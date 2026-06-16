/EPF Interest 2026: 8.25% ब्याज आपके खाते में कब आएगा? जान लें लेटेस्ट अपडेट और क्या है पूरी प्रक्रिया

नहीं. अगर पासबुक में ब्याज की एंट्री देर से दिखाई देती है तो इससे सदस्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता. EPF का ब्याज पूरे वित्त वर्ष के दौरान मासिक रनिंग बैलेंस के आधार पर गणना किया जाता है और ये सदस्य को पूरी तरह देय रहता है. आसान शब्दों में कहें तो पासबुक अपडेट होने में देरी होने से ब्याज की राशि कम नहीं होती. ये केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है. इसी वजह से EPFO समय-समय पर सदस्यों को सलाह देता है कि ब्याज एंट्री देर से दिखने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है.