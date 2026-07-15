/EPF Balance: PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! क्या आपके PF खाते में आए 8.25% ब्याज के पैसे? ऐसे करें बैलेंस चेक

EPF Balance : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तय किए गए 8.25 फीसदी सालाना ब्याज को आज यानी 15 जुलाई से PF खातों में जमा करना शुरू कर रहा है. टेक्निकल सिस्टम में बड़े बदलाव के बाद इस बार करोड़ों सब्सक्राइबर के खातों में ब्याज की राशि पहले के मुकाबले अधिक तेजी से ट्रांसफर की जाएगी.
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार देश के लगभग 34 करोड़ EPFO सदस्य खातों में ब्याज की राशि भेजी जाएगी. सरकार इस प्रक्रिया के तहत करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करेगी. ये राशि अलग-अलग चरणों में सदस्यों की EPF पासबुक में दिखाई देगी.
हर साल पीएफ खातों में ब्याज जमा होने में देरी को लेकर सवाल उठते रहे हैं. लेकिन, इस बार EPFO ने अपनी पूरी IT सिस्टम को अपग्रेड किया है. इस डिजिटल बदलाव को सेंट्रलाइज्ड IT इनेबल्ड सर्विसेज (CITES) प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है. इस अपग्रेड के बाद बड़ी संख्या में खातों में एक साथ बिना तकनीकी रुकावट के ब्याज ट्रांसफर करना संभव हो गया है. EPFO का दावा है कि इससे पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और पारदर्शी होगी.
1. सबसे पहले EPFO के आधिकारिक पासबुक पोर्टल पर जाएं
2. अपने UAN और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें
3. लॉगिन करने के बाद अपनी संबंधित मेंबर ID चुनें
4. आपकी EPF पासबुक स्क्रीन पर खुल जाएगी
5. पासबुक में Int. Updated up to 31/03/2026 वाली एंट्री देखें
6. इसी के सामने आपको वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जमा किया गया ब्याज दिखाई देगा
1. अपने स्मार्टफोन में UMANG App खोलें
2. EPFO सेक्शन में जाएं
3. Employee Centric Services पर क्लिक करें
4. View Passbook विकल्प चुनें
5. अपना UAN नंबर दर्ज कर Get OTP पर क्लिक करें
6. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से लॉगिन करें
7. लॉगिन के बाद आपकी पासबुक खुल जाएगी, जहां ब्याज की राशि देखी जा सकती है
अगर आप ऑनलाइन लॉगिन नहीं करना चाहते हैं, तो अपने UAN से लिंक मोबाइल नंबर से 9966044425 या 011-22901406 पर मिस्ड कॉल देकर भी बैलेंस चेक कर सकते हैं. कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी और कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पर SMS प्राप्त होगा, जिसमें आपके पीएफ बैलेंस और हालिया कंट्रीब्यूशन की जानकारी होगी. यह सुविधा केवल उसी मोबाइल नंबर पर उपलब्ध है, जो आपके UAN से लिंक है.