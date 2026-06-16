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दौलत की रफ्तार देख दुनिया दंग! Elon Musk का बड़ा कारनामा; 24 घंटे में बढ़ी इतनी दौलत, जितनी Warren Buffett ने वर्षों में बनाई

एलन मस्क दुनिया के पहले और इकलौते ट्रिलियनेयर बन गए हैं. एक ही दिन में 164 अरब डॉलर बढ़ गई. इससे बिलियनेयर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की पूरी जिंदगी की दौलत को पीछे छोड़ दिया है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, SpaceX के शेयरों में जबरदस्त तेजी के बाद मस्क की नेट वर्थ 1.27 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गयी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 16, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:24 PM IST
दौलत की रफ्तार देख दुनिया दंग! Elon Musk का बड़ा कारनामा; 24 घंटे में बढ़ी इतनी दौलत, जितनी Warren Buffett ने वर्षों में बनाई
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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