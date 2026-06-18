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EPF Interest 2026: EPF खाताधारकों को बड़ी राहत; PF पर 8.25% ब्याज को सरकार ने दी मंजूरी, जानिए किन लोगों को होगा फायदा?

ये लगातार तीसरा वर्ष है जब EPF पर ब्याज दर 8.25 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई है. इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में EPF पर 8.15 प्रतिशत ब्याज दिया गया था. सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि जमा पर बेहतर रिटर्न मिलता रहेगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 18, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:15 PM IST
EPF Interest 2026: EPF खाताधारकों को बड़ी राहत; PF पर 8.25% ब्याज को सरकार ने दी मंजूरी, जानिए किन लोगों को होगा फायदा?
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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