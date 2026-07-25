EPF Interest Credit: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 के लिए करोड़ों मेंबर्स के पीएफ (PF) अकाउंट में सालाना ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है. 15 जुलाई के बाद से कई ईपीएफ सब्‍सक्राइबर्स के अकाउंट में ब्‍याज का पैसा जुड़ना शुरू हो गया है और मेंबर्स की पासबुक में इसकी एंट्री दिखने लगी है. यद‍ि आप भी यही सोच रहे हैं क‍ि आपके अकाउंट में पैसा आया या नहीं, तो आप इसे आसानी से घर बैठकर चेक कर सकते हैं. ईपीएफओ (EPFO) ने मेंबर्स की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ऑप्‍शन मुहैया कराए हुए हैं.