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Hindi Newsबिजनेस24 लाख घर, 10000 प्राइवेट जेट...एलन मस्‍क की 970 बिलियन डॉलर की दौलत से क्या-क्या खरीद सकते हैं आप

24 लाख घर, 10000 प्राइवेट जेट...एलन मस्‍क की 970 बिलियन डॉलर की दौलत से क्या-क्या खरीद सकते हैं आप

elon musk: एलन मस्‍क का ब‍िजनेस इसी रफ्तार से आगे बढ़े तो वह जल्‍द ही दुन‍िया के पहले ट्रिलियनेयर बन जाएंगे. इस संपत्‍त‍ि से वह एक ही झटके में क्‍या-क्‍या कर सकते हैं? आइए जानते हैं-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 04, 2026, 03:09 PM IST
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elon musk net worth: दुनिया के मशहूर और सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क नया इत‍िहास रचने के करीब हैं. उनकी तरफ से बनाया जा रहा यह र‍िकॉर्ड है, ज‍िसकी कल्पना करना भी आम इंसान के ल‍िए मुश्किल है. टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स (X) के माल‍िक एलन मस्क जल्द दुनिया के पहले 'ट्रिलियनेयर' (Trillionaire) बनने की तरफ से बढ़ रहे हैं. इसका सीधा सा मतलब हुआ क‍ि उनकी नेटवर्थ एक लाख करोड़ डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगी. इतनी बड़ी रकम के साथ मस्क सबसे अमीर शख्‍स बन जाएंगे. एक्सपर्ट्स की तरफ से मस्क की बेहिसाब दौलत का दिलचस्प कैलकुलेशन किया गया है. इसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे.

क्‍या होता है ट्रिलियनेयर

आप करोड़पति या अरबपति से तो वाक‍िफ होंगे ही. लेक‍िन ट्रिलियनेयर (Trillionaire) बनना इससे काफी ऊपर की बात है. एक ट्रिलियन डॉलर का सीधा सा मतलब है 1,000 अरब डॉलर की संपत्‍त‍ि. भारतीय रुपयों में बात करें तो रकम लाखों करोड़ से भी बहुत ज्‍यादा होती है. एलन मस्क जिस रफ्तार से कमाई कर रहे हैं और टेस्ला-स्पेसएक्स ज‍िस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उसे देखकर यही उम्‍मीद है क‍ि वह अगले कुछ ही साल में इस जादुई आंकड़े पर पहुंच जाएंगे. लेक‍िन क्‍या आपने कभी सोचा है क‍ि मस्‍क की दौतल से आप क्‍या-क्‍या खरीद सकते हैं.

24 लाख आलीशान घरों के मालिक

अगर एलन मस्क अपनी दौलत को रियल एस्टेट यानी घरों को खरीदने में इन्‍वेस्‍ट करना चाहें तो वे दुनिया के सबसे महंगे इलाकों में करीब 24 लाख लग्‍जरी घर (Homes) खरीद सकते हैं. इसका मतलब यह हुआ क‍ि वह नया और बेहद आलीशान शहर बसा सकते हैं. यहां पर लाखों लोग मस्क के बनाए घरों में रह सकेंगे. इस आंकड़े से यह तो साफ है क‍ि मस्क की प्रॉपर्टी खरीदने की क्षमता आम देशों के बजट से बड़ी हो चुकी है.

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10000 प्राइवेट जेट्स की फौज

आमतौर पर दुनिया के बड़े से बड़े रईस के पास एक या दो प्राइवेट जेट होते हैं. इनकी मेंटीनेंस का खर्च ही करोड़ों में होता है. लेकिन एलन मस्क यद‍ि ट्रिलियनेयर बनेंगे तो वे अपनी दौलत से एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10,000 नए और मॉर्ड प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं. इतनी बड़ी संख्या में दुन‍िया के बड़े देशों की वायुसेना के पास भी लड़ाकू विमान नहीं होते. इस नेटवर्थ के साथ मस्क चाहें तो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस चुटकियों में खड़ी कर सकते हैं.

खरीद सकते हैं अमेरिका की सभी फुटबॉल टीम

खेल जगत में अमेर‍िका की नेशनल फुटबॉल लीग (NFL ) की टीमों को सबसे मालदार और महंगा माना जाता है. बड़ी-बड़ी कंपनियां इन टीमों को खरीदने के लिए तरसती हैं. लेकिन इसी रफ्तार से आगे बढ़े तो एलन मस्क की कुल दौलत इतनी ज्यादा होने वाली है कि वह NFL की एक-दो नहीं बल्कि सभी टीमों की डील एक साथ कर सकते हैं.

दौलत की यह कैलकुलेशन क्‍यों है खास

एलन मस्क की दौलत का यह आकलन महज दिखावे के लि‍ए है क‍ि एक ट्रिलियन डॉलर से असल में क‍ितना है और आप इससे क्‍या-क्‍या कर सकते हैं. हालांकि, यह तय है क‍ि मस्क अपनी पूरी दौलत इन चीजों पर खर्च नहीं करेंगे. उनका असली फोकस अंतरिक्ष में इंसानी बस्ती बसाने और मार्स मिशन पर है. लेकिन इस र‍िपोर्ट से यह साब‍ित होता है क‍ि मस्क की आर्थिक ताकत अब दुनिया के कई विकसित देशों की कुल जीडीपी (GDP) से भी आगे निकल चुकी है.

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About the Author
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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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