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EPFO 3.0: सरकार ने बताया केंद्रीय पेंशन, ऑटो क्लेम और EPF ट्रांसफर का असली हाल, यहां रही पूरी डिटेल

सरकार ने EPFO 3.0 सुधारों पर अपडेट जारी किया है. प्रमुख बदलावों में क्लेम सेटलमेंट की तेज प्रक्रिया और सब्सक्राइबर बेस का विस्तार शामिल है.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 03:26 PM IST
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EPFO 3.0: सरकार ने बताया केंद्रीय पेंशन, ऑटो क्लेम और EPF ट्रांसफर का असली हाल, यहां रही पूरी डिटेल

EPFO 3.0 : केंद्र सरकार ने लोकसभा में EPFO 3.0 के तहत किए जा रहे सुधारों को लेकर बड़ा अपडेट साझा किया है. श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक प्रश्न के जवाब में बताया कि EPFO 3.0 के जरिए पेंशन सिस्टम, क्लेम सेटलमेंट और अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जा रहा है. सरकार के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, डिजिटल सिस्टम को मजबूत करना और कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं देना है.

CPPS: केंद्रीय पेंशन सिस्टम पूरी तरह लागू

मंत्री ने बताया कि 1 जनवरी 2025 तक EPFO के सभी फील्ड ऑफिस में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) लागू हो चुका है. इस सिस्टम के जरिए हर महीने 70 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को समय पर और बिना गलती के पेंशन मिल रही है. संसद सदस्य जशुभाई भीलुभाई राठवा ने सरकार द्वारा EPFO ​​3.0 के तहत किए गए प्रमुख सुधारों का विवरण मांगा. इन सुधारों में तेज और त्रुटि-मुक्त पेंशन वितरण के लिए  सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम की शुरुआत, 5 लाख रुपये तक के ऑटो-क्लेम का निपटान और ऑटो क्लेम सेटलमेंट प्रक्रियाओं का सरलीकरण शामिल है.

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ऑटो क्लेम सेटलमेंट में बड़ा उछाल

सरकार ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 25 फरवरी 2026 तक 3.52 करोड़ से ज्यादा क्लेम ऑटो मोड में निपटाए गए. ये क्लेम 5 लाख रुपये तक की राशि के थे. करीब 71.37% एडवांस क्लेम अब ऑटो मोड में सेटल हो रहे हैं, जिससे लगभग 51,620 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. इससे क्लेम प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी तेज और आसान हो गई है.

ये भी पढ़ें : हिंदुओं का कत्लेआम फिर भी बांग्लादेश को 45000 टन डीजल क्यों दे रहा भारत?

EPF अकाउंट ट्रांसफर हुआ आसान

नौकरी बदलने पर EPF ट्रांसफर की प्रक्रिया भी अब सरल कर दी गई है. 25 फरवरी 2026 तक 70.54 लाख से ज्यादा ट्रांसफर क्लेम ऑटो ट्रिगर हुए कई मामलों में अब न तो कर्मचारी को आवेदन करना पड़ता है और न ही नियोक्ता की जरूरत होती है KYC कंप्लीट होने पर ट्रांसफर बिना किसी मंजूरी के हो जाता है. इसके अलावा, 21.39 लाख ट्रांसफर क्लेम कर्मचारियों ने खुद बिना नियोक्ता की मदद के दाखिल किए.

क्या बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन?

लोकसभा में ये सवाल भी पूछा गया कि क्या EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की कोई योजना है. इस पर सरकार ने फिलहाल स्थिति स्पष्ट की, लेकिन कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया.

क्या है EPFO 3.0?

EPFO 3.0 एक बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य:

  • कागजी काम कम करना

  • क्लेम प्रोसेसिंग तेज करना

  • सभी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना

इस सिस्टम में जिन क्लेम्स में कोई जोखिम नहीं होता है. उन्हें ऑटो मोड में 3 दिन से कम समय में निपटाया जा रहा है. जबकि पहले इसमें 20 दिन तक लग जाते थे

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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