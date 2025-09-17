एलन मस्‍क के X का कमाल, द‍िल्‍ली की मह‍िला को ब‍िल्‍डर से वापस द‍िलाए 10 लाख; क्‍या है पूरा मामला?
Advertisement
trendingNow12926082
Hindi Newsबिजनेस

एलन मस्‍क के X का कमाल, द‍िल्‍ली की मह‍िला को ब‍िल्‍डर से वापस द‍िलाए 10 लाख; क्‍या है पूरा मामला?

Elon Musk X: र‍ियल एस्‍टेट में इनवेस्‍टमेंट कई बार आपको अच्‍छा र‍िटर्न देता है. लेक‍िन कई बार यह आपके फंसने का कारण बन जाता है. लेक‍िन एलन मस्‍क के एक्‍स (X) ने द‍िल्‍ली की एक मह‍िला की ऐसी मदद की है, ज‍िसके बारे में वह सोच भी नहीं सकती थीं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एलन मस्‍क के X का कमाल, द‍िल्‍ली की मह‍िला को ब‍िल्‍डर से वापस द‍िलाए 10 लाख; क्‍या है पूरा मामला?

Noida Builder: रियल एस्टेट सेक्‍टर में इनवेस्‍ट करना आजकल आम बात हो गई है. कई बार यहां न‍िवेश करने से लोगों को अच्‍छा र‍िटर्न म‍िल जाता है. लेक‍िन कई बार यह भारी र‍िस्‍क वाला काम होता है. इस तरह के इनवेस्‍टमेंट में इकोनॉम‍िक स्‍लोडाउन, मार्केट साइकल और इंटरेस्‍ट रेट के अलावा प्रोजेक्‍ट टलने या रद्द होने का खतरा रहता है. ऐसे में रिफंड मिलना भी कई बार मुश्किल हो जाता है. प‍िछले द‍िनों दिल्ली की एक कारोबारी ने नोएडा के एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपये इनवेस्‍ट क‍िया. लेकिन यह प्रोजेक्ट कैंस‍िल हो गया. लेक‍िन उसे अपना पैसा श‍िकायत करने से नहीं बल्‍क‍ि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये वापस मिला है.

र‍ियल्‍टी असिस्टेंट ने कराया हफ्तों का लंबा इंतजार

एंटरप्रेन्योर महिमा जालान (Mahima Jalan) ने एक्स पर इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उन्‍होंने अपने पापा के साथ नोएडा के बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपये लगाए थे. लेकिन यह प्रोजेक्ट कैंस‍िल हो गया. रिफंड मांगने पर र‍ियल्‍टी असिस्टेंट ने हफ्तों का लंबा इंतजार कराया. फालतू की फॉर्मेलिटी कराने और चार महीने तक चक्कर लगाने के बाद उन्‍होंने फोन बंद कर द‍िया. इसके बाद महिमा के पापा कई बार ब‍िल्‍डर के ऑफिस गए. लेकिन हर बार '15 दिन और दीज‍िए' कहकर टाल दिया गया. यह काफी टेंशन वाली स्‍थ‍िति थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: आपका भी नोएडा में है फ्लैट तो तुरंत बेचकर भाग जाएं...यूपी सरकार के बदलाव की तैयारी पर क‍िसने दी यह सलाह?

ईमेल पर भी नहीं म‍िला कोई जवाब
इसके बाद महिमा ने कंपनी के डायरेक्टर को ईमेल किया और अधिकारियों को टैग किया. लेकिन इस पर भी क‍िसी तरह का जवाब नहीं म‍िला. लिंक्डइन पर भी सीनियर लोगों को मैसेज करने से कोई फायदा नहीं हुआ और लगा क‍ि यह पैसा फंस गया. परेशान मह‍िमा ने पूरे मामले में एलन मस्‍क के एक्स (X) का सहारा लिया. मह‍िमा ने कंपनी के डायरेक्टर को डायरेक्ट मैसेज (DM) किया, जो क‍ि एक्‍स पर एक्‍ट‍िव हैं. अगले ही दिन डायरेक्टर की टीम से फोन आया. इस टीम ने अगले 10 द‍िन में रिफंड करने का प्राम‍िस क‍िया. 10वें दिन पैसे बैंक में आ गए. इतना ही नहीं, टीम ने चार दिन में चेक घर पर डिलीवर कर दिया. इस पर महिमा ने एक्स (X) को धन्यवाद दिया.

एक्‍स से म‍िली मदद को सराहा
महिमा के पोस्ट पर इंटरनेट यूजर्स ने उनकी हिम्मत को सराहा है. एक यूजर ने ल‍िखा, डायरेक्टर को टैग करें ताकि दूसरे लोग भी ठगने से बच जाएं. दूसरे ने लिखा, 'कितना टेंशन वाला काम! आपकी जिद और समाधान ढूंढने की प्रेरणा देती है.' एक तीसरे ने कहा, 'एक्स काफी उपयोगी साबित हो रहा है, यह समय की बर्बादी नहीं है.' कई यूजर्स ने सोशल मीडिया की पावर को लेकर उनकी पोस्‍ट पर चर्चा की. इससे एक बार फ‍िर यह साब‍ित हुआ क‍ि सोशल मीडिया कैसे आम लोगों की मददगार साब‍ित होती है.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जी न्‍यूज क‍िसी भी प्रकार के न‍िवेश की सलाह नहीं देता और न ही इस कहानी की सत्‍यता की पुष्‍ट‍ि करता है. यह आर्ट‍िकल केवल यूजर एक्‍सपीर‍ियंस के आधार पर ल‍िखा गया है. क‍िसी भी प्रकार का न‍िवेश करने से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एडवाइजर से संपर्क करें.) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Elon Muskx

Trending news

बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
;