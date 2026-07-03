/EPF Scheme 2026: क्या अब करोड़ों लोगों को पीएफ पर मिलेगा 8.25% से ज्यादा ब्याज? जानिए EPFO का नया अपडेट

EPFO New Update: केंद्र सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत 'कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026' (EPF Scheme 2026) लागू कर दी है. नई योजना ने लंबे सयम से चली आ रही 'कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952' की जगह ली है. पुरानी ईपीएफ स्कीम खत्म होने और नए नियमों के आने के बाद, ईपीएफओ (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के मन में यही सवाल है कि क्या नए नियमों के तहत उन्हें अब पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर 8.25% से ज्यादा ब्याज मिलेगा? आइए जानते हैं नई योजना से जुड़े सभी अहम सवाल और उनके जवाब-
Q. क्या नई ईपीएफ स्कीम के तहत 8.25% से ज्यादा ब्याज मिलेगा?
A. नहीं, नई ईपीएफ योजना के लागू होने के बाद भी पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई और यह 8.25% ही बनी रहेगी. ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से 1 जुलाई 2026 को जारी किये गए सर्कुलर के अनुसार लेबर मिनिस्ट्री ने FY 2025-26 के लिए ईपीएफ स्कीम के हर मेंबर के खाते में 8.25% की दर से ब्याज जमा करने की मंजूरी दी है. यह मंजूरी ईपीएफ योजना, 1952 के प्रावधानों के तहत दी गई है. इसका मतलब हुआ कि फिलहाल ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं है.
Q. क्या अब EPF पूरी तरह से सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के दायरे में आ जाएगा?
A. हां, अब तक ईपीएफ योजना 'कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952' के तहत संचालित की जा रही थी. लेकिन ईपीएफ स्कीम, 2026 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब इसे ऑफिशियल तौर पर 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020' के तहत लाया गया है. पीएफ खाताधारकों पर इस बदलाव का कोई निगेटिव असर नहीं पड़ेगा.
Q. क्या नई स्कीम के तहत EPFO की डिजिटल सर्विस में सुधार किया गया है?
A. नई योजना में खासतौर पर उन डिजिटल सर्विस को औपचारिक रूप से शामिल किया गया है, जिन्हें ईपीएफओ पिछले कुछ समय से ऑनलाइन दे रहा है. ईपीएफ स्कीम, 2026 के तहत EPFO की कई डिजिटल सर्विस को कानूनी ढांचे का हिस्सा बना दिया है. इसके अंतर्गत रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग, पीएफ रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करना, सब्सक्राइर्स के डिजिटल अकाउंट, ऑनलाइन क्लेम सब्मिशन, ई-पासबुक और डिजिटल इंस्पेक्शन जैसी सुविधाओं को जरूरी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया गया है.
Q. क्या छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों के लिए ब्याज दर की कोई लिमिट तय है?
A. नए ईपीएफ नियमों के तहत प्राइवेट या छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों के लिए कैपिंग तय की गई है. अब कोई भी प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट केंद्र सरकार की तरफ से घोषित ईपीएफ ब्याज दर से 2 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज नहीं दे सकेगा. ब्याज हर महीने मेंबसर के अकाउंट में उसके रनिंग बैलेंस के बेस पर जमा किया जाएगा.
Q. क्या सरकार इमरजेंसी में ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन के नियमों में बदलाव कर सकती है?
A. हां, नए नियमों के तहत सरकार को यह विशेष अधिकार है. ईपीएफ योजना, 2026 केंद्र सरकार को किसी भी इमरजेंसी स्थिति के दौरान ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन को अस्थायी रूप से कम करने या उसे टालने की पावर देती है. नोटिफिकेशन के अनुसार देश में किसी महामारी, आपदा या गंभीर संकट के समय सरकार इस शक्ति का उपयोग अधिकतम तीन महीने के लिए कर सकती है.
Q. क्या ईपीएफओ के नए स्ट्रक्चर में सामान्य नियम पहले जैसे ही रहेंगे या सब बदल जाएगा?
A. ईपीएफओ का पूरा कानूनी स्ट्रक्चर अब नए सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत अपडेट हो गया है. लेकिन आम सब्सक्राइबर्स और सैलरीड क्लास से जुड़े ज्यादातर अहम नियम और प्रावधान पहले की तरह ही हैं. पैसे निकालने, ट्रांसफर करने या नॉमिनेशन जैसे जरूरी नियमों में किसी तरह का बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है.