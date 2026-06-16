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EPF Interest 2026: 8.25% ब्याज आपके खाते में कब आएगा? जान लें लेटेस्ट अपडेट और क्या है पूरी प्रक्रिया

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 28 फरवरी 2026 को हुई EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF जमा राशि पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की गई थी. ये लगातार तीसरा साल है जब ब्याज दर 8.25% पर कायम रखी गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 16, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:30 PM IST
EPF Interest 2026: 8.25% ब्याज आपके खाते में कब आएगा? जान लें लेटेस्ट अपडेट और क्या है पूरी प्रक्रिया
Image Credit: Source : Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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