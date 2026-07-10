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EPF Withdrawal Guide: जानिए कब निकाल सकते हैं पूरा या आंशिक PF? क्या है नियम, एलिजिबिलिटी और जरूरी डाक्यूमेंट्स

EPF एक अनिवार्य सरकारी रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है. इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों आमतौर पर कर्मचारी के बेसिक वेतन और डीए का 12-12 प्रतिशत योगदान करते हैं. प्रत्येक सदस्य को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है. ये नौकरी बदलने पर भी वही रहता है.

Published: Jul 10, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:56 PM IST
EPF Withdrawal Guide: जानिए कब निकाल सकते हैं पूरा या आंशिक PF? क्या है नियम, एलिजिबिलिटी और जरूरी डाक्यूमेंट्स
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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