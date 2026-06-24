Elon Musk Loses Trillionaire Status : दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क से ट्रिलियनेयर का ताज छीन गया है. स्पेसएक्स और टेस्ला के शेयरों में आई तेज गिरावट के बाद उनकी कुल संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर से नीचे आ गई है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार मस्क की नेटवर्थ घटकर 957 अरब डॉलर रह गई है.
इस महीने की शुरुआत में स्पेसएक्स के ऐतिहासिक IPO के बाद एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बने थे. कंपनी का वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक पहुंच गया था. इससे निवेशकों में भारी उत्साह देखने को मिला. हालांकि, शुरुआती तेजी ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी.
मंगलवार को स्पेसएक्स का शेयर लगभग 156 डॉलर पर बंद हुआ था. ये 16 जून को बने 225 डॉलर के इंट्राडे उच्च स्तर से 30 प्रतिशत से अधिक नीचे है. पिछले सप्ताह से अब तक कंपनी के मार्केट वैल्यू में करीब 600 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है. हालांकि, शेयर अभी भी अपने IPO वैल्यू 135 डॉलर से लगभग 10 प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहा है.
शेयरों में तेजी के दौरान स्पेसएक्स ने कुछ समय के लिए अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे वैल्युएबल लिस्टेड कंपनी का स्थान हासिल कर लिया था. लेकिन, हालिया गिरावट ने निवेशकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड शेयरों में बने बबल और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं के कारण टेक्नोलॉजी सेक्टर में बिकवाली बढ़ी है. हाल के कारोबारी सेशन में अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई. नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स 2.2 प्रतिशत लुढ़क गया, जबकि सेमीकंडक्टर इंडेक्स में 7.9 प्रतिशत की गिरावट आई. AI निवेश से लाभान्वित होने वाली कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के शेयर 13 प्रतिशत तक टूट गए.
बता दें, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती और फेडरल रिजर्व की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की संभावनाओं ने भी टेक शेयरों पर दबाव बढ़ाया है.