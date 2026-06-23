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SpaceX के शेयर धड़ाम, एलन मस्क की नेटवर्थ में भारी ग‍िरावट; इस 'करोड़ों की डील' ने बचा ली लाज

Elon Musk Networth: स्‍पेस एक्‍स (SpaceX) के शेयर में भारी गि‍रावट के बाद एलन मस्‍क की नेटवर्थ में बड़ा फेरबदल हुआ है. इसका असर यह हुआ क‍ि मस्क की नेटवर्थ 1.45 ट्रिलियन डॉलर से घटकर 1.1 ट्रिलियन डॉलर रह गई.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 23, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:32 AM IST
SpaceX के शेयर धड़ाम, एलन मस्क की नेटवर्थ में भारी ग‍िरावट; इस 'करोड़ों की डील' ने बचा ली लाज
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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