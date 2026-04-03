EPFO Interest Rate: क‍िसी भी सैलरीड क्‍लास के ल‍िए उसका पीएफ सबसे बड़ी पूंजी होती है. एक समय इस पर सरकार की तरफ से 12% सालाना का ब्‍याज द‍िया जाता था. लेक‍िन प‍िछले कुछ सालों से यह 8 फीसदी की दर के आसपास रहता है. क्‍या सरकार इस पर ब्‍याज दर को बढ़ाकर 10% करने का व‍िचार कर रही है. लोकसभा में इस पर सवाल पूछा गया तो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया. ईपीएफओ (EPFO) ने पहले ही फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 में जमा हुई पीएफ राश‍ि पर 8.25 प्रत‍िशत ब्‍याज दर को मंजूरी दी है.

साल 2023-24 से पीएफ में जमा पैसे पर इसी दर से ब्‍याज म‍िल रहा है. इससे पहले इस पर ब्‍याज दर 8.15 प्रत‍िशत की थी, ज‍िसे बढ़ाकर 8.25 प्रत‍िशत कर द‍िया गया था. आपको बता दें ईपीएफओ के तहत कर्मचारी की तरफ से अपनी बेस‍िक सैलरी का 12% हिस्सा कंट्रीब्‍यूट क‍िया जाता है. इतना ही पैसा (12%) एम्‍पलॉयर की तरफ से कॉन्‍ट्रीब्‍यूट क‍िया जाता है. एम्‍पलॉयर के कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा क‍िया जाता है.

सवाल के जवाब में सरकार ने क्‍या द‍िया जवाब

ईपीएफ (EPF) की ब्याज दर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के लि‍ए लोकसभा सांसद विजयकुमार उर्फ विजय वसंत की तरफ से सवाल उठाया गया था. इस पर म‍िन‍िस्‍टर ऑफ स्‍टेट फॉर लेबर एंड एम्‍पलायमेंट स्‍टेट म‍िन‍िस्‍टर शोभा करंदलजे ने लिखित जवाब में सरकार की तरफ से स्थिति को साफ क‍िया. मंत्री ने बताया कि EPFO को लेबर यून‍ियन की तरफ से EPF ब्याज दर को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का कोई ज्ञापन नहीं म‍िला है.

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सीबीटी की तरफ से की जाती है स‍िफार‍िश

मंत्री ने बताया कि EPFO ने 10 प्रतिशत ब्याज दर को जांचने के लि‍ए वित्तीय या एक्‍चुर‍ियल एनाल‍िस‍िस किया है. जवाब में बताया गया क‍ि ईपीएफ पर ब्याज दर की सिफारिश सीबीटी (CBT) की तरफ से की जाती है. सीबीटी में सरकार, एम्‍पलॉयर और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं.

कैसे तय होती है ब्‍याज दर

सरकार की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि EPFO की तरफ से घोष‍ित की जाने वाली ब्‍याज दर प्रोविडेंट फंड कॉर्पस के इनवेस्‍टमेंट से म‍िलने वाली वास्तविक आमदनी पर बेस्‍ड होती है. ब्‍याज दर फंड की तरफ से होने वाली वास्तविक कमाई पर ड‍िपेंड करती है. इसल‍िए इसकी क‍िसी दूसरे वेर‍िएबल के साथ तुलना नहीं कर सकते.

खाते में कब आएगा ब्‍याज का पैसा?

पीएफ पर ब्‍याज दर के प्रस्‍ताव को सीबीटी से मंजूरी म‍िलने के बाद व‍ित्‍त मंत्रालय को भेजा जाता है. व‍ित्‍त मंत्रालय से हरी झंडी म‍िलने के बाद लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से इसका ऑफ‍िश‍ियल नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िया जाता है. नया फाइनेंश‍ियल ईयर शुरू होने के बाद खातों में ब्‍याज का पैसा आने में तीन से छह महीने का समय लगता है. सरकार की तरफ से यह साफ कर द‍िया गया है क‍ि अभी ब्‍याज दर बढ़ाने का कोई व‍िचार नहीं है.