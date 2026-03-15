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EPF vs PPF: अगर 15 साल तक हर साल ₹1.2 लाख निवेश करें तो कितना मिलेगा रिटर्न?

एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. ये मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है. इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) संचालित करता है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 15, 2026, 06:58 PM IST
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EPF vs PPF: अगर 15 साल तक हर साल ₹1.2 लाख निवेश करें तो कितना मिलेगा रिटर्न?

EPF vs PPF :  रिटायरमेंट प्लानिंग व्यक्तिगत फाइनेंस का एक अहम हिस्सा है. सुरक्षित भविष्य के लिए कई लोग सरकार समर्थित बचत योजनाओं में निवेश करते हैं. इनमें सबसे लोकप्रिय योजनाओं में एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) शामिल हैं. दोनों योजनाएं लंबी अवधि की बचत का मौका हैं और टैक्स का फायदा भी देती हैं. हालांकि, एलिजिबिलिटी, ब्याज दर जैसे मामलों में दोनों में अंतर होता है. अगर कोई निवेशक 15 साल तक हर साल ₹1.2 लाख (यानी ₹10,000 प्रति माह) निवेश करता है, तो किस योजना से ज्यादा रिटर्न मिलेगा? आइए समझते हैं.

EPF क्या है?

एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. ये मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है. इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) संचालित करता है. इस योजना के तहत कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 12% EPF खाते में जमा करते हैं. नियोक्ता (Employer) भी लगभग उतना ही योगदान देता है, हालांकि उसका एक हिस्सा पेंशन फंड में जाता है. EPF खाते पर हर साल ब्याज दर घोषित की जाती है. फिलहाल EPF पर 8.25% सालाना ब्याज मिल रहा है. ये स्कीम कर्मचारियों को समय के साथ बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है. हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी (शिक्षा, शादी या घर खरीदने के लिए) की अनुमति होती है.

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PPF क्या है?

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भी सरकार द्वारा समर्थित एक लंबी अवधि की बचत योजना है. EPF के विपरीत ये योजना सभी के लिए खुली है. वेतनभोगी कर्मचारी, स्व-रोजगार वाले लोग और यहां तक कि माता-पिता भी अपने बच्चों के नाम से इसमें निवेश कर सकते हैं. PPF खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है. फिलहाल, इस योजना पर 7.1% सालाना ब्याज मिलता है. इसे समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है. इस योजना में 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है. हालांकि, कुछ वर्षों बाद आंशिक निकासी और लोन की सुविधा मिलती है.

ये भी पढ़ें : 30 देशों ने खोली तेल की टोटी, फिर भी न लगा कीमतों पर ब्रेक, तेल-गैस का नया नियम

EPF और PPF में मुख्य अंतर

पात्रता (Eligibility)

EPF केवल उन कर्मचारियों के लिए है जो EPFO में पंजीकृत संगठनों में काम करते हैं. PPF सभी व्यक्तियों के लिए खुला है.

ब्याज दर (Interest Rate)

EPF: लगभग 8.25% सालाना

PPF: लगभग 7.1% सालाना

लॉक-इन पीरियड

PPF में 15 साल का लॉक-इन होता है. EPF में कुछ जरूरतों के लिए आंशिक निकासी संभव है.

न्यूनतम निवेश

PPF में न्यूनतम ₹500 प्रति वर्ष निवेश जरूरी है. EPF में निवेश कर्मचारी की सैलरी पर निर्भर करता है.

टैक्स में कौन सा फायदा मिलता है?

दोनों योजनाओं में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक टैक्स छूट मिलती है. साथ ही ब्याज और मैच्योरिटी राशि भी कुछ शर्तों के तहत टैक्स-फ्री होती है.

निवेश का उदाहरण: 15 साल तक हर साल ₹1.2 लाख

अगर कोई निवेशक हर महीने ₹10,000 (यानी ₹1.2 लाख प्रति वर्ष) 15 साल तक निवेश करता है, तो दोनों योजनाओं में कुल निवेश समान रहेगा.

15 साल में कुल निवेश होगा: ₹18,00,000

EPF से संभावित रिटर्न

अगर निवेश पर 8.25% सालाना ब्याज मिलता है, तो 15 साल बाद कुल फंड लगभग: ₹35,96,445 (करीब ₹35.96 लाख) इसमें मूल निवेश और ब्याज दोनों शामिल हैं.

PPF से संभावित रिटर्न

अगर वही राशि 7.1% सालाना ब्याज के साथ PPF में निवेश की जाए, तो 15 साल बाद मैच्योरिटी राशि लगभग: ₹32,54,567 (करीब ₹32.54 लाख)

कितना है अंतर?

दोनों स्कीम के रिटर्न में लगभग ₹3.4 लाख का अंतर है. इस तुलना से पता चलता है कि मौजूदा ब्याज दरों के आधार पर EPF, PPF के मुकाबले 15 साल में ज्यादा बड़ा फंड बना सकता है, क्योंकि इसकी ब्याज दर अधिक है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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