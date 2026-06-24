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एलन मस्क को लगा दुनिया का सबसे बड़ा झटका! 24 घंटे में 152 अरब डॉलर की दौलत हुई साफ; छिना ट्रिलियनेयर का ताज

इस महीने की शुरुआत में स्पेसएक्स के ऐतिहासिक IPO के बाद एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बने थे. कंपनी का वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक पहुंच गया था. इससे निवेशकों में भारी उत्साह देखने को मिला. हालांकि, शुरुआती तेजी ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 24, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:27 PM IST
एलन मस्क को लगा दुनिया का सबसे बड़ा झटका! 24 घंटे में 152 अरब डॉलर की दौलत हुई साफ; छिना ट्रिलियनेयर का ताज
Image Credit: X/Social MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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