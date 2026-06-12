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SpaceX Share: दुनिया के सबसे बड़े IPO की लिस्टिंग, शेयर बाजार में दस्तक देते ही खरबपति बने मस्क, दौलत में 0 गिरने में छूटेंगे पसीने

दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति ने दुनिया का सबसे बड़ा IPO लिस्ट करवा दिया है. स्पेसएक्स का आईपीओ (SpaceX) शेयर बाजार में लिस्ट होते ही रिकॉर्ड बनाने में सफल रहा है. SpaceX दुनिया का सबसे बड़ा IPO बना है, जिसने 135 डॉलर प्रति शेयर की ऑपरिंग की है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 12, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:16 PM IST
SpaceX Share: दुनिया के सबसे बड़े IPO की लिस्टिंग, शेयर बाजार में दस्तक देते ही खरबपति बने मस्क, दौलत में 0 गिरने में छूटेंगे पसीने

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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