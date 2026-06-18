EPF Interest 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा राशि पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्रालय ने EPFO के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा तय की गई ब्याज दर पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है.
ये लगातार तीसरा वर्ष है जब EPF पर ब्याज दर 8.25 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई है. इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में EPF पर 8.15 प्रतिशत ब्याज दिया गया था. सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि जमा पर बेहतर रिटर्न मिलता रहेगा.
EPFO द्वारा निर्धारित ब्याज दर को अब खाताधारकों के EPF खातों में जमा किया जाएगा. इस निर्णय से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी बचत पर स्थिर और आकर्षक रिटर्न का लाभ मिलेगा.
2 मार्च 2026 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई CBT की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर तय करने का फैसला किया गया था. ये लगातार तीसरा वर्ष है जब ब्याज दर को 8.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है.
इसके बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का गारंटर भारत सरकार है. सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव की समीक्षा के बाद इसे मंजूरी दे दी है. श्रम मंत्रालय के निर्देश पर EPFO इसी महीने खाताधारकों के खातों में वित्त वर्ष 2025-26 का 8.25 प्रतिशत ब्याज जमा कर सकता है. सूत्रों ने यह भी बताया कि EPFO द्वारा विकसित नए डिजिटल इकोसिस्टम के तहत अब EPF का ब्याज खाताधारकों के खातों में तुरंत क्रेडिट किया जाएगा.
फरवरी 2025 में EPFO ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भी 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को बरकरार रखा था. वहीं, वर्ष 2024 में संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर को 8.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत किया था. मार्च 2022 में EPFO ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर को घटाकर 8.10 प्रतिशत कर दिया था. ये चार दशक से अधिक समय का सबसे निचला स्तर था. इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में ये दर 8.50 प्रतिशत थी.
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.10 प्रतिशत की ब्याज दर वर्ष 1977-78 के बाद सबसे कम थी. उस समय ब्याज दर 8 प्रतिशत थी. मार्च 2020 में EPFO ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर को घटाकर 8.50 प्रतिशत कर दिया था, जबकि 2018-19 में यह 8.65 प्रतिशत थी.
EPFO ने 2016-17 में 8.65 प्रतिशत और 2017-18 में 8.55 प्रतिशत ब्याज दिया था. वित्त वर्ष 2015-16 में ब्याज दर 8.80 प्रतिशत रही थी. वहीं, 2013-14 और 2014-15 में खाताधारकों को 8.75 प्रतिशत ब्याज मिला था, जो 2012-13 के 8.50 प्रतिशत से अधिक था. वित्त वर्ष 2011-12 में EPF पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर लागू थी.