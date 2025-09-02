भारत में Tesla का सपना हुआ फुस्स? नहीं चला मस्क का मैजिक! 2500 के टारगेट में हुई सिर्फ इतनी कारों की बुकिंग

भारत में इलेक्ट्रिक कारों के शौकीनों के बीच टेस्ला (Tesla) की एंट्री को लेकर जिस तरह का जोश देखने को मिला था, वह अब फीका पड़ता नजर आ रहा है. एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी ने जब जुलाई में भारत में एंट्री की थी, तब उम्मीदें आसमान पर थीं. लेकिन लॉन्च के बाद जो हकीकत सामने आई है, उसने टेस्ला को बड़ा झटका दिया है. कंपनी को अब तक महज 600 बुकिंग मिली हैं. इतनी गाड़ियां टेस्ला दुनिया भर में महज चार घंटे में बेच देती है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ला ने भारत में इस साल 2500 गाड़ियों की बिक्री का टारगेट रखा था. लेकिन बुकिंग उम्मीदों से कहीं कम मिली हैं. कंपनी अब अपनी प्लानिंग में बदलाव करते हुए साल 2025 में भारत को सिर्फ 350 से 500 कारें भेजने का मन बना रही है. इनकी डिलीवरी फिलहाल मुंबई, दिल्ली, पुणे और गुरुग्राम तक सीमित रहेगी.

इम्पोर्ट ड्यूटी बना बड़ी चुनौती

टेस्ला ने लंबे समय तक भारत में एंट्री करने से परहेज किया था क्योंकि यहां इम्पोर्ट हुई कारों पर करीब 100% टैक्स देना पड़ता है. हालांकि, कंपनी को उम्मीद थी कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते के बाद आयात शुल्क घट सकता है. लेकिन हुआ उल्टा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे टेस्ला की प्लानिंग को और बड़ा झटका लगा है.

कीमतों ने भी किया निराश

टेस्ला ने भारत में मॉडल-Y को 60 लाख रुपये से ज्यादा (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. वहीं, भारत में इलेक्ट्रिक कारों की औसत कीमत करीब 22 लाख रुपये है. ऐसे में टेस्ला की गाड़ियां आम भारतीय खरीदार की पहुंच से बाहर हो गई हैं. नतीजतन, शुरुआती जोश के बाद खरीदारों ने मुंह मोड़ लिया.

कॉम्पिटिटर ने बनाई पकड़

भारत का लग्जरी इलेक्ट्रिक कार बाजार अभी शुरुआती दौर में है. लेकिन चीन की BYD कंपनी ने अब तक 10 हजार लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें बेचकर इस सेगमेंट में मजबूत पकड़ बना ली है. वहीं, टेस्ला अभी अपनी पहली 600 बुकिंग तक सिमट कर रह गई है.

टेस्ला की आगे की राह

रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ला भारत में धीरे-धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है. कंपनी मुंबई और दिल्ली में सुपरचार्जिंग स्टेशन लगा रही है और दक्षिण भारत में एक नया एक्सपीरिएंस सेंटर खोलने की प्लानिंग बना रही है. लेकिन शुरुआती झटका इतना बड़ा है कि एलन मस्क के भारत वाले सपने को साकार करने में अब और वक्त लगेगा.