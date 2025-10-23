Investment in NPS: नौकरी करने वाले ज्‍यादातर लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को ध्‍यान में रखकर नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का सहारा लेते हैं. हालांकि, NPS का ऑप्‍शन कोई भी चुन सकता है लेकिन EPF के ल‍िए आपका नौकरीपेशा होना जरूरी है. कई कंपनियां कर्मचारियों को दोनों तरह के ऑप्‍शन उपलब्ध करा रही हैं. जानकारों का कहना है क‍ि हर कंपनी एनपीएस (NPS) की सुविधा नहीं देती लेकिन यद‍ि आपकी कंपनी यह सुविधा देती है तो आप एनपीएस (NPS) में न‍िवेश का अनुरोध कर सकते हैं.

कम हो जाएगी इन-हैंड सैलरी

आप चाहें तो ईपीएफ (EPF) के साथ एनपीएस (NPS) में भी योगदान कर सकते हैं. इसका असर यह होगा क‍ि आपकी इन-हैंड सैलरी कम हो सकती है. इस सबके बीच सवाल यह है कि ईपीएफ (EPF) और एनपीएस (NPS) में क्‍या अंतर है और कौन-सा ऑप्शन ज्‍यादा बेहतर हो सकता है? आइए इस बारे में समझते हैं-

Add Zee News as a Preferred Source

EPF और NPS में इनवेस्‍ट के नियम

NPS कर्मचारी को नियोक्ता के बेन‍िफ‍िट हास‍िल करने के लिए खुद योगदान करने की जरूरत नहीं होती. नियोक्ता अपनी पसंद के अनुसार 14% तक योगदान कर सकता है. इसी तरह ईपीएफ के लि‍ए कर्मचारी को जरूरत रूप से अपनी सैलरी का 12% EPF में जमा करना पड़ता है. इसके बाद, एम्‍पलायर को भी इतना ही रकम को जमा करना होता है. इसका मतलब यह हुआ कि एनपीएस (NPS) में कर्मचारी को खुद योगदान करने की जरूरत नहीं है लेक‍िन ईपीएफ में यह जरूरी है.

NPS और EPF में टैक्‍स बेन‍िफ‍िट

NPS के तहत एम्‍पलायर का कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन (Employer Contribution) टैक्‍स फ्री होता है. यदि NPS, EPF और सुपर एनुएशन फंड का कुल योगदान 7.5 लाख रुपये सालाना होता है तो अतिरिक्त राशि पर टैक्स लगेगा. नए टैक्स सिस्टम में एनपीएस (NPS) पर क‍िसी तरह की टैक्स छूट नहीं मिलती. इसके अलावा EPF में एम्‍पलायर का योगदान भी टैक्‍स फ्री होता है. कर्मचारी की तरफ से जमा की गई राश‍ि पर टैक्स छूट मिलती है. यदि कर्मचारी पांच साल से पहले EPF से पैसे निकालता है तो उस पर टैक्स लगेगा.

क्या NPS में EPF से ज्यादा टैक्स बेन‍िफ‍िट

अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम में हैं तो EPF और NPS दोनों में टैक्स लाभ मिलता है. लेकिन नए टैक्स सिस्टम में EPF और NPS दोनों पर क‍िसी तरह की अतिरिक्त टैक्स छूट नहीं मिलती.

NPS और EPF का फायदा

EPF अकाउंट का फीचर यह है क‍ि इस तरह का अकाउंट लचीलेपन वाला होता है. नौकरी बदलने पर कर्मचारी को अपने EPF अकाउंट को ट्रांसफर कराना पड़ता है. EPF निकालने के लिए नौकरी छोड़नी होती है. लेक‍िन कुछ विशेष पर‍िस्‍थ‍िति में आंश‍िंक निकासी की जा सकती है. दूसरी तरफ नौकरी बदलने पर एनपीएस (NPS) को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती. यदि एम्प्लॉयर के पास NPS की सुव‍िधा नहीं है तो आप इसे 'ऑल-सिटिजन मॉडल' में बदल सकते हैं और खुद इसमें योगदान कर सकता है.

क‍िसमें ज्‍यादा फ्लेक्सिबिलिटी?

एनपीएस (NPS) में ज्‍यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि इसे कहीं से भी और कभी भी मैनेज कर सकते हैं. ईपीएफ (EPF) को ट्रांसफर करना पड़ता है और नौकरी छूटने पर इसमें योगदान करना बंद हो जाता है.

NPS और EPF में निवेश और रिटर्न

EPF की ब्याज दर EPFO की तरफ से तय की जाती है. FY 2024-25 के लिए EPF की ब्‍याज दर 8.25% तय की गई है. यह फिक्स्ड रिटर्न देता है और इसमें क‍िसी तरह का मार्केट र‍िस्‍क नहीं होता. दूसरी तरफ NPS का र‍िटर्न मार्केट से जुड़ा होता है और इसमें कंपाउंडिंग से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. प्राइवेट सेक्‍टर के NPS सब्सक्राइबर साल में चार अपने निवेश की एसेट एलोकेशन बदल सकते हैं. ईपीएफ के मुकाबले NPS में लॉन्‍ग टर्म में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है. NPS मार्केट से जुड़ा होता है और इसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है.

NPS और EPF से निकासी

ईपीएफ (EPF) में नौकरी के दौरान कुछ शर्तों के तहत आंशिक निकासी की जा सकती है. नौकरी छोड़ने के बाद आप इस अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हैं. पांच साल से पहले निकासी करने पर इसमें टैक्स लगेगा. दूसरी तरफ एनपीएस (NPS) में नौकरी के दौरान तीन बार 25% तक आंशिक निकासी की जा सकती है. रिटायरमेंट के बाद इसमें 60% पैसा टैक्स-फ्री निकाला जा सकता है. 40% पैसा सालाना पेंशन (Annuity) में जमा करना जरूरी होता है.

कौन-सा ज्यादा फायदेमंद है?

अगर आप पूरी निकासी चाहते हैं तो EPF बेहतर है. लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन चाहते हैं तो NPS अच्छा विकल्प हो सकता है. अंदाजे के अनुसार EPF के तहत कर्मचारी 7,500 रुपये प्रति माह तक की पेंशन हास‍िल कर सकते हैं. NPS के तहत आपकी पेंशन इस पर निर्भर करेगी कि आप अपनी कुल राशि का कितना हिस्सा पेंशन स्कीम में न‍िवेश करते हैं.