसन, जिनकी संपत्ति बुधवार तक लगभग $351.5 बिलियन आंकी गई थी.

मस्क की ये वित्तीय बढ़त दिखाती है कि वे कई अलग-अलग क्षेत्रों- कार, रॉकेट और AI में कितनी गहरी पकड़ रखते हैं. यही कारण है कि वे अब तक के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Elon Musk Creates History

Trending news

Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
;