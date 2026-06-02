EPFO 3.0: ATM से PF निकासी, कितना निकाल पाएंगे पैसा? क्या हैं नए नियम, यहां जानें पूरी डिटेल

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EPFO 3.0 : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक बड़े डिजिटल अपग्रेड अभियान EPFO 3.0 पर काम कर रहा है. इसके तहत सब्सक्राइबर बिना किसी कागजी प्रक्रिया के अपने भविष्य निधि (PF) की निकासी या ट्रांसफर कर सकेंगे. रिटायरमेंट फंड संस्था व्यापक डिजिटल बदलाव और सेवा सरलीकरण के तहत एक नई प्रणाली विकसित कर रही है. इसका उद्देश्य प्रोसेसिंग में होने वाली देरी को समाप्त करना है. इसके जरिए सदस्य UPI और UPI-इनेबल्ड ATM के माध्यम से सीधे अपने PF फंड तक पहुंच सकेंगे और उसे ट्रांसफर कर सकेंगे. EPF मेंबर्स जल्द ही UPI पेमेंट गेटवे के जरिए अपने बैंक खातों में सीधे PF राशि ट्रांसफर कर सकेंगे.
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मई में इस सर्विस की घोषणा की थी. उन्होंने बताया कि इस सर्विस की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा. हालांकि, लॉन्च की कोई निश्चित तारीख या समयसीमा नहीं बताई गई है.
EPFO 3.0 के तहत सदस्य अपनी EPF राशि का 50% से 75% तक हिस्सा UPI या UPI-इनेबल्ड ATM के जरिए निकाल सकेंगे। यह निकासी निर्धारित शर्तों के आधार पर होगी.
मेंबर्स अपने खाते में उपलब्ध निकासी योग्य EPF बैलेंस देख सकेंगे
एलिजिबल राशि को आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा
ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए UPI PIN का उपयोग करना होगा
बैंक खाते में राशि आने के बाद सदस्य इसका उपयोग ऑनलाइन भुगतान या ATM से नकद निकासी के लिए कर सकेंगे
नियमों के अनुसार, सदस्य अपने कुल EPF कॉर्पस का 50% से 75% तक हिस्सा निकाल सकेंगे. हालांकि, कुल भविष्य निधि योगदान का कम से कम 25% हिस्सा अनिवार्य रूप से खाते में रखना होगा.
EPFO ने ऑटो-सेटलमेंट की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है. इससे कई सदस्य 3 दिनों के भीतर अपने EPF फंड तक पहुंच सकेंगे. इसका उद्देश्य घर खरीदने या बनाने, शिक्षा, बीमारी के इलाज या विवाह जैसी जरूरतों के लिए धन की उपलब्धता को तेज करना है.
नहीं. ATM निकासी सुविधा केवल EPF बैलेंस पर लागू होगी, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा PF में किया गया योगदान शामिल है. इसका पेंशन फंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
मेंबर्स UMANG ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के जरिए UAN प्राप्त और सक्रिय कर सकेंगे
मौजूदा UAN को भी सक्रिय किया जा सकेगा
मेंबर्स तुरंत अपना पासबुक देख सकेंगे
गलत जानकारी अपडेट कर सकेंगे
ऑनलाइन क्लेम जमा कर सकेंगे
पहली बार आधार लिंकिंग से जुड़े सुधार मेंबर पोर्टल पर जॉइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से किए जा सकेंगे
मेंबर्स EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in और संगठन की आधिकारिक घोषणाओं पर नए अपडेट प्राप्त कर सकते हैं.
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