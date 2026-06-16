/दौलत की रफ्तार देख दुनिया दंग! Elon Musk का बड़ा कारनामा; 24 घंटे में बढ़ी इतनी दौलत, जितनी Warren Buffett ने वर्षों में बनाई

Elon Musk's New Milestone : दुनिया के पहले और इकलौते ट्रिलियनेयर (खरबपति) एलन मस्क की निजी संपत्ति में महज 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 164 अरब डॉलर (करीब 13.7 लाख करोड़ रुपये) की बढ़ोतरी हुई है. इस ऐतिहासिक उछाल के बाद उनकी कुल नेटवर्थ बढ़कर 1.27 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है. ये दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट की पूरी संपत्ति से भी कहीं अधिक है.
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, SpaceX के शेयरों में जोरदार तेजी के चलते मस्क की संपत्ति में यह अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई. तुलना करें तो वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति लगभग 148 अरब डॉलर है, जबकि मस्क ने एक ही दिन में इससे अधिक संपत्ति जोड़ ली है.
ताजा उछाल के बाद एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर लोगों से काफी आगे निकल गए हैं. अमीरों की सूची में दूसरे स्थान पर गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज 314 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ हैं. उनके बाद सर्गेई ब्रिन 292 अरब डॉलर और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 267 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर हैं.
मस्क की संपत्ति में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण SpaceX का शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन रहा. कंपनी के शेयर सोमवार को करीब 19.6% उछलकर 192.46 डॉलर पर बंद हुए. इससे पहले शुक्रवार को नैस्डैक पर लिस्टिंग के दिन भी शेयर में करीब 19% की तेजी आई थी.
इस जबरदस्त उछाल के साथ SpaceX मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से अमेरिका की छठी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है. कंपनी ने आईपीओ के जरिए 555.56 मिलियन शेयर 135 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर बेचकर 75 अरब डॉलर जुटाए थे, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा IPO बताया जा रहा है.
नियामकीय दस्तावेजों के मुताबिक, एलन मस्क के पास स्पेसएक्स के करीब 4.8 अरब शेयर और लगभग 35 करोड़ स्टॉक ऑप्शन हैं. कंपनी में उनकी कुल हिस्सेदारी लगभग 38% है, ये उनकी बढ़ती संपत्ति का सबसे बड़ा सोर्स बन चुकी है.
सप्ताहांत में निवेशकों का उत्साह तब और बढ़ गया जब एलन मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का राजस्व हासिल कर सकती है. हालांकि, कंपनी ने 2025 में 18.7 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया था और अभी तक लाभ में नहीं पहुंची है. इसके बावजूद निवेशकों को कंपनी की भविष्य की संभावनाओं पर बड़ा भरोसा है. हालांकि, कई एनालिस्ट ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक कंपनी बनने के शुरुआती दौर में स्पेसएक्स के शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
एलन मस्क की संपत्ति पिछले कुछ महीनों में पैराबोलिक गति से बढ़ी है. अक्टूबर में उनकी नेटवर्थ 500 अरब डॉलर के पार पहुंची थी. दिसंबर में यह 600 अरब डॉलर से ऊपर निकल गई और कुछ ही दिनों बाद 700 अरब डॉलर का आंकड़ा भी पार कर गई.