DA Hike Update: खुशखबरी! इस राज्य में DA 3% बढ़ा, लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिली राहत, जानें क्या हुआ बदलाव?

 राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ाकर मूल वेतन का 55 प्रतिशत से 58 प्रतिशत कर दिया है. इससे पहले अगस्त 2025 में इसे 2 प्रतिशत बढ़ाया गया था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 04:07 PM IST
DA Hike Update :  छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स  के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इससे कुल DA मूल वेतन का 58 प्रतिशत हो गया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने रविवार को इस फैसले की जानकारी दी थी. छत्तीसगढ़  में बढ़ती महंगाई के बीच इससे लगभग 3.9 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.

छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा, 'ट्रांसफर पॉलिसी, प्रमोशन प्रक्रिया और कार्यस्थल की व्यवस्था में सुधार करके, प्रशासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और कर्मचारी-अनुकूल बनाया गया है. सुशासन और कन्वर्जेंस विभाग के गठन ने जन-केंद्रित शासन प्रणाली को और मजबूत किया है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना DA बढ़ाया है?

 मुख्यमंत्री विष्णु देव साई की घोषणा के मुताबिक, राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ाकर मूल वेतन का 55 प्रतिशत से 58 प्रतिशत कर दिया है. इससे पहले अगस्त 2025 में इसे 2 प्रतिशत बढ़ाया गया था.

DA बढ़ोतरी से किन कर्मचारियों को फायदा होगा?

इस घोषणा से राज्य के 3.9 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. जो वर्तमान में राज्य भर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे हैं. राज्य सरकार ने योग्य कर्मचारियों के लिए समय पर पेंशन और रिटायरमेंट से संबंधित भुगतानों का भी आश्वासन दिया है.

छत्तीसगढ़ में DA बढ़ोतरी के पीछे क्या कारण हैं?

छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक, DA बढ़ोतरी कर्मचारियों को राहत देने और प्रशासनिक एफिशिएंसी में सुधार करने के उसके लगातार प्रयासों को दर्शाती है. 2023 से राज्य सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कर्मचारी-अनुकूल बनाने के लिए ट्रांसफर और प्रमोशन नीतियों में कई सुधार लागू किए हैं. हालिया DA बढ़ोतरी से मासिक टेक-होम सैलरी बढ़ेगी. इससे कर्मचारियों को महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी. ये कदम, प्रशासनिक सुधारों और पेंशन सुरक्षा के साथ मिलकर, सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता देने पर केंद्रित है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए?

राज्य सरकार ने जन-केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए सुशासन और कन्वर्जेंस विभाग बनाया है. इसका काम समय पर पेंशन, ग्रेच्युटी और सुपरएनुएशन पर ध्यान देना है. छत्तीसगढ़ पेंशन फंड की स्थापना, पेंशन फंड बिल पेश किया जाएगा. कर्मचारियों की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हाई-टेक सिस्टम और कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.

Gaurav Singh

Gaurav Singh

