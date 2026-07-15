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EPF Balance: PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! क्या आपके PF खाते में आए 8.25% ब्याज के पैसे? ऐसे करें बैलेंस चेक

अगर आप ऑनलाइन लॉगिन नहीं करना चाहते हैं, तो अपने UAN से लिंक मोबाइल नंबर से 9966044425 या 011-22901406 पर मिस्ड कॉल देकर भी बैलेंस चेक कर सकते हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 15, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:33 PM IST
EPF Balance: PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! क्या आपके PF खाते में आए 8.25% ब्याज के पैसे? ऐसे करें बैलेंस चेक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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