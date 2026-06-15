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EPFO 3.0: UPI और ATM से PF निकालने की सर्विस कब होगी शुरू? जानिए पूरी डिटेल

नए सिस्टम के लागू होने के बाद PF खाताधारक UPI और ATM के माध्यम से अपने फंड तक तेजी से पहुंच बना सकेंगे. अभी PF निकासी के लिए ऑनलाइन क्लेम जमा करना पड़ता है और राशि खाते में आने में कई दिन लग जाते हैं. लेकिन EPFO 3.0 का उद्देश्य इस प्रक्रिया को रियल टाइम के करीब लाना है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 15, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:14 PM IST
EPFO 3.0: UPI और ATM से PF निकालने की सर्विस कब होगी शुरू? जानिए पूरी डिटेल
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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