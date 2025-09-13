Layoffs : छंटनी का दौर जारी, एलन मस्क की xAI ने 500 लोगों को निकाला, कहा- 'जरूरत नहीं'
Advertisement
trendingNow12920763
Hindi Newsबिजनेस

Layoffs : छंटनी का दौर जारी, एलन मस्क की xAI ने 500 लोगों को निकाला, कहा- 'जरूरत नहीं'

 दुनिया के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क (Elon Musk) की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI में छंटनी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Layoffs : छंटनी का दौर जारी, एलन मस्क की xAI ने 500 लोगों को निकाला, कहा- 'जरूरत नहीं'

Elon Musk's xAI laysoff: दुनिया के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क (Elon Musk) की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI में छंटनी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  xAI ने अपनी डेटा एनोटेशन टीम से 500 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया है. 

क्या काम करती थी डेटा एनोटेशन टीम?

बता दें,  टीम कंपनी के चैटबॉट Grok को ट्रेन करने का काम करती थी. 

यह भी पढ़ें : GST में कमी फ‍िर भी इन चीजों के दाम नहीं होंगे कम, FMCG कंपन‍ियों ने बताई अपनी मजबूरी

Add Zee News as a Preferred Source

 

बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, xAI कर्मचारियों को छंटनी के बारे में भेजे गए इंटरनल ईमेल में लिखा था कि हमारे ह्यूमन डेटा एफर्ट की समीक्षा के बाद हमने अपने स्पेशलिस्ट AI ट्यूटर्स के विस्तार और प्राथमिकता में तेजी लाने का फैसला किया है, साथ ही जनरल AI ट्यूटर भूमिकाओं पर अपना ध्यान कम किया है.

ये रणनीतिक बदलाव तुरंत प्रभावी होगा. कंपनी ने ईमेल के जरिए कर्मचारियों को बताया है वो अब जनरल AI ट्यूटर से ज्यादा स्पेशलिस्ट AI ट्यूटर पर ध्यान देगी.

500 कर्मचारियों का क्या होगा?

जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है. उन्हें बताया गया था कि उन्हें उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की समाप्ति, 30 नवंबर 2025 तक वेतन दिया जाएगा.  लेकिन जिस दिन कर्मचारियों को नोटिस मिला, उसी दिन उनकी कंपनी सिस्टम्स तक पहुंच बंद कर दी गई.

 

ये कर्मचारी xAI की सबसे बड़ी टीम से एक का हिस्सा थे. इस छंटनी ने सीधे तौर पर Grok को ट्रेन करने वाले जनरल AI ट्यूटर्स को प्रभावित किया है.

 

xAI हायरिंग!

 

नौकरियों में छंटनी के बीच एलन मस्क के नेतृत्व वाली xAI ने ये भी घोषणा की है कि टीम स्पेशलिस्ट AI ट्यूटर्स टीम का 10 गुना विस्तार करने की योजना बना रही है क्योंकि वे STEM, फाइनेंस, हेल्थ, सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में लोगों को नियुक्त करना चाहते हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

laysoff

Trending news

ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
PM Modi Manipur Tour
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
uddhav thackeray
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
Election Commission
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
PM Modi
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
Ind vs Pak match
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
;