SpaceX IPO: दुनिया की कॉरपोरेट हिस्ट्री में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगती थी. कारोबारी एलन मस्क अब आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले 'ट्रिलियनेयर' (Trillionaire) (1000 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति) बन गए हैं. मस्क आज के दौर के उन चुनिंदा बिजनेस लीडर्स में शामिल हैं, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया कल्चर का बड़ा चेहरा भी बन गए हैं. मस्क को यह कामयाबी ऐसे समय में मिली है जब दुनियाभर में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को लेकर बहस छिड़ी है. एलन मस्क के प्रशंसक उन्हें अपनी बात सीधे सोशल मीडिया पर रख देने के कारण पसंद करते हैं.
मस्क की कंपनियों के कामकाज के तौर-तरीकों पर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं. पिछले दिनों राजनीति में उनकी बढ़ती दिलचस्पी और दखल ने भी कई विवाद को जन्म दिया. लेकिन तमाम विवादों के बीच मस्क के बिजनेस साम्राज्य पर किसी तरह का असर नहीं होता दिखा. गुरुवार को उनकी अंतरिक्ष कंपनी 'स्पेसएक्स' (SpaceX) ने अपने आईपीओ (IPO) के जरिये मार्केट से रिकॉर्ड 75 बिलियन डॉलर (करीब 75 अरब डॉलर) जुटाए. इस कामयाबी से यह साफ हो गया कि दुनियाभर के निवेशकों का भरोसा मस्क के विजन पर आज भी बना हुआ है.
'स्पेसएक्स' (SpaceX) के आईपीओ से पहले तक फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार मस्क की कुल नेटवर्थ करीब 780 अरब डॉलर आंकी गई थी. इस आंकड़े के साथ वह दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में पहले नंबर पर थे. दूसरे नंबर पर मौजूद अल्फाबेट (गूगल) के को-फाउंडर लैरी पेज उनसे काफी पीछे हैं. फोर्ब्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स 300 अरब डॉलर की संपत्ति का मालिक है. दोनों के बीच की संपत्ति के अंतर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह मस्क की कुल दौलत का एक तिहाई से भी कम है.
स्पेसएक्स (SpaceX) की लिस्टिंग के बाद मस्क की संपत्ति का बड़ा हिस्सा इसी कंपनी से आता है. इसमें उनकी हिस्सेदारी की करीब 866 अरब डॉलर हो गई है. टेस्ला और उनकी बाकी कंपनियों को मिलाकर शुक्रवार को जब बाजार में ट्रेडिंग शुरू हुई तो मस्क की कुल नेटवर्थ 1.1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 91 लाख करोड़) को पार कर गई. एलन मस्क ने पहले टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के जरिये दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई. इसके बाद 2022 में उन्होंने 44 अरब डॉलर में 'ट्विटर' (अब X) को खरीदकर दुनिया को चौंका दिया था.
काफी समय से चर्चा थी कि एलन मस्क अपनी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) को शेयर बाजार में उतारेंगे. यह आईपीओ (IPO) जैसे ही बाजार में आया, निवेशकों ने इस पर दिल खोलकर पैसा लुटाया. बाजार के जानकारों का मानना था कि मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी 'टेस्ला' उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाएगी, लेकिन स्पेसएक्स ने बाजी मार ली. कंपनी के स्टारलिंक (Starlink) सैटेलाइट इंटरनेट बिजनेस और भविष्य के मार्स (मंगल ग्रह) मिशन को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह है. लिस्टिंग के पहले ही दिन शेयरों में आई तेजी की बदौलत मस्क की प्रॉपर्टी का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा.
आसान भाषा में बात करें तो एक ट्रिलियन डॉलर (1,000,000,000,000 USD) इतनी बड़ी रकम है कि यह कई विकसित देशों की कुल जीडीपी (GDP) से भी ज्यादा है. भारतीय रुपयों में बात करें तो मस्क की संपत्ति 91 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो चुकी है. मस्क ने अमेजन के जेफ बेजोस और बर्नार्ड अरनॉल्ट जैसे अरबपतियों को कोसों पीछे छोड़ दिया है. एलन मस्क का यहां तक का सफर आसान नहीं रहा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (ट्विटर) को खरीदने के बाद हुए विवादों और टेस्ला के शेयरों में आने वाले उतार- चढ़ाव के बावजूद मस्क ने अपने आइडियाज पर भरोसा कायम रखा.