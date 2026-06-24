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जिसने खरबपति बनाया, अब वही दे रहा झटका, 24 घंटे में मस्क ने गंवाए ₹1100000 करोड़, हफ्तेभर में छीना अमीरी का सबसे बड़ा ताज

Elon Musk Networth: एलन मस्क की संपत्ति में बड़ी गिरावट आई है. उनके खरबपति का ताज तक छीन गया. एक दिन में मस्क की संपत्ति में 118 अरब डॉलर यानी 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक घच गई है.

Edited By:Bavita Jha
Published: Jun 24, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:14 PM IST
जिसने खरबपति बनाया, अब वही दे रहा झटका, 24 घंटे में मस्क ने गंवाए ₹1100000 करोड़, हफ्तेभर में छीना अमीरी का सबसे बड़ा ताज

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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