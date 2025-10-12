ना ईमेल, ना मीटिंग, बस मिठाइयां और मस्ती, दिवाली पर कंपनी का अनोखा तोहफा, 9 दिन की छुट्टी!

दिल्ली की एक PR यानी पब्लिक रिलेशन कंपनी Elite Marque ने अपने इंप्लॉईज को 9 दिन की छुट्टी दे दी है. जिससे वो अपनी फैमिली के साथ मजे से त्यौहार मनाएं और खुद को रिफ्रेश कर सकें.
Trending Photos
9 Days Off on Diwali: एक हफ्ते बाद दिवाली आने वाली है. इससे पहले दिल्ली की एक कंपनी के CEO का मिल आता है. इसमें दिवाली की छुट्टी का जिक्र होता है. ये 1, 2 ,3, 4, 5 दिन नहीं बल्कि पूरे 9 दिन का होता है. इस मेल में CEO ने केवल छुट्टियों का ही जिक्र नहीं किया है बल्कि कहा है कि इस दिवाली ईमेल बंद करो, देर रात तक ठहाके लगाओ, खूब मिठाइयां खाओ और सोने की कला यानी अच्छी नींद लेना सीखो.
दिल्ली की एक PR यानी पब्लिक रिलेशन कंपनी Elite Marque ने अपने इंप्लॉईज को 9 दिन की छुट्टी दे दी है. जिससे वो अपनी फैमिली के साथ मजे से त्यौहार मनाएं और खुद को रिफ्रेश कर सकें.
कर्मचारियों की मौज कर दी
CEO ने अपने संदेश में कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से आराम करने की सलाह दी, ताकि छुट्टियों के बाद वे नई एनर्जी के साथ काम पर लौटें.
यह भी पढ़ें : दिवाली से पहले महंगा हुआ फ्लाइट टिकट, जानिए कितना बढ़ गया किराया?
'कोई ऑफिशियल मेल या वर्क चैट न खोलें'
कंपनी के फाउंडर और CEO रजत ग्रोवर ने कर्मचारियों को ईमेल भेजा. उन्होंने लिखा, 'इस दिवाली ईमेल बंद करो, देर रात तक ठहाके लगाओ, खूब मिठाइयां खाओ और सोने की कला में निपुण हो.' उन्होंने सभी से कहा कि छुट्टियों के दौरान किसी भी तरह का ऑफिस ईमेल या वर्क चैट न खोलें.
'खुशहाल टीम ही ऑर्गेनाइजेशन की सफलता की नींव'
Elite Marque के एक कर्मचारी ने इस तोहफे को पाकर LinkedIn पर खुशी जताते हुए लिखा कि लोग अक्सर वर्कप्लेस और वर्क कल्चर के बारे में बातें करते हैं. एक सच्चा वर्कप्लेस वही है जहां एम्प्लायर लगातार अपने कर्मचारियों की जरूरतों और भलाई को प्राथमिकता देता है. ये समझते हुए कि एक स्वस्थ और खुशहाल टीम ही ऑर्गेनाइजेशन की सफलता और इनोवेशन की नींव है.'