एक खबर और दौलत के 'एवरेस्ट' पर पहुंच गए एलन मस्क, ₹5,44,93,41,00,00,000 की संपत्ति के साथ बने धरती के 'कुबेर', कहां से छाप रहे हैं नोट ?

Elon Musk Networth : स्पेसएक्स (SpaceX), टेस्ला (Tesla), एक्स (X)...जैसी दर्जनों कंपनियों के मालिक एलन मस्क ( Elon Musk) धरती से सबसे अमीर शख्स हैं. उनकी दौलत जिस रफ्तार से बढ़ रही है तो वो अब धरती के पहले ट्रिलिनेयर बन गए हैं. धरती पर सबसे ज्यादा दौलत वाले एलन मस्क ने सोमवार को इतिहास रच दिया. फोर्ब्स के मुताबिक एलन मस्क ने इतिहास रचते हुए 600 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल कर ली.

धरती के सबसे अमीर व्यक्ति

फोर्ब्स की रिपोर्टस के मुताबिक सोमवार को एलन मस्क की संपत्ति 600 अरब डॉलर यानी 5,44,93,41,00,00,000 रुपये के पार चली गई. हालांकि वो यगहीं नहीं रुकने वाले हैं. दौलत बनाने की उनकी आदत उन्हें जल्द ही 670 अरब डॉलर के पहाड़ पर बिठा सकती है. अब सवाल ये कि एलन मस्क की दौलत में ये तेजी आई कैसे ?

एलन मस्क कैसे बने इतने अमीर ?

एलन मस्क के एक ऐलान के साथ ही उनकी दौलत ने लंबी छलांग लगाई. दरअसल रिपोर्ट आई कि मस्क की कंपनी SpaceX पब्लिक होने वाली है. कंपनी IPO लाने वाली है. स्पेसएक्स 800 अरब डॉलर के वैल्यूएशन के साथ आईपीओ लाने जा रही है. इस खबर के साथ ही एलन मस्क की दौलत में इजाफा होता चला गया. ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क की संपत्ति स्पेसएक्स की वजह से एक दिन में 168 अरब डॉलर तक बढ़ी है और अनुमानित तौर पर 677 अरब डॉलर पर पहुंच गई. स्पेसएक्स के अलावा टेस्ला, जिसमें मस्क की हिस्सेदारी 12 फीसदी की है, उसके शेयरों में तेजी आने से उनकी दौलत बढ़ी. सोमवार को टेस्ला के शेयर 13 फीसदी तक चढ़ गए.

मस्क की कंपनियों का कमाल

एलन मस्क की कंपनियां SpaceX आईपीओ करने जा रही है. Tesla के शेयर घूम मता रहे हैं. xAI का वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है. स्पेसएक्स के रिकॉर्ड वैल्यूएशन के चलते मस्क की दौलत 600 अरब डॉलर के पार चली गई है. बता दें कि इस कंपनी में मस्क की हिस्सेदारी 42 फीसदी की है. रिपोर्ट के मुताबिक अगर SpaceX शेयर बाजार में इंट्री करता है तो एलन मस्क की कुल संपत्ति 670 अरब डॉलर से भी अधिक हो जाएगी.

