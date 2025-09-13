Layoffs : छंटनी का दौर जारी, एलन मस्क की xAI ने 500 लोगों को निकाला, कहा- 'जरूरत नहीं'

Elon Musk's xAI laysoff: दुनिया के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क (Elon Musk) की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI में छंटनी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, xAI ने अपनी डेटा एनोटेशन टीम से 500 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया है.

क्या काम करती थी डेटा एनोटेशन टीम?

बता दें, टीम कंपनी के चैटबॉट Grok को ट्रेन करने का काम करती थी.

बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, xAI कर्मचारियों को छंटनी के बारे में भेजे गए इंटरनल ईमेल में लिखा था कि हमारे ह्यूमन डेटा एफर्ट की समीक्षा के बाद हमने अपने स्पेशलिस्ट AI ट्यूटर्स के विस्तार और प्राथमिकता में तेजी लाने का फैसला किया है, साथ ही जनरल AI ट्यूटर भूमिकाओं पर अपना ध्यान कम किया है.

ये रणनीतिक बदलाव तुरंत प्रभावी होगा. कंपनी ने ईमेल के जरिए कर्मचारियों को बताया है वो अब जनरल AI ट्यूटर से ज्यादा स्पेशलिस्ट AI ट्यूटर पर ध्यान देगी.

500 कर्मचारियों का क्या होगा?

जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है. उन्हें बताया गया था कि उन्हें उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की समाप्ति, 30 नवंबर 2025 तक वेतन दिया जाएगा. लेकिन जिस दिन कर्मचारियों को नोटिस मिला, उसी दिन उनकी कंपनी सिस्टम्स तक पहुंच बंद कर दी गई.

ये कर्मचारी xAI की सबसे बड़ी टीम से एक का हिस्सा थे. इस छंटनी ने सीधे तौर पर Grok को ट्रेन करने वाले जनरल AI ट्यूटर्स को प्रभावित किया है.

xAI हायरिंग!

Specialist AI tutors at xAI are adding huge value. We will immediately surge our Specialist AI tutor team by 10x! We are hiring across domains like STEM, finance, medicine, safety, and many more. Come join us to help build truth-seeking AGI!https://t.co/htpc2RijLG — xAI (@xai) September 13, 2025

नौकरियों में छंटनी के बीच एलन मस्क के नेतृत्व वाली xAI ने ये भी घोषणा की है कि टीम स्पेशलिस्ट AI ट्यूटर्स टीम का 10 गुना विस्तार करने की योजना बना रही है क्योंकि वे STEM, फाइनेंस, हेल्थ, सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में लोगों को नियुक्त करना चाहते हैं.