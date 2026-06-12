SpaceX IPO: दुनिया की कॉरपोरेट ह‍िस्‍ट्री में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगती थी. कारोबारी एलन मस्क अब आध‍िकार‍िक तौर पर दुनिया के पहले 'ट्रिलियनेयर' (Trillionaire) (1000 अरब डॉलर से ज्‍यादा की संपत्ति) बन गए हैं. मस्क आज के दौर के उन चुन‍िंदा बिजनेस लीडर्स में शामिल हैं, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया कल्‍चर का बड़ा चेहरा भी बन गए हैं. मस्‍क को यह कामयाबी ऐसे समय में म‍िली है जब दुनियाभर में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को लेकर बहस छिड़ी है. एलन मस्क के प्रशंसक उन्‍हें अपनी बात सीधे सोशल मीडिया पर रख देने के कारण पसंद करते हैं.