SpaceX Share Price: दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति ने दुनिया का सबसे बड़ा IPO लिस्ट करवा दिया है. स्पेसएक्स का आईपीओ (SpaceX) शेयर बाजार में लिस्ट होते ही रिकॉर्ड बनाने में सफल रहा है. SpaceX दुनिया का सबसे बड़ा IPO बना है, जिसने 135 डॉलर प्रति शेयर की ऑपरिंग की है. एलन मस्क ने इस आईपीओ के साथ 75 अरब डॉलर जुटाए हैं और उनकी कंपनी स्पेसएक्स का वैल्यूएशन 1.77 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है.
Nasdaq में लिस्ट होने के साथ ही शुक्रवार, 12 जून को SPCX ने 11 फीसदी के जंप के साथ ओपनिंग की. स्पेसएक ने विश्व की सबसे बड़ी लिस्टिंग का खिताब अपने नाम किया है. स्पेसएक्स का आईपीओ अमेरिका के नैस्डैक एक्सचेंज पर SPCX टिकर नाम से लिस्ट हुआ है. स्पेसएक्स का शेयर 150 डॉलर के साथ खुला और एक झटके में कंपनी का वैल्यूएशन 1.96 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच दिया. इस शानदार लिस्टिंग के साथ ही कंपनी में 82 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले एलन मस्क दुनिया के पहले खबरपति बन गए हैं. उनकी संपत्ति 1.1 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है. स्पेसएक्स की लिस्टिंग के साथ मस्क की संपत्ति कुछ ही घंटों में 970 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ गई है. मस्क दुनिया के पहले ट्रिलेनियर बन गए हैं. मस्क की ये संपत्ति 174 देशों की जीडीपी से अधिक है.
विश्व की सबसे बड़ी लिस्टिंग
SpaceX की लिस्टिंग के बीच अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ खुला. Dow Jones Industrial Average 300.0 अंक चढ़कर 51,148.73 पर खुला. S&P 500 16.6 अंक बढ़कर 7,410.85 पर खुला. जबकि Nasdaq Composite 26.3 अंक 25,783.359 पर खुला. SpaceX के शेयर 150 डॉलर के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत की और 160 डॉलर पर पहुंच गया. स्पेसएक्स ने सऊदी के Saudi Aramco के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड तोड़ा. साल 2019 में सऊदी अमराको ने 25.6 बिलियन डॉलर के गेन के साथ ओपनिंग की थी.