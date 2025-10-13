Advertisement
RBL बैंक में 60% हिस्सेदारी लेने की तैयारी कर रहा है दुबई का ये बैंक

अभी RBL बैंक में पब्लिक शयरहोल्डर्स की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसके प्रमोटर कैटेगरी में कोई एंटिटी नहीं है. एमिरेट्स एनबीडी RBL बैंक में 60 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी खरीदना चाहता है. 

Oct 13, 2025
RBL Bnak: देश के प्राइवेट सेक्टर के बैंक RBL बैंक में मिडिल ईस्ट का बैंकिंग दिग्गज Emirates NBD ने मेजोरिटी हिस्सेदारी (majority stake) हासिल करने को लेकर बातचीत की है. NDTV प्रॉफिट के मुताबिक, दोनों पक्ष पिछले कुछ महीनों से बातचीत में हैं और एमिरेट्स एनबीडी RBL बैंक में 60 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी खरीदना चाहता है. सूत्रों ने ये भी कहा कि डील की शर्तों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और आगे चलकर क्या होगा ये देखना अभी बाकी है. अभी RBL बैंक में पब्लिक शयरहोल्डर्स की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है, इसके प्रमोटर कैटेगरी में कोई एंटिटी नहीं है.

इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, ये पूरी तरह से नए इक्विटी जारी करने के माध्यम से किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि पूरी पूंजी सीधे बैंक में डाली जाएगी. ये ट्रांजैक्शन एमिरेट्स NBD की भारतीय पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके बाद इसका RBLबैंक में विलय हो जाएगा. ये भारत में इस तरह का पहला ट्रांजैक्शन है जिस पर काम चल रहा है.

क्या है RBL बैंक का इतिहास?

RBL बैंक को पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था. RBL बैंक 1943 में स्थापित एक निजी क्षेत्र की बैंक है. मूल रूप से महाराष्ट्र में एक क्षेत्रीय बैंक के रूप में स्थापित RBL बैंक 1970 में एक निजी क्षेत्र का लेंडर बन गया था. 2010 में, बैंक ऑफ अमेरिका के पूर्व बैंकर विश्ववीर आहूजा ने MD और सीईओ का पद संभाला. 2014 में आहूजा ने बैंक का नाम बदलकर RBLबैंक कर दिया, ताकि इसे एक नेशनल निजी बैंक बनाया जा सके. दिसंबर 2021 में आहूजा ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अचानक पद छोड़ दिया था.

हालांकि उनके डिप्टी राजीव आहूजा कुछ महीनों तक अंतरिम MD और सीईओ के रूप में बैंक का संचालन करते रहे, लेकिन बाद में RBI ने जून 2022 में के सुब्रमण्यकुमार को बैंक का प्रमुख नियुक्त किया.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

rbl bank

