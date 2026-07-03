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EPF Scheme 2026: क्या अब करोड़ों लोगों को पीएफ पर मिलेगा 8.25% से ज्यादा ब्याज? जानिए EPFO का नया अपडेट

EPF Interest Rate: केंद्र सरकार ने EPF Scheme 2026 कर दी है. इसके तहत कुछ बदलाव भी क‍िये गए हैं. इन सभी बदलावों के लागू होने के बाद आम सब्‍सक्राइबर के मन में यही सवाल है क‍ि क्‍या अब पहले से ज्‍यादा ब्‍याज म‍िलेगा?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 03, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:29 PM IST
EPF Scheme 2026: क्या अब करोड़ों लोगों को पीएफ पर मिलेगा 8.25% से ज्यादा ब्याज? जानिए EPFO का नया अपडेट
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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