3 देश की GDP, टॉप 3 अरबपति…फिर भी सबसे आगे एलन मस्क! कोई नहीं दे पाया टक्कर; कितनी हो गई संपत्ति?

Elon Musk’s net worth : दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की नेट वर्थ अब पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की कुल GDP से ज्यादा हो गई है. सिर्फ चार दिनों में उनकी नेट वर्थ $150 बिलियन (13.46 लाख करोड़ रुपये) बढ़कर $750 बिलियन (67.18 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा हो गई. इन तीनों देशों की कुल GDP लगभग $555 बिलियन है.

दुनिया के पहले व्यक्ति

मस्क नेट वर्थ ($750 बिलियन) के इस लेवल पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं. इससे पहले 16 दिसंबर को मस्क की दौलत $600 बिलियन (54 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच गई थी. उनकी दौलत में ये बढ़ोतरी डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद हुई, जिसने मस्क के $56 बिलियन के टेस्ला पे पैकेज को बढ़ाकर $139 बिलियन कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे आगे मस्क

फोर्ब्स बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, मस्क की नेट वर्थ अभी $649 बिलियन है. ये भारत के टॉप 40 सबसे अमीर लोगों की कुल दौलत के बराबर है. इसके अलावा, मस्क की दौलत दुनिया के अगले तीन सबसे अमीर टेक अरबपतियों (लैरी पेज $252.6 बिलियन, लैरी एलिसन $242.7 बिलियन, और जेफ बेजोस $239.4 बिलियन) की कुल दौलत से ज्यादा है.

ये भी पढ़ें : रुपये को बचाने के ल‍िए RBI ने बेचे 11.88 अरब डॉलर! फ‍िर भी नहीं रुक रहा दबाव; क्‍यों

कैसे मस्क टॉप पर पहुंचे?

पहला कारण टेस्ला के $56 बिलियन पे पैकेज की बहाली है. 2018 में टेस्ला ने मस्क को $56 बिलियन का स्टॉक ऑप्शन पैकेज दिया था. 2024 में एक निचली अदालत ने इसे रद्द कर दिया था. लेकिन दिसंबर 2025 में डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से बहाल कर दिया. इस पैकेज की कीमत अब $139 बिलियन है. इसके बाद मस्क की दौलत में सबसे बड़ी उछाल आया है. ये पहली बार $700 बिलियन से ज्यादा हो गई है. दूसरा कारण SpaceX का वैल्यूएशन $800 बिलियन तक पहुंचना है. रॉयटर्स के मुताबिक, कंपनी के भीतर शेयरों की बिक्री से SpaceX का वैल्यूएशन $800 बिलियन आंका गया है. मस्क के पास SpaceX में लगभग 42% हिस्सेदारी है. अगर कंपनी US स्टॉक मार्केट में $800 बिलियन के वैल्यूएशन पर लिस्ट होती है, तो अकेले मस्क की हिस्सेदारी की कीमत $336 बिलियन से अधिक हो सकती है.

ये भी पढ़ें : नए साल में जेब में बचेंगे ज्यादा नोट, RBI के फैसले से सस्ता होगा कर्ज, कब होगा ऐलान?

$1 ट्रिलियन का पे पैकेज

तीसरा और आखिरी कारण टेस्ला के शेयर की कीमत और नया $1 ट्रिलियन का पे पैकेज है. टेस्ला के शेयर की कीमत में उछाल और नवंबर 2025 में शेयरहोल्डर्स द्वारा मस्क के $1 ट्रिलियन के पे पैकेज को मंजूरी मिलने से भी उनकी दौलत बढ़ी है. 2025 में मस्क की दौलत में $340 बिलियन से अधिक का इजाफा हुआ है. टेस्ला में उनकी 12% हिस्सेदारी है, जिससे शेयर की कीमत बढ़ने पर उनकी दौलत सीधे बढ़ती है. 2025 में अब तक टेस्ला के शेयर 13% चढ़ चुके हैं और टेस्ला में मस्क की हिस्सेदारी अब लगभग $197 बिलियन की है.