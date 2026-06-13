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सिर्फ 24 घंटे में Elon Musk ने बनाए 4,400 करोड़पति! SpaceX IPO ने वेल्डर, टेक्नीशियन और कैफेटेरिया कर्मचारियों की बदल दी किस्मत

कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट होते ही 4,400 से अधिक मौजूदा और पूर्व कर्मचारी करोड़पति बन गए, जबकि करीब 400 कर्मचारियों की हिस्सेदारी 100 मिलियन डॉलर (850 करोड़ रुपये से अधिक) से ऊपर पहुंच गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 13, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:29 PM IST
सिर्फ 24 घंटे में Elon Musk ने बनाए 4,400 करोड़पति! SpaceX IPO ने वेल्डर, टेक्नीशियन और कैफेटेरिया कर्मचारियों की बदल दी किस्मत
Image Credit: Social Media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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