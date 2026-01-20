एक सैलरी से गुजारा मुश्किल! 10 में से 6 भारतीय खोज रहे हैं दूसरी इनकम, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Advertisement
 भारत में लगभग 79% कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि अगले साल उनका संगठन तरक्की करेगा, जबकि ग्लोबल औसत 51% है. सर्वे में कहा गया है कि 89% भारतीय कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी कंपनी की लीडरशिप पर भरोसा करते हैं, ये ग्लोबल आंकड़े 72% से काफी अधिक है.

Randstad’s WorkMonitor 2026 : भारतीय कर्मचारी दुनिया में सबसे अधिक वफादार, आशावादी और भरोसेमंद हैं. फिर भी 58% लोग गुपचुप तरीके से गुजारा करने के लिए दूसरी नौकरी कर रहे हैं. ये बात रैंडस्टैड के वर्कमॉनिटर 2026 के डेटा में सामने आयी है. इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि भारत का वर्कफोर्स  एक साथ दो जिंदगी जी रहा है. ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से भारतीय कर्मचारी अपने संगठनों पर जबरदस्त भरोसा दिखाते हैं. भारत में लगभग 79% कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि अगले साल उनका संगठन तरक्की करेगा, जबकि ग्लोबल औसत 51% है. सर्वे में कहा गया है कि 89% भारतीय कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी कंपनी की लीडरशिप पर भरोसा करते हैं, ये ग्लोबल आंकड़े 72% से काफी अधिक है.

इसके अलावा, लगभग 87% भारतीय कर्मचारियों का अपने सुपरवाइजर के साथ मजबूत रिश्ता है और इतने ही लोगों का मानना ​​है कि उनका मैनेजर उनके हित के बारे में सोचता है. लगभग 87% भारतीय कर्मचारियों का कहना है कि जब वे दूसरों के साथ काम करते हैं और कई नजरियों को शामिल करते हैं तो वे बेहतर परफ़ॉर्म करते हैं. पारंपरिक जुड़ाव के मामले में भारत में दुनिया भर में सबसे स्वस्थ कॉर्पोरेट कल्चर में से एक है.

 दूसरी नौकरी की तलाश

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 58% कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने दूसरी नौकरी कर ली है या वे सक्रिय रूप से दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं. ये ग्लोबल औसत 40% से काफी अधिक है. लगभग 57% भारतीय कर्मचारी अपनी मौजूदा भूमिका में बने रहने का मुख्य कारण वर्क-लाइफ बैलेंस बताते हैं. जबकि 67% भारतीय कर्मचारी अभी भी पारंपरिक करियर की इच्छा रखते हैं.

क्या है AI का रोल?

भारतीय कर्मचारी दुनिया भर में सबसे अधिक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी यूजर्स में से एक हैं. लगभग 86% का कहना है कि वे लेटेस्ट टूल्स के साथ सहज हैं और 89% का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पहले ही उनकी प्रोडक्टिविटी में सुधार किया है. लगभग 59% भारतीय कर्मचारियों का मानना ​​है कि AI अपनाने से मुख्य रूप से कर्मचारियों के बजाय कंपनियों को फायदा होगा, जिससे आर्थिक रूप से विविध बने रहने का प्रोत्साहन मजबूत होता है.

इसके अलावा, आधे से अधिक लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि यह उनकी पर्सनल जिंदगी से टकरा रही थी. लगभग 43% लोगों ने कम आजादी की वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी है. जबकि 58% का कहना है कि वे ऐसी नौकरी ठुकरा देंगे जिसमें जगह या काम के घंटों में फ्लेक्सिबिलिटी न हो.

