इसके बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का गारंटर भारत सरकार है. सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव की समीक्षा के बाद इसे मंजूरी दे दी है. श्रम मंत्रालय के निर्देश पर EPFO इसी महीने खाताधारकों के खातों में वित्त वर्ष 2025-26 का 8.25 प्रतिशत ब्याज जमा कर सकता है. सूत्रों ने यह भी बताया कि EPFO द्वारा विकसित नए डिजिटल इकोसिस्टम के तहत अब EPF का ब्याज खाताधारकों के खातों में तुरंत क्रेडिट किया जाएगा.