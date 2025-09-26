Advertisement
ATM से अभी नहीं न‍िकलेगा PF का पैसा, कब से म‍िलेगी सुव‍िधा और क्‍यों हो रही देरी?

EPFO 3.0 Plan: ईपीएफओ पर सबसे बड़ा फैसला लेने वाले संगठन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) अगले महीने की शुरुआत में होने वाली मीट‍िंग में इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगा. अगर यह मंजूर हो जाता है तो इस योजना को अमलीजामा पहनाया जा सकेगा. 

 

Sep 26, 2025
EPFO ATM Withdrawal: अगर आप भी सैलरीड क्‍लास हैं और हर महीने आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, प‍िछले द‍िनों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से नई योजना ईपीएफओ 3.0 (EPFO 3.0) को शुरू करने का प्‍लान क‍िया जा रहा है. पहले कहा जा रहा था क‍ि यह योजना अक्‍टूबर 2025 में लागू हो सकती है. इसके शुरू होने से सैलरीड क्‍लास को कई तरह की सुव‍िधाएं म‍िलतीं. इसमें एटीएम से कैश न‍िकालने के अलावा भी दूसरी तरह की कई सुव‍िधाएं म‍िलतीं. लेक‍िन अब इस योजना में देरी होने की खबर आ रही है.

बैंक की तरह आसान बनेगा पीएफ अकाउंट

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में देरी हो रही है और अब लोग जनवरी 2026 से ही एटीएम से पीएफ अकाउंट से पैसे न‍िकाल सकेंगे. इस साल की शुरुआत में केंद्रीय लेबर म‍िन‍िस्‍टर और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐलान क‍िया था क‍ि ईपीएफओ 3.0 (EPFO 3.0) के तहत पीएफ अकाउंट को बैंक की तरह आसान बनाया जाएगा. इस योजना के शुरू होने के बाद इसका सबसे बड़ा आकर्षण यह था क‍ि लोग इसके जर‍िये एटीएम से पीएफ का पैसा न‍िकाल सकेंगे.

अगले महीने की शुरुआत में प्रस्‍ताव पर होगी चर्चा
ईपीएफओ (EPFO) पर सबसे बड़ा फैसला लेने वाले संगठन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) अगले महीने की शुरुआत में होने वाली मीट‍िंग में इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगा. अगर यह मंजूर हो जाता है तो इस योजना को अमलीजामा पहनाया जा सकेगा. खास बात यह है कि इस सुविधा के लिए जरूरी टेक्‍न‍िकल स्‍ट्रक्‍चर पहले से तैयार है. अगली मीट‍िंग में इसकी कार्यप्रणाली और अन्य ड‍िटेल को अंत‍िम रूप द‍िया जाएगा.

ईपीएफओ 3.0 से क्‍या फायदा होगा?
ईपीएफओ 3.0 (EPFO 3.0) से नौकरीपेशा वर्ग को कई तरह की सुव‍िधाएं म‍िलेंगी. इससे पीएफ अकाउंट को मैनेज करना पहले से तेज और ज्‍यादा आसान हो जाएगा. इसके अलावा क्‍लेम का निपटारा भी अपने आप होगा, बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के. कर्मचारी जल्द अपने पीएफ अकाउंट का कुछ हिस्सा एटीएम से निकाल सकेंगे. अकाउंट को अपडेट करना भी ज्‍यादा आसान होगा. लोग अब ईपीएफओ ऑफ‍िस जाए ब‍िना ऑनलाइन इसमें सुधार करा सकेंगे.

इसके अलावा ईपीएफओ अटल पेंशन योजना और पीएम जीवन बीमा योजना जैसी सोशल स‍िक्‍योर‍िटी स्‍कीम को जोड़ने का प्‍लान बना रहा है. स‍िक्‍योर‍िटी र‍िलेट‍िड इश्‍यू, क‍िसी तरह के बदलाव और सर्व‍िस की जानकारी ओटीपी के जरिये तुरंत होगी. इससे प्रोसेस आसान और ज्‍यादा सुरक्षित हो सकेगा. 

