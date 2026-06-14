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'डटे रहो...', जब मुश्किल वक्त में मस्क का आनंद महिंद्रा ने दिया था साथ, याद किया 2018 का ट्वीट

आनंद महिंद्रा ने 2018 के उस दौर को याद किया, जब एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला भारी दबाव में थी. उस समय टेस्ला प्रोडक्शन संबंधी चुनौतियों से जूझ रही थी और कई आलोचक कंपनी के भविष्य पर सवाल उठा रहे थे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 14, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:16 AM IST
'डटे रहो...', जब मुश्किल वक्त में मस्क का आनंद महिंद्रा ने दिया था साथ, याद किया 2018 का ट्वीट
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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