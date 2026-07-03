/EPF Scheme 2026: क्या अब करोड़ों लोगों को पीएफ पर मिलेगा 8.25% से ज्यादा ब्याज? जानिए EPFO का नया अपडेट

Q. क्या नई ईपीएफ स्कीम के तहत 8.25% से ज्यादा ब्याज म‍िलेगा?

A. नहीं, नई ईपीएफ योजना के लागू होने के बाद भी पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर में क‍िसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई और यह 8.25% ही बनी रहेगी. ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से 1 जुलाई 2026 को जारी क‍िये गए सर्कुलर के अनुसार लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री ने FY 2025-26 के लिए ईपीएफ स्‍कीम के हर मेंबर के खाते में 8.25% की दर से ब्याज जमा करने की मंजूरी दी है. यह मंजूरी ईपीएफ योजना, 1952 के प्रावधानों के तहत दी गई है. इसका मतलब हुआ क‍ि फिलहाल ब्याज दर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं है.