EPFO Latest News: अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका ईपीएफ (EPF) कटता है तो इस खबर के बारे में आपका जानना जरूरी है. यद‍ि बात करें जरूरी की तो यह खबर ऐसे लोगों के काम की है, ज‍िनका ईपीएफओ अकाउंट इनऑपरेट‍िव हो गया है. जी हां, लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से लाखों ईपीएफ अकाउंट को लेकर बड़ा फैसला क‍िया गया है. लाखों इनऑपरेटिव ईपीएफओ अकाउंट (EPFO Account) में पड़े अनक्लेम्ड पैसे सब्सक्राइबर्स को वापस क‍िये जाएंगे. लेबर म‍िन‍िस्‍टर मनसुख मांडव‍िया ने बताया क‍ि सरकार की इस पहल से 31 लाख से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स को फायदा होगा.

सरकार की तरफ से जल्‍द पायलट प्रोजेक्ट शुरू क‍िया जाएगा. इसमें करीब 7 लाख लोगों को पहले पैसा म‍िलेगा. ईपीएफओ (EPFO) के पास मौजूदा समय में 31.86 लाख इनऑपरेटिव अकाउंट हैं. इन खातों में कुल 10,903 करोड़ रुपये जमा है. इनमें से करीब 7.11 लाख खातों में 1,000 रुपये या इससे भी कम बैलेंस है, जो क‍ि कुल मि‍लाकर 30.52 करोड़ रुपये होता है. कई अकाउंट 20 साल पुराने हैं और इनमें पिछले तीन साल से क‍िसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है. इस कारण इन्‍हें इनऑपरेटिव ड‍िक्‍लेयर क‍िया गया है.

खातों की बैंक ड‍िटेल्‍स पहले से मौजूद

पहले खातों में जमा पैसा न‍िकालने के ल‍िए क्लेम फाइल करना पड़ता था. लेकिन पैसा कम होने के कारण छोटी रकम के ल‍िए कागजी कार्रवाई ज्यादा लगती थी. यही कारण है कि पैसे अटक जाते थे. पायलट फेज के लिए चुने गए खातों में आधार से लिंक बैंक डिटेल्स पहले से ही मुहैया है. ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से सीधे इन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर क‍िये जाएंगे, वो भी बिना किसी क्लेम के. ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से उठाया जाने वाला यह कदम ऐसे लोगों के लिए राहत भरा होगा, ज‍िनके छोटे-छोटे बैलेंस सालों से पड़े हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शिक्षा सहायता योजना को बेहतर क‍िया

लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री ने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्‍टर के मजदूरों के बच्चों की शिक्षा सहायता योजना को पहले से बेहतर क‍िया है. अब वेलफेयर बेस्ड स्कॉलरशिप के अलावा मेरिट-बेस्ड स्कॉलरशिप भी दी जाएगी. इसकी अधिकतम राश‍ि 25,000 रुपये तक हो सकती है. यद‍ि कोई स्‍टूडेंट म‍िन‍िस्‍ट्री की वेलफेयर स्कॉलरशिप ले रहा है तो वह केंद्र या राज्य सरकार की मेरिट-बेस्ड स्कॉलरशिप भी ले सकता है. इससे गैर जरूरी छूट को रोका जाएगा और ज्यादा छात्रों को फायदा मिलेगा.

इस साल अब तक डेढ़ लाख से ज्‍यादा छात्रों को वेलफेयर-बेस्ड हेल्‍प की जा चुकी है. इसमें कुल 77.9 करोड़ रुपये दिए गए. पिछले साल 2024-25 में 92,118 छात्रों को 31.65 करोड़ रुपये मिले थे. यह फैसला 2020 के सोशल सिक्योरिटी कोड से जुड़ा है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्‍टर के मजदूरों और उनके परिवारों के लिए शिक्षा समेत ज्यादा सेफ्टी और वेलफेयर पर फोकस करता है.

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)

सवाल: EPFO के इनऑपरेटिव अकाउंट में पड़े पैसे वापस कैसे मिलेंगे?

जवाब: सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है क‍ि इनऑपरेटिव EPFO अकाउंट में अटके अनक्लेम्ड पैसे सब्सक्राइबर्स को लौटाए जाएंगे. शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7.11 लाख अकाउंट के कुल 30.52 करोड़ आधार ल‍िंक्‍ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे.

सवाल: इनऑपरेटिव अकाउंट में कुल क‍ितनी रकम है?

जवाब: EPFO में करीब 31.86 लाख इनऑपरेटिव अकाउंट हैं. इनमें कुल 10,903 करोड़ रुपये जमा हैं. इनमें से सबसे पहले छोटे बैलेंस वाले 7.11 लाख अकाउंट को टारगेट किया जा रहा है.

सवाल: इनऑपरेटिव अकाउंट क्‍या होता है?

जवाब: जब EPF अकाउंट में पिछले तीन साल से क‍िसी तरह का ट्रांजेक्शन (जमा या निकासी) नहीं होता तो उसे इनऑपरेटिव अकाउंट कहा जाता है. काफी खाते तो 20 साल पुराने हैं.

सवाल: पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है और आगे क्या होगा?

जवाब: पायलट प्रोजेक्‍ट को जल्‍द शुरू क‍िया जा रहा है. फरवरी 2026 से शुरू होने वाले इस पायलट प्रोजेक्‍ट में पहले 7 लाख सब्सक्राइबर्स को पैसे मिलेंगे.