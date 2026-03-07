अब मिडिल ईस्ट में धुआंधार उड़ेंगी फ्लाइट्स, एमिरेट्स का ऐलान, टेंशन के बीच यात्रियों की टेंशन Over

Emirates resumes flight operations from Dubai : मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स ने बड़ा ऐलान किया है. एयरलाइन ने कहा है कि सुरक्षा चिंताओं के कारण पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने-जाने वाली सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने के बाद अब फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिए गए हैं. एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट किए गए अपडेट में बताया कि जिन यात्रियों की आज की उड़ान के लिए कन्फर्म बुकिंग है, वे एयरपोर्ट जा सकते हैं. ये उन यात्रियों पर भी लागू होता है जो दुबई के रास्ते ट्रांजिट कर रहे हैं, बशर्ते उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट भी संचालित हो रही हो.

एयरलाइन एमिरेट्स स्थिति पर नजर रख रही है और कहा है कि हम उसी के मुताबिक अपना ऑपरेशनल शेड्यूल बनाएंगे. हालांकि, इससे पहले कंपनी ने सभी फ्लाइट्स निलंबित करने की इनफार्मेशन दी थी.

Emirates resumes operations Emirates will resume operations. Passengers who have confirmed bookings for this afternoon’s flights may proceed to the airport. This includes customers transiting in Dubai, if their connecting flight is also operating. Customers can check the flight… pic.twitter.com/kSlcEGKCCz — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

'एयरपोर्ट जा सकते हैं यात्री'

एयरलाइन ने कहा, 'एमिरेट्स अब ऑपरेशन फिर से शुरू करेगा. जिन यात्रियों की आज दोपहर की फ्लाइट के लिए कन्फर्म बुकिंग है. वे एयरपोर्ट जा सकते हैं.' इसमें दुबई में ट्रांजिट करने वाले यात्री भी शामिल हैं. अगर उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट भी ऑपरेट हो रही है. एयरलाइन ने यात्रियों को हवाई अड्डे पर यात्रा करने से पहले अपने आधिकारिक चैनलों के माध्यम से आगामी उड़ानों की लिस्ट और सीट की उपलब्धता की जांच करने की सलाह दी है.

हमलों की वजह से सस्पेंड थी फ्लाइट्स

बता दें, ईरान-इजरायल लड़ाई और ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर किए जा रहे हमलों की वजह से सभी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी गई थी.

FAQs :-

सवाल: एमिरेट्स ने दुबई से फ्लाइट ऑपरेशन को लेकर क्या ऐलान किया है?

जवाब: मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स ने ऐलान किया है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने-जाने वाली फ्लाइट सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं.

सवाल:किन यात्रियों को एयरपोर्ट जाने की अनुमति दी गई है?

जवाब: जिन यात्रियों की आज की फ्लाइट के लिए कन्फर्म बुकिंग है, वे एयरपोर्ट जा सकते हैं.

सवाल: क्या यह नियम ट्रांजिट यात्रियों पर भी लागू होगा?

जवाब: हां, ये उन यात्रियों पर भी लागू होगा जो दुबई के रास्ते ट्रांजिट कर रहे हैं, बशर्ते उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट भी ऑपरेट हो रही हो.

सवाल: यात्रियों को एयरलाइन ने क्या सलाह दी है?

जवाब: एमिरेट्स ने यात्रियों को सलाह दी है कि एयरपोर्ट जाने से पहले वे आधिकारिक चैनलों के जरिए अपनी फ्लाइट की स्थिति और सीट की उपलब्धता जरूर जांच लें.

सवाल:. क्या पहले फ्लाइट्स को सस्पेंड किया गया था?

जवाब: हां, इससे पहले सुरक्षा चिंताओं के कारण एमिरेट्स ने दुबई से आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था.

सवाल: फ्लाइट्स सस्पेंड होने की वजह क्या थी?

जवाब: ईरान-इजरायल संघर्ष और ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर किए जा रहे हमलों के कारण सुरक्षा स्थिति को देखते हुए फ्लाइट्स को रोक दिया गया था.