ये क्‍या? टेस्‍ला को जल्‍द छोड़ने वाले हैं एलन मस्‍क! चेयरपर्सन की इस च‍िट्ठी ने चौंकाया

Elon Musk: डेनहोम की तरफ से कहा गया क‍ि मस्क की लीडरश‍िप टेस्ला की कामयाबी के ल‍िए बहुत जरूरी है. प्रपोज्‍ड पैकेज मस्क को कम से कम साढ़े सात साल तक टेस्ला में बनाए रखने और सपोर्ट करने के ल‍िए तैयार क‍िया गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:12 PM IST
ये क्‍या? टेस्‍ला को जल्‍द छोड़ने वाले हैं एलन मस्‍क! चेयरपर्सन की इस च‍िट्ठी ने चौंकाया

How Rich is Elon Musk: दुन‍िया के सबसे अमीर शख्‍स ऐलन मस्‍क की कंपनी टेस्ला में सबकुछ ठीकठाक नहीं चल रहा. यह हम नहीं कह रहे, यह जानकारी सामने आई है टेस्ला की चेयरपर्सन रॉबिन डेनहोम की च‍िट्ठी से. चेयरपर्सन रॉबिन डेनहोम ने शेयरहोल्‍डर्स को च‍िट्ठी ल‍िखकर चेतावनी दी कि यद‍ि एलन मस्क का प्रपोज्‍ड एक ट्रिलियन डॉलर का सैलरी पैकेज मंजूर नहीं हुआ तो वे टेस्ला के सीईओ (CEO) पद से र‍िजाइन कर सकते हैं. यह च‍िट्ठी 6 नवंबर को होने वाली टेस्ला की सालाना मीट‍िंग से पहले आया है. बोर्ड पर शेयरहोल्‍डर के हितों की रक्षा नहीं करने और मस्क के असर पर निगरानी की कमी के आरोप लग रहे हैं.

सैलरी पैकेज क्‍यों है जरूरी?

डेनहोम की तरफ से कहा गया क‍ि मस्क की लीडरश‍िप टेस्ला की कामयाबी के ल‍िए बहुत जरूरी है. प्रपोज्‍ड पैकेज मस्क को कम से कम साढ़े सात साल तक टेस्ला में बनाए रखने और सपोर्ट करने के ल‍िए तैयार क‍िया गया है. ब‍िना सही प्रोत्‍साह‍न के कंपनी उनके समय, प्रतिभा और दृष्टिकोण को खो सकती है. यह पैकेज 12 हिस्सों में स्टॉक ऑप्‍शंस देगा, जो क‍ि 8.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैपिटल और ऑटोनॉमस ड्राइविंग और रोबोटिक्स जैसे टारगेट से जुड़ा है. डेनहोम ने शेयरहोल्‍डर से तीन अनुभवी डायरेक्‍टर्स को फिर से चुनने की भी अपील की है. ये सभी मस्क के साथ मिलकर काम करते हैं.

करीबी रिश्तों को लेकर हो रही आलोचना
टेस्ला का बोर्ड लंबे समय से मस्क के साथ करीबी रिश्तों के लिए आलोचना का सामना कर रहा है. इस साल की शुरुआत में डेलावेयर कोर्ट की तरफ से मस्क के साल 2018 के सैलरी पैकेज को अवैध ठहराया गया. दरअसल, इसे स्वतंत्र निदेशकों की तरफ से ठीक से तय नहीं किया गया था. यह दूसरा मौका था जब, कोर्ट की तरफ से पैकेज को रद्द किया गया. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, एलन मस्क की कुल नेटवर्थ 451 अरब डॉलर है, जिसके साथ वह दुनिया के सबसे अमीर शख्‍स हैं.

ग्‍लोबल लीडर बनने की दिशा में काम कर रही कंपनी
मस्‍क के पास टेस्ला में 13 प्रतिशत की हिस्सेदारी और 2018 के पैकेज से 304 मिलियन स्टॉक ऑप्शंस हैं. इसके अलावा, उनके पास स्पेसएक्स में 42 प्रतिशत हिस्सा (करीब 350 अरब डॉलर) और xAI के 2025 के मर्जर के बाद XAI होल्डिंग्स में 33 प्रतिशत हिस्सा है. टेस्ला एआई और ऑटोनॉमस टेक्‍न‍िक में ग्‍लोबल लीडर बनने की दिशा में काम कर रही है. डेनहोम का कहना है कि मस्क का सपोर्ट इसके लिए अहम है. शेयरहोल्‍डर का फैसला टेस्ला के भविष्य पर असर डालेगा.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Elon Musk

