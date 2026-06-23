SpaceX Share Fall: कुछ ही द‍िन पहले एलन मस्‍क (Elon Musk) की कंपनी स्‍पेस एक्‍स (SpaceX) का आईपीओ (IPO) बाजार में आया था. मस्‍क के इस आईपीओ को बाजार से जबरदस्‍त र‍िस्‍पांस म‍िला और वह दुन‍िया के पहले खरबपत‍ि (Trillionaire) बन गए. उस समय दुन‍ियाभर में र‍िकॉर्ड बनाने वाले मस्‍क के लि‍ए कल यानी सोमवार का दिन बेहद मायूस करने वाला रहा. मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) के शेयर में आई भारी गिरावट के चलते उनकी कुल संपत्ति में एक ही द‍िन में भारी सेंध लग गई. हालांकि, इस झटके के बाद भी मस्क की सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा. वह अब भी दुनिया के चुनिंदा ट्रिलियनेयर की लिस्ट में मजबूती से बने हुए हैं.