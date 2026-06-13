/सिर्फ 24 घंटे में Elon Musk ने बनाए 4,400 करोड़पति! SpaceX IPO ने वेल्डर, टेक्नीशियन और कैफेटेरिया कर्मचारियों की बदल दी किस्मत

SpaceX IPO : SpaceX के ऐतिहासिक IPO ने न सिर्फ Elon Musk को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में और ऊपर पहुंचा दिया है. बल्कि हजारों कर्मचारियों की जिंदगी भी रातोंरात बदल दी. कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट होते ही 4,400 से अधिक मौजूदा और पूर्व कर्मचारी करोड़पति बन गए, जबकि करीब 400 कर्मचारियों की हिस्सेदारी 100 मिलियन डॉलर (850 करोड़ रुपये से अधिक) से ऊपर पहुंच गई है.
SpaceX ने वर्षों तक अपने कर्मचारियों को केवल वेतन ही नहीं, बल्कि कंपनी में इक्विटी (शेयर) भी दी. इसका फायदा इंजीनियरों से लेकर वेल्डर, टेक्नीशियन और कैफेटेरिया स्टाफ तक को मिला. मैक्सिको से अमेरिका आए जुआन हर्नांडेज 2015 में SpaceX में एक कॉन्ट्रैक्ट वेल्डर के रूप में शामिल हुए थे और लगभग 28 डॉलर प्रति घंटे कमाते थे.
कंपनी के शेयरों में उनकी हिस्सेदारी आज करीब 9 लाख डॉलर (लगभग 7.7 करोड़ रुपये) की हो चुकी है. वहीं, ट्रेवर हाइस ने सुरक्षित नौकरी छोड़कर SpaceX का जोखिम उठाया था. एक दशक से अधिक समय तक कंपनी में काम करने के बाद उनके पास 1 लाख से ज्यादा शेयर जमा हो गए. इनकी कीमत IPO के समय ही करीब 13.5 मिलियन डॉलर (करीब 115 करोड़ रुपये) आंकी गई.
स्पेसएक्स ने नैस्डैक पर 135 डॉलर प्रति शेयर के IPO वैल्यू पर शुरुआत की. इससे कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 1.77 ट्रिलियन डॉलर हो गया. ट्रेडिंग के दौरान शेयरों में तेज उछाल आया और कंपनी का वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक पहुंच गया. इस लिस्टिंग को वॉल स्ट्रीट के इतिहास के सबसे बड़े IPO में से एक बताया जा रहा है. इससे न केवल Elon Musk की संपत्ति में भारी ग्रोथ हुई, बल्कि कंपनी के हजारोंकर्मचारियों को भी अचानक अमीर बना दिया.
सबसे अधिक चर्चा जुआन हर्नांडेज की कहानी की हो रही है. हर्नांडेज मेक्सिको से अमेरिका आए थे और 2015 में स्पेसएक्स में एक कॉन्ट्रैक्ट वेल्डर के रूप में शामिल हुए थे. उस समय उनकी कमाई लगभग 28 डॉलर प्रति घंटा थी.