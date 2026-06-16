/दौलत की रफ्तार देख दुनिया दंग! Elon Musk का बड़ा कारनामा; 24 घंटे में बढ़ी इतनी दौलत, जितनी Warren Buffett ने वर्षों में बनाई

सप्ताहांत में निवेशकों का उत्साह तब और बढ़ गया जब एलन मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का राजस्व हासिल कर सकती है. हालांकि, कंपनी ने 2025 में 18.7 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया था और अभी तक लाभ में नहीं पहुंची है. इसके बावजूद निवेशकों को कंपनी की भविष्य की संभावनाओं पर बड़ा भरोसा है. हालांकि, कई एनालिस्ट ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक कंपनी बनने के शुरुआती दौर में स्पेसएक्स के शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.