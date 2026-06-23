SpaceX Share Fall: कुछ ही दिन पहले एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी स्पेस एक्स (SpaceX) का आईपीओ (IPO) बाजार में आया था. मस्क के इस आईपीओ को बाजार से जबरदस्त रिस्पांस मिला और वह दुनिया के पहले खरबपति (Trillionaire) बन गए. उस समय दुनियाभर में रिकॉर्ड बनाने वाले मस्क के लिए कल यानी सोमवार का दिन बेहद मायूस करने वाला रहा. मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) के शेयर में आई भारी गिरावट के चलते उनकी कुल संपत्ति में एक ही दिन में भारी सेंध लग गई. हालांकि, इस झटके के बाद भी मस्क की सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा. वह अब भी दुनिया के चुनिंदा ट्रिलियनेयर की लिस्ट में मजबूती से बने हुए हैं.
बाजार खुलते ही सोमवार को स्पेसएक्स (SpaceX) के शेयरों में करीब 16 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई. इस गिरावट के साथ शेयर का दाम गिरकर 155 डॉलर के नीचे आ गया. यह दाम इसके शुरुआती क्लोजिंग प्राइस 160 डॉलर से कम है. हाल ही में 16 जून को कंपनी के शेयर 225.64 डॉलर के अपने रिकॉर्ड लेवल पर थे. वहां से देखें तो अब तक इसमें 31 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ गई है. इस गिरावट से मस्क की नेटवर्थ 1.45 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड लेवल से घटकर 1.1 ट्रिलियन डॉलर रह गई. फोर्ब्स के अनुसार केवल सोमवार को ही मस्क की नेटवर्थ से 152 बिलियन डॉलर की कुल गिरावट दर्ज की गई.
एलन मस्क की स्पेसएक्स (SpaceX) में करीब 38 फीसदी की हिस्सेदारी है. इसमें 4.8 अरब शेयर और 350 मिलियन स्टॉक ऑप्शन्स शामिल हैं. भारी बिकवाली के कारण स्पेसएक्स की मार्केट वैल्यूएशन को तगड़ा नुकसान हुआ है. 16 जून को कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 2.99 ट्रिलियन डॉलर थी, यह सोमवार को घटकर करीब 2 ट्रिलियन डॉलर रह गई. यानी कुछ ही दिन में कंपनी की मार्केट वैल्यू 928 बिलियन डॉलर कम हो गई. कुछ समय पहले तक स्पेसएक्स दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे रही थी. लेकिन अब यह फिसलकर सातवें नंबर पर आ गई.
निगेटिव खबरों के बीच कंपनी के लिए राहत भरी खबर यह है कि स्पेसएक्स ने एआई स्टार्टअप रिफ्लेक्शन एआई (Reflection AI) के साथ 6.3 बिलियन डॉलर का बड़ा कंप्यूटिंग एग्रीमेंट किया है. डील के तहत रिफ्लेक्शन एआई जुलाई 2026 से लेकर 2029 तक स्पेसएक्स को हर महीने 150 मिलियन डॉलर का पेमेंट करेगी. इसके बदले स्टार्टअप को एडवांस्ड मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने के लिए एनवीडिया जीबी300 (Nvidia GB300) चिप्स का एक्सेस मिलेगा.
इससे पहले निवेशकों की भारी डिमांड के चलते स्पेसएक्स (SpaceX) के शेयर आईपीओ की कीमत से 67 फीसदी चढ़ गए. कंपनी ने पिछले हफ्ते ही एआई कोडिंग स्टार्टअप 'कर्सर' को 60 बिलियन डॉलर के ऑल-स्टॉक सौदे में खरीदने की घोषणा की थी. मॉर्निंगस्टार जैसे एनालिस्ट ने इस डील की आलोचना करते हुए स्पेसएक्स के शेयर की फेयर वैल्यू घटा दी है. जानकारों का कहना है कि कंपनी में मस्क के पास असीमित वोटिंग राइट्स होने से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चिंताएं बढ़ रही हैं.