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EPF Vs EPS: कैसे तय होगी आपकी रिटायरमेंट इनकम; कितनी पेंशन मिलेगी? पूरी कहानी समझें

रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इसे बढ़ाकर ₹3,000 करने पर विचार कर रही है. नियमित EPS पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की नौकरी (कंट्रीब्यूशन) पूरी करनी होती है और 58 साल की उम्र तक पहुंचना जरूरी है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 05, 2026, 06:30 PM IST
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EPF Vs EPS: कैसे तय होगी आपकी रिटायरमेंट इनकम; कितनी पेंशन मिलेगी? पूरी कहानी समझें

EPF Vs EPS :  भारत में नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने EPF (Employees’ Provident Fund) और EPS (Employees’ Pension Scheme) के लिए पैसा कटता है. लेकिन, ज्यादातर लोगों को यह समझ नहीं होता कि दोनों में क्या फर्क है और रिटायरमेंट के बाद उन्हें असल में क्या मिलेगा.

EPF और EPS क्या हैं?

दोनों योजनाएं EPFO के तहत आती हैं और Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 के तहत ऑपरेट होती हैं.

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EPF: ये एक सेविंग स्कीम है, जिसमें आपका और आपके नियोक्ता का योगदान जमा होकर ब्याज के साथ बढ़ता है और रिटायरमेंट पर एकमुश्त मिलता है.

EPS: ये एक पेंशन स्कीम है, इसमें आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने तय पेंशन मिलती है.

आपकी सैलरी से कितना पैसा जाता है?

कर्मचारी: बेसिक सैलरी + DA का 12% EPF में

नियोक्ता: 12% कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन ये दो हिस्सों में बंटता है

नियोक्ता के हिस्से में से 8.33% EPS में जाता है (₹15,000 तक की सैलरी पर कैप, अधिकतम ₹१,250) और 3.67% EPF में जाता है.

EPF: कैसे बनता है बड़ा फंड?

EPF में जमा पैसा हर साल ब्याज कमाता है (लगभग 8%+), जिससे यह समय के साथ बड़ा फंड बन जाता है.

  • लंबे समय तक निवेश से बड़ा कॉर्पस बनता है

  • रिटायरमेंट पर पूरा पैसा एक साथ मिलता है

  • जरूरत पड़ने पर आंशिक निकासी भी संभव

 यही वजह है कि EPF को रिटायरमेंट का मुख्य फाइनेंशियल आधार माना जाता है.

EPS: कितनी मिलेगी पेंशन?

EPS में पेंशन एक तय फॉर्मूला से निकलती है, जो आपकी सैलरी और नौकरी के वर्षों पर आधारित होती है.

  • पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी

  • 58 साल की उम्र पर पूरी पेंशन मिलती है

  • 50 साल पर जल्दी पेंशन ले सकते हैं (कटौती के साथ)

EPS की सीमाएं क्या हैं?

  • सैलरी कैप: ₹15,000

  • पेंशन सीमित रहती है

  • महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ती

फुल करियर (35-40 साल की नौकरी) के बाद भी सामान्य EPS नियमों के तहत पेंशन आमतौर पर अधिकतम ₹8,571 प्रति माह तक ही सीमित रहती है. यही इस योजना की सबसे बड़ी सीमा मानी जाती है. एलिजिबल लोगों के लिए न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इसे बढ़ाकर ₹3,000 करने पर विचार कर रही है. नियमित EPS पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की नौकरी (कंट्रीब्यूशन) पूरी करनी होती है और 58 साल की उम्र तक पहुंचना जरूरी है. अर्ली पेंशन 50 साल की उम्र से ली जा सकती है, लेकिन इसमें हर साल 4% की कटौती होती है (58 साल से पहले लेने पर). अगर कोई कर्मचारी 10 साल से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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