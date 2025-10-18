RBL Bank Deal: सरकारी बैंक आईडीबीआई (IDBI) के बाद अब देश का एक प्राइवेट बैंक भी बि‍कने जा रहा है. दुबई का द‍िग्‍गज बैंक एमिरेट्स एनबीडी (ENBD) देश के प्राइवेट बैंक आरबीएल बैंक लिमिटेड (RBL Bank Ltd) में मैजोर‍िटी स्‍टेक खरीदने वाला है. यह डील 3 अरब डॉलर (करीब 26,850 करोड़) की है. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और इक्‍व‍िटी फंडरेज होगा. ज्‍वाइंट स्‍टेटमेंट में कहा गया क‍ि यह लिस्टेड कंपनी की तरफ से प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिये सबसे बड़ी फंडरेजिंग है. यह विदेशी बैंक की तरफ से किसी भी प्रॉफ‍िटेबल इंड‍ियन बैंक में मेजर स्‍टेक हास‍िल करने का पहला मामला है.

मंजूरी मिलने के महज पांच महीने बाद आया अपडेट

यह खबर आरबीआई की तरफ से एमिरेट्स को देश में पूरी तरह माल‍िकाना हक वाली सब्‍स‍िड‍ियरी कंपनी स्थापित करने की मंजूरी मिलने के महज पांच महीने बाद आई है. बयान में कहा गया क‍ि यह डील देश के तेजी से बढ़ते फाइनेंश‍ियल सेक्‍टर में ENBD के लंबे समय के भरोसे को दिखाता है. ENBD के ग्रुप सीईओ शेन नेल्सन ने कहा क‍ि यह इनवेस्‍टमेंट देश की इकोनॉमी में हमारे व‍िश्‍वास का प्रमाण है.'

ENBD आरबीएल का प्रमोटर बनेगी

आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ आर सुब्रमण्यमकुमार ने कहा क‍ि यह साझेदारी हमें मजबूत पूंजी बेस देगी और भविष्य के लिए मजबूत एंकर शेयरहोल्‍डर मिलेगा. रेगुलेटरी मंजूरियों के तहत ENBD आरबीएल का प्रमोटर बनेगी. इससे बोर्ड में डायरेक्‍टर नॉम‍िनी करने का अधिकार म‍िलेगा. सौदा प्रेफरेंशियल इश्यू से 60% शेयर कैपिटल तक होगा. इसमें SEBI नियमों के तहत पब्लिक शेयरहोल्‍डर से 26% हिस्सेदारी के लिए जरूरी ओपन ऑफर शामिल है.

बैंक 95.90 करोड़ शेयर UAE निवेशक को 280 रुपये प्रति शेयर पर जारी करेगा, जो शुक्रवार के NSE क्लोजिंग प्राइस 299.70 रुपये से कम है. यह प्राइमरी कैपिटल इन्फ्यूजन 26,580 करोड़ रुपये का होगा. डील पूरा होने पर ENBD के पास आरबीएल की विस्तारित इक्‍व‍िटी में 60% हिस्सा होगा.