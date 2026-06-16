/EPF Interest 2026: 8.25% ब्याज आपके खाते में कब आएगा? जान लें लेटेस्ट अपडेट और क्या है पूरी प्रक्रिया

EPF Interest 2026: देशभर के करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट होल्डर्स अपने खाते के बैलेंस पर नजर बनाए हुए हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% पर बरकरार रखने के बाद मेंबर्स ये जानना चाहते हैं कि उनके खातों में वार्षिक ब्याज कब तक जमा होगा.
हर साल ब्याज दर की घोषणा और वास्तविक क्रेडिट के बीच कुछ समय का अंतर रहता है. ऐसे में कई मेंबर्स ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि कहीं ब्याज जमा होने में देरी तो नहीं हो रही और ये राशि उनके खाते में कब दिखाई देगी.
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 28 फरवरी 2026 को हुई EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF जमा राशि पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की गई थी. ये लगातार तीसरा साल है जब ब्याज दर 8.25% पर कायम रखी गई है. इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में ब्याज दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% किया गया था. EPF निवेशकों के लिए यह सरकार समर्थित रिटायरमेंट बचत प्लान में सबसे आकर्षक रिटर्न में से एक माना जाता है.
हालांकि, ब्याज की गणना मासिक रनिंग बैलेंस के आधार पर की जाती है, लेकिन इसे साल में एक बार सभी आवश्यक मंजूरियों और अकाउंट अपडेट प्रक्रिया पूरी होने के बाद खातों में क्रेडिट किया जाता है.
EPFO ने अभी तक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज क्रेडिट करने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है. हालांकि, पिछले वर्षों के रुझानों से संभावित समयसीमा का अनुमान लगाया जा सकता है. पिछले साल वित्त मंत्रालय ने मई 2025 में 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी थी. इसके बाद जून में EPFO ने सदस्यों के खातों को अपडेट करना शुरू किया था और जुलाई की शुरुआत तक अधिकांश खातों में ब्याज जमा कर दिया गया था.
अगर इस साल भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो आने वाले कुछ सप्ताह में EPF खाताधारकों को उनके खातों में ब्याज की एंट्री दिखाई दे सकती है.
EPF ब्याज दर की घोषणा होते ही राशि खुद खातों में जमा नहीं हो जाती. सबसे पहले EPFO का केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ब्याज दर की सिफारिश करता है. इसके बाद प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है. सरकारी स्वीकृति मिलने के बाद ही EPFO करोड़ों खातों में ब्याज की गणना और क्रेडिट करने की प्रक्रिया शुरू करता है.
ये प्रक्रिया काफी बड़ी होती है क्योंकि EPFO दुनिया की सबसे बड़ी रिटायरमेंट सेविंग सिस्टम में से एक है और इसके 7 करोड़ से अधिक सक्रिय मेंबर्स हैं. ब्याज की गणना करते समय योगदान, निकासी, ट्रांसफर और अन्य लेन-देन को भी ध्यान में रखा जाता है.
नहीं. अगर पासबुक में ब्याज की एंट्री देर से दिखाई देती है तो इससे सदस्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता. EPF का ब्याज पूरे वित्त वर्ष के दौरान मासिक रनिंग बैलेंस के आधार पर गणना किया जाता है और ये सदस्य को पूरी तरह देय रहता है. आसान शब्दों में कहें तो पासबुक अपडेट होने में देरी होने से ब्याज की राशि कम नहीं होती. ये केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है. इसी वजह से EPFO समय-समय पर सदस्यों को सलाह देता है कि ब्याज एंट्री देर से दिखने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है.
EPF सदस्य अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की मदद से EPFO पासबुक पोर्टल पर लॉगिन कर ब्याज की स्थिति जांच सकते हैं. इसके अलावा सदस्य UMANG ऐप के जरिए भी अपना बैलेंस और पासबुक देख सकते हैं. EPFO की SMS और मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर खाते से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.