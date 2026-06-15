EPFO 3.0: UPI और ATM से PF निकालने की सर्विस कब होगी शुरू? जानिए पूरी डिटेल

EPFO 3.0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों मेंबर्स के लिए बड़ी डिजिटल सर्विस लाने की तैयारी कर रहा है. EPFO 3.0 के तहत भविष्य निधि (PF) निकासी प्रक्रिया को पूरी तरह आधुनिक बनाया जा रहा है. इससे कर्मचारियों को पैसा निकालने के लिए लंबे इंतजार और जटिल प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी.
नए सिस्टम के लागू होने के बाद PF खाताधारक UPI और ATM के माध्यम से अपने फंड तक तेजी से पहुंच बना सकेंगे. अभी PF निकासी के लिए ऑनलाइन क्लेम जमा करना पड़ता है और राशि खाते में आने में कई दिन लग जाते हैं. लेकिन EPFO 3.0 का उद्देश्य इस प्रक्रिया को रियल टाइम के करीब लाना है.
EPFO अपने सिस्टम को कोर बैंकिंग जैसी तकनीक से जोड़ने पर काम कर रहा है. इससे PF खाते और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के बीच बेहतर तालमेल बनेगा. कर्मचारी जरूरत पड़ने पर UPI के जरिए राशि ट्रांसफर कर सकेंगे या ATM के माध्यम से भी निकासी कर पाएंगे.
हालांकि, पैसा निकालने का तरीका आसान होगा. लेकिन, निकासी से जुड़े नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा. कर्मचारियों को मौजूदा एलिजिबिलिटी शर्तों के अनुसार ही PF निकालने की अनुमति मिलेगी.
रिटायरमेंट के बाद पूरा PF बैलेंस निकाला जा सकता है।
लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने पर 100% निकासी की सुविधा मिलती है
शादी के लिए कर्मचारी अपने कंट्रीब्यूशन का करीब 50% तक निकाल सकता है
उच्च शिक्षा के लिए भी 50% तक निकासी संभव है
मेडिकल इमरजेंसी में नियमों के अनुसार बड़ी राशि या जरूरत के मुताबिक निकासी की अनुमति मिल सकती है
घर खरीदने या निर्माण के लिए सेवा अवधि और वेतन के आधार पर निर्धारित सीमा तक राशि निकाली जा सकती है
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार UPI आधारित PF निकासी सिस्टम की टेस्टिंग अंतिम फेज में है. EPFO का लक्ष्य क्लेम सेटलमेंट को तेज बनाना और सदस्यों को डिजिटल तरीके से तुरंत सेवाएं उपलब्ध कराना है. आधिकारिक लॉन्च के बाद PF खाताधारकों को अपने पैसे तक पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज पहुंच मिल सकेगी.