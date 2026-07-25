EPF Interest Credit: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए करोड़ों मेंबर्स के पीएफ (PF) अकाउंट में सालाना ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है. 15 जुलाई के बाद से कई ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में ब्याज का पैसा जुड़ना शुरू हो गया है और मेंबर्स की पासबुक में इसकी एंट्री दिखने लगी है. यदि आप भी यही सोच रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आया या नहीं, तो आप इसे आसानी से घर बैठकर चेक कर सकते हैं. ईपीएफओ (EPFO) ने मेंबर्स की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ऑप्शन मुहैया कराए हुए हैं.
ईपीएफ अकाउंट में ब्याज का पैसा चेक करने का सबसे आसान और पसंदीदा तरीका ईपीएफओ का ऑफिशियल पोर्टल है. इसके लिए आपको पोर्टल पर जाकर अपने यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा की मदद से लॉगइन करना होगा. लेकिन इसके लिए आपका यूएएन (UAN) एक्टिव होना जरूरी चाहिए. लॉगइन करने के बाद अपनी मेंबर आईडी सिलेक्ट करें, यहां आपकी पासबुक ओपन हो जाएगी. इसमें कर्मचारी का योगदान, एम्पलॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और FY 2025-26 के लिए जमा की गई ब्याज की राशि दिखाई देगी.
इसके अलावा आप अपने स्मार्टफोन में उमंग ऐप (UMANG) डाउनलोड करके भी ईपीएफओ सर्विस के तहत 'व्यू पासबुक' ऑप्शन पर जाकर ओटीपी के जरिये अपना बैलेंस चेक सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में उमंग ऐप ओपन करें और उसमें दिये गए EPFO सर्विस के सेक्शन पर जाएं. इसके बाद 'व्यू पासबुक' (View Passbook) वाले ऑप्शन को चुनें. अब अपना UAN दर्ज करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को के जरिये लॉगइन करें. लॉगइन होते ही आपके पीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी स्क्रीन पर शो होने लगेगी.
बिना इंटरनेट के एक साधारण एसएमएस (SMS) के जरिये भी पीएफ बैलेंस की जानकारी हासिल कर सकते हैं. जिन अकाउंटहोल्डर्स का UAN एक्टिव है, वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर एक टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं. इसके लिए मैसेज बॉक्स में EPFOHO UAN ENG लिखकर भेजना होगा. मैसेज भेजने के बाद आपके पास एक SMS आएगा, जिसमें आपके पीएफ बैलेंस और हालिया योगदान की जानकारी होगी. यदि आप इस जानकारी को किसी दूसरी भाषा में हासिल करना चाहते हैं तो मैसेज के अंत में 'ENG' की जगह अपनी भाषा का कोड लिख सकते हैं, जैसे कि हिंदी के लिए 'HIN'.
EPFO अपने मेंबर्स को एक मिस्ड कॉल के जरिये भी बैलेंस चेक करने की सर्विस देता है. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें. कॉल मिलाने के बाद यह अपने आप कट जाएगी और कुछ ही देर में आपको एक SMS प्राप्त होगा, जिसमें आपके पीएफ अकाउंट का मौजूदा बैलेंस और आखिरी अपडेट दर्ज होगा. यह सुविधा केवल उन्हीं मेंबर्स के लिए काम करती है जिनका UAN पूरी तरह एक्टिव है.
यदि आपको अपनी पासबुक में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ब्याज की रकम दिखाई नहीं दे रही तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. EPFO सभी अकाउंट में ब्याज की राशि अलग-अलग चरण में अपडेट करता है. देशभर के करोड़ों पीएफ अकाउंट में इस प्रोसेस को पूरा होने में कुछ समय लग सकता है. आप कुछ दिन बाद अपनी पासबुक को फिर से चेक कर सकते हैं. यदि प्रोसेस पूरा होने के बाद भी आपके अकाउंट में ब्याज क्रेडिट नहीं होता तो आप EPFiGMS पोर्टल के जरिये ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.