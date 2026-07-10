/EPF Withdrawal Guide: जानिए कब निकाल सकते हैं पूरा या आंशिक PF? क्या है नियम, एलिजिबिलिटी और जरूरी डाक्यूमेंट्स

EPF Withdrawal Guide : कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सरकार समर्थित रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है. इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) दोनों कर्मचारी के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का एक हिस्सा EPF खाते में जमा करते हैं. इससे रिटायरमेंट के लिए एक मजबूत फंड तैयार होता है. हालांकि, ये एक रिटायरमेंट स्कीम है. लेकिन, इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कुछ तय परिस्थितियों में सदस्यों को आंशिक या पूर्ण PF निकासी की अनुमति देता है.
EPF एक अनिवार्य सरकारी रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है. इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों आमतौर पर कर्मचारी के बेसिक वेतन और डीए का 12-12 प्रतिशत योगदान करते हैं. प्रत्येक सदस्य को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है. ये नौकरी बदलने पर भी वही रहता है.
UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है. इसे EPFO अपने सदस्यों को जारी करता है. ये जीवनभर वैध रहता है. नौकरी बदलने पर नया मेंबर ID इसी UAN से लिंक हो जाता है. इससे कर्मचारी के सभी PF खाते एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहते हैं.
EPF से दो तरह की निकासी की जा सकती है.
1. आंशिक निकासी (Partial Withdrawal)
इसे EPF एडवांस भी कहा जाता है. इसमें सदस्य जरूरत के अनुसार और तय नियमों के तहत अपने PF खाते से कुछ राशि निकाल सकते हैं.
2. पूर्ण निकासी (Full Withdrawal)
इसमें सदस्य अपने EPF खाते की पूरी राशि निकाल सकते हैं. ये सर्विस रिटायरमेंट या EPFO द्वारा निर्धारित विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध होती है.
1. रिटायरमेंट पर
रिटायरमेंट के बाद सदस्य अपने EPF खाते की पूरी राशि निकाल सकते हैं.
2. बेरोजगारी की स्थिति में
आगे कोई मेंबर लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह पूरी PF राशि निकाल सकता है. नौकरी छूटने के बाद पहले 75 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है और शेष 25 प्रतिशत राशि 12 महीने तक बेरोजगार रहने पर निकाली जा सकती है.
3. विदेश में स्थायी रूप से बसने पर
अगर कर्मचारी रोजगार के उद्देश्य से स्थायी रूप से विदेश जा रहा है, तो वह पूरी EPF राशि निकाल सकता है.
4. सदस्य की मृत्यु होने पर
EPF सदस्य की मृत्यु की स्थिति में पूरी जमा राशि उसके नामित व्यक्ति (Nominee) या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है.
EPFO निम्नलिखित परिस्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति देता है-
विवाह
जमीन खरीदने के लिए
चिकित्सा उपचार
होम लोन चुकाने के लिए
मकान की मरम्मत या रेनोवेशन
उच्च शिक्षा
दिव्यांगता से संबंधित उपकरण खरीदने के लिए
प्राकृतिक आपदा
फैक्ट्री में लॉकआउट या बंद होने की स्थिति
रिटायरमेंट से पहले निकासी
अन्य निर्धारित कारण
EPF निकासी के लिए जरूरत के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं-
PAN कार्ड
आधार कार्ड
कैंसिल चेक
प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज
बैंक खाते की जानकारी
होम लोन दस्तावेज
शिक्षा प्रवेश से जुड़े दस्तावेज
विवाह प्रमाण पत्र
UAN
मेडिकल सर्टिफिकेट
इस सब्जेक्ट्स जुड़े FAQs इस प्रकार हैं
सवाल: क्या EPF से एक से अधिक बार पैसे निकाले जा सकते हैं?
जवाब: हां. निकासी के उद्देश्य के अनुसार EPF से कई बार राशि निकाली जा सकती है. हालांकि विवाह और शिक्षा जैसी कुछ श्रेणियों में निकासी की सीमा तय होती है.
सवाल: अगर PF निकासी का दावा (Claim) रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?
जवाब: EPFO Member e-Sewa पोर्टल पर लॉग इन करें और Track Claim Status विकल्प के जरिए अपने क्लेम की स्थिति जांचें.
सवाल: यदि EPF खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ा है तो क्या होगा?
जवाब: EPF खाते में नॉमिनी जोड़ना बेहद जरूरी है. सदस्य की मृत्यु होने पर पूरी राशि नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को आसानी से मिल जाती है.
सवाल: नौकरी बदलने पर PF निकालना चाहिए या ट्रांसफर करना चाहिए?
जवाब: नौकरी बदलने पर PF निकालने की बजाय उसे नए नियोक्ता के EPF खाते में ट्रांसफर करना बेहतर माना जाता है. इसके लिए वही UAN इस्तेमाल होता है, जो जीवनभर एक ही रहता है.
सवाल: यदि UAN एक्टिव नहीं है तो क्या PF निकाला जा सकता है?
जवाब: नहीं. ऑनलाइन EPF निकासी के लिए UAN का एक्टिव होना अनिवार्य है.
सवाल: PF निकासी का क्लेम किन कारणों से रिजेक्ट हो सकता है?
जवाब: अधूरा KYC, गलत आधार या PAN विवरण, आधार लिंक न होना, गलत बैंक डिटेल्स, UAN एक्टिव न होना, आवश्यक सेवा अवधि पूरी न होना, जरूरी दस्तावेजों की कमी, व्यक्तिगत जानकारी में गड़बड़ी या गलत निकासी कारण चुनने जैसी वजहों से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.