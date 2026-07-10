/EPF Withdrawal Guide: जानिए कब निकाल सकते हैं पूरा या आंशिक PF? क्या है नियम, एलिजिबिलिटी और जरूरी डाक्यूमेंट्स

EPF Withdrawal Guide : कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सरकार समर्थित रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है. इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) दोनों कर्मचारी के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का एक हिस्सा EPF खाते में जमा करते हैं. इससे रिटायरमेंट के लिए एक मजबूत फंड तैयार होता है. हालांकि, ये एक रिटायरमेंट स्कीम है. लेकिन, इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कुछ तय परिस्थितियों में सदस्यों को आंशिक या पूर्ण PF निकासी की अनुमति देता है.