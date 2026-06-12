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एलन मस्क बने दुनिया के पहले Trillionaire, 91 लाख करोड़ के पार पहुंची संपत्‍त‍ि; IPO से जुटाए 75 अरब डॉलर

Elon Musk Networth: आज से एलन मस्‍क को आप बिलियनेयर नहीं ट्रिलियनेयर (Trillionaire) कह‍िएगा. जी हां, SpaceX के IPO की लॉन्‍च‍िंग के साथ उनकी नेटवर्थ 1000 अरब डॉलर से पार पहुंच गई है. संपत्‍त‍ि के मामले में दूसरे पायदान पर आने वाले लैरी पेज उनसे काफी पीछे हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 12, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:31 AM IST
एलन मस्क बने दुनिया के पहले Trillionaire, 91 लाख करोड़ के पार पहुंची संपत्‍त‍ि; IPO से जुटाए 75 अरब डॉलर

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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