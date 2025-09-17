Noida Builder: रियल एस्टेट सेक्‍टर में इनवेस्‍ट करना आजकल आम बात हो गई है. कई बार यहां न‍िवेश करने से लोगों को अच्‍छा र‍िटर्न म‍िल जाता है. लेक‍िन कई बार यह भारी र‍िस्‍क वाला काम होता है. इस तरह के इनवेस्‍टमेंट में इकोनॉम‍िक स्‍लोडाउन, मार्केट साइकल और इंटरेस्‍ट रेट के अलावा प्रोजेक्‍ट टलने या रद्द होने का खतरा रहता है. ऐसे में रिफंड मिलना भी कई बार मुश्किल हो जाता है. प‍िछले द‍िनों दिल्ली की एक कारोबारी ने नोएडा के एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपये इनवेस्‍ट क‍िया. लेकिन यह प्रोजेक्ट कैंस‍िल हो गया. लेक‍िन उसे अपना पैसा श‍िकायत करने से नहीं बल्‍क‍ि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये वापस मिला है.

र‍ियल्‍टी असिस्टेंट ने कराया हफ्तों का लंबा इंतजार

एंटरप्रेन्योर महिमा जालान (Mahima Jalan) ने एक्स पर इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उन्‍होंने अपने पापा के साथ नोएडा के बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपये लगाए थे. लेकिन यह प्रोजेक्ट कैंस‍िल हो गया. रिफंड मांगने पर र‍ियल्‍टी असिस्टेंट ने हफ्तों का लंबा इंतजार कराया. फालतू की फॉर्मेलिटी कराने और चार महीने तक चक्कर लगाने के बाद उन्‍होंने फोन बंद कर द‍िया. इसके बाद महिमा के पापा कई बार ब‍िल्‍डर के ऑफिस गए. लेकिन हर बार '15 दिन और दीज‍िए' कहकर टाल दिया गया. यह काफी टेंशन वाली स्‍थ‍िति थी.

ईमेल पर भी नहीं म‍िला कोई जवाब

इसके बाद महिमा ने कंपनी के डायरेक्टर को ईमेल किया और अधिकारियों को टैग किया. लेकिन इस पर भी क‍िसी तरह का जवाब नहीं म‍िला. लिंक्डइन पर भी सीनियर लोगों को मैसेज करने से कोई फायदा नहीं हुआ और लगा क‍ि यह पैसा फंस गया. परेशान मह‍िमा ने पूरे मामले में एलन मस्‍क के एक्स (X) का सहारा लिया. मह‍िमा ने कंपनी के डायरेक्टर को डायरेक्ट मैसेज (DM) किया, जो क‍ि एक्‍स पर एक्‍ट‍िव हैं. अगले ही दिन डायरेक्टर की टीम से फोन आया. इस टीम ने अगले 10 द‍िन में रिफंड करने का प्राम‍िस क‍िया. 10वें दिन पैसे बैंक में आ गए. इतना ही नहीं, टीम ने चार दिन में चेक घर पर डिलीवर कर दिया. इस पर महिमा ने एक्स (X) को धन्यवाद दिया.

I almost lost 10 lakh to a big real estate company in NCR but X helped me recover it. My father and I had put 10 lakhs into a commercial project in Noida. But the project got shelved. When we asked for our refund, their realty assistant kept us hanging for week after week. He… — Mahima Jalan (@MahimaJalan2) September 16, 2025

एक्‍स से म‍िली मदद को सराहा

महिमा के पोस्ट पर इंटरनेट यूजर्स ने उनकी हिम्मत को सराहा है. एक यूजर ने ल‍िखा, डायरेक्टर को टैग करें ताकि दूसरे लोग भी ठगने से बच जाएं. दूसरे ने लिखा, 'कितना टेंशन वाला काम! आपकी जिद और समाधान ढूंढने की प्रेरणा देती है.' एक तीसरे ने कहा, 'एक्स काफी उपयोगी साबित हो रहा है, यह समय की बर्बादी नहीं है.' कई यूजर्स ने सोशल मीडिया की पावर को लेकर उनकी पोस्‍ट पर चर्चा की. इससे एक बार फ‍िर यह साब‍ित हुआ क‍ि सोशल मीडिया कैसे आम लोगों की मददगार साब‍ित होती है.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जी न्‍यूज क‍िसी भी प्रकार के न‍िवेश की सलाह नहीं देता और न ही इस कहानी की सत्‍यता की पुष्‍ट‍ि करता है. यह आर्ट‍िकल केवल यूजर एक्‍सपीर‍ियंस के आधार पर ल‍िखा गया है. क‍िसी भी प्रकार का न‍िवेश करने से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एडवाइजर से संपर्क करें.)