Elon Musk World's First Trillionaire : एलन मस्क ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कभी नामुमकिन लगता था. SpaceX की बढ़ती वैल्यूएशन और कैपिटल मार्केट में उसकी मजबूत स्थिति के दम पर मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं. हालांकि, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का मानना है कि इस उपलब्धि की असली कहानी सिर्फ ट्रिलियन डॉलर की नेटवर्थ नहीं, बल्कि मस्क का अटूट विश्वास और संघर्ष है.
आनंद महिंद्रा ने 2018 के उस दौर को याद किया, जब एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला भारी दबाव में थी. उस समय टेस्ला प्रोडक्शन संबंधी चुनौतियों से जूझ रही थी और कई आलोचक कंपनी के भविष्य पर सवाल उठा रहे थे.
Welcome to India, @elonmusk and @Tesla.
One of the world’s largest EV opportunities just got more exciting.
Competition drives innovation, and there’s plenty of road ahead.
Looking forward to seeing you at the charging station. pic.twitter.com/7Uh2ziV0fp
— anand mahindra (@anandmahindra) July 15, 2025
महिंद्रा ने कहा, 'मैंने 2018 में एलन मस्क से संपर्क किया था क्योंकि इनोवेटर्स को अक्सर उनके सबसे मुश्किल समय में परखा जाता है, न कि उनके सबसे अच्छे समय में. उस समय जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो थी उनकी हिम्मत और कभी न हार मानने की आदत.'
उन्होंने आगे कहा, 'आज सुर्खियां ट्रिलियन-डॉलर के मुकाम के बारे में हैं. असली कहानी ये है कि उन्होंने कभी ये मानना नहीं छोड़ा कि आज जो नामुमकिन है, वो कल हकीकत बन सकता है.'
महिंद्रा का ये बयान उस समय की याद दिलाता है, जब मस्क को लेकर निवेशकों और बाजार में संदेह का माहौल था. 2018 में महिंद्रा ने सार्वजनिक रूप से मस्क का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, 'डटे रहो @elonmusk. तुम्हारी फैक्ट्री अब तेजी से काम कर रही है. दुनिया को तुम जैसे प्रेरणादायक इनोवेटर्स की जरूरत है.'
उस वक्त शायद ही किसी ने इस संदेश पर खास ध्यान दिया हो. लेकिन आज, जब मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने का दावा करने वाले शख्स के रूप में चर्चा में हैं, तब महिंद्रा का मानना है कि उनकी सफलता की नींव उन मुश्किल दिनों में रखी गई थी, जब उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था.
महिंद्रा के अनुसार, इतिहास अक्सर बड़ी सफलताओं को याद रखता है, लेकिन उन संघर्षों को भूल जाता है जब वही सफलताएं असंभव नजर आती थीं. यही वजह है कि मस्क की मौजूदा उपलब्धि सिर्फ संपत्ति का आंकड़ा नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास, जोखिम उठाने की क्षमता और लंबे समय तक अपने विजन पर कायम रहने की कहानी भी है.