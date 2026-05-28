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Hindi NewsबिजनेसEPFO 3.0: क्‍या आप पीएफ का पूरा पैसा न‍िकालना चाहते हैं? जान‍िए रकम न‍िकालने के नए न‍ियम

EPFO 3.0: क्‍या आप पीएफ का पूरा पैसा न‍िकालना चाहते हैं? जान‍िए रकम न‍िकालने के नए न‍ियम

What is EPFO 3.0: ईपीएफओ 3.0 के तहत आप यूपीआई या एटीएम के जर‍िये अपना पीएफ का पैसा न‍िकाल सकेंगे. इसके ल‍िए सरकार की तरफ से तेजी से तैयारी की जा रही है. इसको लेकर प‍िछले द‍िनों केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी जानकारी दी थी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 28, 2026, 01:05 PM IST
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EPFO 3.0: क्‍या आप पीएफ का पूरा पैसा न‍िकालना चाहते हैं? जान‍िए रकम न‍िकालने के नए न‍ियम

EPFO Rules: अगर आप भी सैलरीड क्‍लास हैं और आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, ईपीएफओ (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए बेहद राहत भरी और खबर आ रही है. अब पीएफ का पैसा निकालने या ट्रांसफर करने के लिए आपको ऑफ‍िस के चक्कर काटने या हफ्तों का लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार ऐसा बड़ा डिजिटल अपग्रेड करने जा रही है, जिसके बाद पीएफहोल्‍डर सीधे यूपीआई (UPI) पेमेंट गेटवे के जरिये अपने पीएफ के पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे.

इस कदम से न केवल कागजी कार्रवाई पूरी तरह खत्म हो जाएगी, बल्कि क्लेम सेटल होने का वेट‍िंग टाइम भी कम हो जाएगा. हालांकि, इस तकनीकी बदलाव के बीच कई पीएफहोल्‍डर्स के मन में यही बड़ा सवाल घूम रहा है कि वे अपने खाते से कुल कितना पैसा निकाल सकते हैं और क्या उन्हें पूरा 100% फंड निकालने की अनुमति मिलेगी.

EPFO 3.0 क्या है और कैसे काम करेगा?

पीएफ सब्सक्राइबर्स के एक्‍सपीर‍ियंस को बेहतर और हाइटेक बनाने के ल‍िए लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री 'EPFO 3.0' नाम से बड़ा डिजिटल अपग्रेड अभियान चला रही है. नया सिस्टम पूरी तरह से पेपरलेस होगा और इसके जरिये कर्मचारी बिना देरी के अपना पीएफ पैसा ट्रांसफर या व‍िदड्रॉ कर सकेंगे. नए स्‍ट्रक्‍चर के तहत सब्सक्राइबर्स अपने रजिस्टर्ड और ल‍िंक्‍ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए स्क्रीन पर कुल उपलब्ध कुल पीएफ बैलेंस दिखाई देगा. इसके बाद स‍िक्‍योर करने के लिए अपने ल‍िंक्‍ड यूपीआई पिन (UPI PIN) का यूज करके ट्रांजेक्शन को पूरा कर सकेंगे. पैसा अकाउंट में आने के बाद अपनी इच्छानुसार उसका यूज क‍िया जा सकता है.

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आप कितना पैसा निकाल सकते हैं?

नियमों की बात करें तो EPFO 3.0 के तहत सब्सक्राइबर्स अलग-अलग शर्तों के आधार पर यूपीआई या एटीएम के जर‍िये कुल ईपीएफ बैलेंस का 50% से लेकर 75% तक हिस्सा निकाल सकेंगे. नियमों के अनुसार, आप नॉर्मल तौर पर अपने कुल पीएफ कॉर्पस का बड़ा हिस्सा निकाल सकते हैं. लेकिन स‍िक्‍योर‍िटी के लिहाज से आपके कुल योगदान का कम से कम 25% हिस्सा हमेशा अकाउंट में बफर के रूप में बरकरार रहना चाह‍िए. यानी नौकरी के दौरान आप पूरा 100% पैसा नहीं निकाल सकते. हालांकि, सरकार ने ऑटो-सेटलमेंट ल‍िम‍िट को एक लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपये कर द‍िया है. इस बढ़ोतरी से पीएफ मेंबर्स को इलाज, एजुकेशन, शादी या घर बनाने जैसी इमरजेंसी जरूरतों के लिए महज तीन द‍िन के अंदर 5 लाख तक का फंड आसानी से मिल सकेगा.

कब लॉन्च होगी यह सुविधा

इस बहुप्रतीक्षित सुविधा की शुरुआत को लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने जानकारी दी है कि यूपीआई पेमेंट गेटवे के जरिये पीएफ निकालने की सुविधा का सफल टेस्टिंग प्रोसेस पूरी तरह से संपन्‍न हो चुका है. सरकार इस सर्विस को बहुत जल्द देशभर में रोलआउट करने की तैयारी कर रही है. अभी तक इसके लॉन्च की किसी एक तारीख का ऐलान नहीं क‍िया गया है. लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री के अनुसार, इस सुविधा के शुरू होते ही निकाला गया पैसा सीधे और स‍िक्‍योर तरीके से मेंबर्स के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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