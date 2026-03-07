Advertisement
trendingNow13132683
Hindi Newsबिजनेसअब मिडिल ईस्ट में धुआंधार उड़ेंगी फ्लाइट्स, एमिरेट्स का ऐलान, टेंशन के बीच यात्रियों की टेंशन Over

अब मिडिल ईस्ट में धुआंधार उड़ेंगी फ्लाइट्स, एमिरेट्स का ऐलान, टेंशन के बीच यात्रियों की टेंशन Over

एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट किए गए अपडेट में बताया कि जिन यात्रियों की आज की उड़ान के लिए कन्फर्म बुकिंग है, वे एयरपोर्ट जा सकते हैं. 

|Last Updated: Mar 07, 2026, 05:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

source: Facebook/Emirates
source: Facebook/Emirates

Emirates resumes flight operations from Dubai :  मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स ने बड़ा ऐलान किया है. एयरलाइन ने कहा है कि सुरक्षा चिंताओं के कारण पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने-जाने वाली सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने के बाद अब फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिए गए हैं. एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट किए गए अपडेट में बताया कि जिन यात्रियों की आज की उड़ान के लिए कन्फर्म बुकिंग है, वे एयरपोर्ट जा सकते हैं. ये उन यात्रियों पर भी लागू होता है जो दुबई के रास्ते ट्रांजिट कर रहे हैं, बशर्ते उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट भी संचालित हो रही हो.

एयरलाइन एमिरेट्स स्थिति पर नजर रख रही है और कहा है कि हम उसी के मुताबिक अपना ऑपरेशनल शेड्यूल बनाएंगे. हालांकि, इससे पहले कंपनी ने सभी फ्लाइट्स निलंबित करने की इनफार्मेशन दी थी.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 'एयरपोर्ट जा सकते हैं यात्री'

एयरलाइन ने कहा, 'एमिरेट्स अब ऑपरेशन फिर से शुरू करेगा. जिन यात्रियों की आज दोपहर की फ्लाइट के लिए कन्फर्म बुकिंग है. वे एयरपोर्ट जा सकते हैं.' इसमें दुबई में ट्रांजिट करने वाले यात्री भी शामिल हैं. अगर उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट भी ऑपरेट हो रही है. एयरलाइन ने यात्रियों को हवाई अड्डे पर यात्रा करने से पहले अपने आधिकारिक चैनलों के माध्यम से आगामी उड़ानों की लिस्ट और सीट की उपलब्धता की जांच करने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें : म्यूचुअल फंड न‍िवेशकों के लि‍ए खुशखबरी, SEBI ने शुरू की नई सुव‍िधा; क्‍या होगा फायदा

हमलों की वजह से सस्पेंड थी फ्लाइट्स 

बता दें, ईरान-इजरायल लड़ाई और ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर किए जा रहे हमलों की वजह से सभी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी गई थी. 

FAQs :-

सवाल: एमिरेट्स ने दुबई से फ्लाइट ऑपरेशन को लेकर क्या ऐलान किया है?

जवाब: मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स ने ऐलान किया है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने-जाने वाली फ्लाइट सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं.

सवाल:किन यात्रियों को एयरपोर्ट जाने की अनुमति दी गई है? 

जवाब: जिन यात्रियों की आज की फ्लाइट के लिए कन्फर्म बुकिंग है, वे एयरपोर्ट जा सकते हैं.

सवाल: क्या यह नियम ट्रांजिट यात्रियों पर भी लागू होगा?

जवाब:  हां, ये उन यात्रियों पर भी लागू होगा जो दुबई के रास्ते ट्रांजिट कर रहे हैं, बशर्ते उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट भी ऑपरेट हो रही हो.

सवाल: यात्रियों को एयरलाइन ने क्या सलाह दी है?

जवाब:  एमिरेट्स ने यात्रियों को सलाह दी है कि एयरपोर्ट जाने से पहले वे आधिकारिक चैनलों के जरिए अपनी फ्लाइट की स्थिति और सीट की उपलब्धता जरूर जांच लें.

सवाल:. क्या पहले फ्लाइट्स को सस्पेंड किया गया था? 

जवाब:  हां, इससे पहले सुरक्षा चिंताओं के कारण एमिरेट्स ने दुबई से आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था.

सवाल: फ्लाइट्स सस्पेंड होने की वजह क्या थी?

जवाब: ईरान-इजरायल संघर्ष और ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर किए जा रहे हमलों के कारण सुरक्षा स्थिति को देखते हुए फ्लाइट्स को रोक दिया गया था.

TAGS

Emirates

Trending news

खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना