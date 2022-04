Elon Musk Property: एलन मस्क के पास नहीं है अपना कोई घर, दोस्तों के घरों में चल रहा है गुजारा

Elon Musk does not own a Home: अरबपति कारोबारी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की लगभग 44 अरब डॉलर की अधिग्रहण बोली को ट्विटर के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वह सोशल मीडिया मंच के मालिक बनने के बेहद करीब आ गए हैं. यह सौदा इस साल पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए अभी शेयरधारकों और अमेरिकी नियामकों की मंजूरी ली जानी है. आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने के बावजूद एलन मस्क (Elon Musk) के पास अपना एक भी घर नहीं है और दोस्तों के घरों में उनका गुजारा चल रहा है.

दोस्तों के खाली बेडरूम में सोते हैं मस्क

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क (Elon Musk) ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास अपना कोई घर नहीं है. उन्होंने बताया था कि उनके पास अभी अपना कोई घर नहीं है और वो दोस्तों के खाली बेडरूम में सोते हैं. मस्क ने हाल ही में कहा था, 'मेरे पास अभी एक भी घर नहीं है. मैं सचमुच दोस्तों के घरों में रह रहा हूं.'

मस्क के पास नहीं है कोई यॉच

टेस्ला के सीईओ ने कहा था, 'अगर मैं बे एरिया की यात्रा पर जाता हूं, जहां टेस्ला की अधिकांश इंजीनियरिंग रहते हैं, तो मैं मूल रूप से दोस्तों के एक्स्ट्रा बेडरूम में रहता हूं.' मस्क दुनियाभर में धन की असमानता और अरबपतियों द्वारा खर्च की गई राशि के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था, 'मेरे पास यॉच (Yacht) नहीं है और मैं छुट्टियां नहीं लेता.

एलन मस्क के पास है सिर्फ एक प्लेन

मस्क ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत खर्च ज्यादा है. मेरे पास अपवाद के तौर पर सिर्फ एक प्लेन है. इसका कारण है कि अगर मैं प्लेन यूज नहीं करूंगा, तो मेरे पास काम करने के लिए कम समय बचेगा.' उन्होंने कहा था कि अगर किसी को यह लगता है कि में सालाना अरबों डॉलर खर्च कर रहा हूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.

एलन मस्क ने किराए पर लिया है घर

पिछले साल, एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्वीट कर बताया था कि उन्होंने अपने लिए एक घर किराए पर लिया है. उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना प्राथमिक आवास स्पेसएक्स से 50,000 डॉलर के किराए पर लिया है. उसी ट्वीट में उन्होंने बे एरिया में एक 'इवेंट हाउस' के मालिक होने की बात भी स्वीकार की थी.

269.5 अरब डॉलर है मस्क की संपत्ति

फोर्ब्स के मुताबिक, एलन मस्क (Elon Musk) दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी कुल संपत्ति 269.5 अरब डॉलर है. मौजूदा समय में वह माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर को खरीदने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. मस्क को कारोबार का लंबा अनुभव है. वह टेस्ला के सीईओ हैं, जिसका आकार ट्विटर के मुकाबले करीब 25 गुना बड़ा है.

लाइव टीवी