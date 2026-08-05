/EPFO ने जारी की चेतावनी... तुरंत चेक करें ये दो तारीख, वरना PF और पेंशन में हो सकता है बड़ा नुकसान

PF Pension Benefit: अगर आप सैलरीड क्लास हैं औा हर महीने आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए अहम चेतावनी जारी की गई है. ईपीएफओ की तरफ से सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स से अपील की गई है कि वे अपने प्रोफाइल में नौकरी शुरू करने की तारीख (DOJ) और नौकरी छोड़ने की तारीख (DOE) की जरूर चेक करें. यदि जरूरी हो तो इसमें सुधार करें.
ईपीएफओ (EPFO) के अनुसार आपके रिकॉर्ड में यह छोटी से गलती पीएफ (PF) के क्लेम और पेंशन बेनिफिट को अटका सकती है. इस बारे में एक्स (X) पर जानकारी शेयर करते हुए ईपीएस देते हुए सुपरएनुएशन फंड बॉडी (superannuation fund body) की तरफ से साफ किया गया कि गलत जानकारियों के कारण न केवल आपके क्लेम के निपटान में देरी होगी, बल्कि आपकी पेंशन एलिजिबिलिटी पर भी गलत असर पड़ सकता है.
ईपीएफओ ने जागरूक करने के लिए एक वीडियो जारी कर सही रिकॉर्ड बनाए रखने का मैसेज दिया है. ईपीएफओ की तरफ से साफ कहा गया कि भविष्य में सोशल सिक्योरिटी और पेंशन को सिक्योर करने के लिए आज ही अपनी जन्मतिथि, ज्वाइनिंग डेट और एग्जिट डेट का रिव्यू करें. ईपीएफओ (EPFO) की नई एडवाइजरी का मकसद कर्मचारियों को जागरूक करना है, जिससे उन्हें आने वाले समय में क्लेम से जुड़ी किसी तरह की परेशानी न हो. आइए जानते हैं ईपीएफओ से जुड़ी अहम बात-
अगर आपका UAN 1 अक्टूबर 2017 या उसके बाद का है और वह आपके आधार से लिंक है तो आपके लिए प्रोसेस काफी आसान है. ऐसे सभी मेंबर अपनी नौकरी ज्वाइन करने और छोड़ने की तारीख समेत प्रोफाइल से जुड़ी जानकारियों को बिना किसी अधिकारी की मंजूरी के खुद ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.
मेंबर्स की तरफ से दर्ज की गई ज्वाइनिंग या एग्जिट डेट का मिलान ईपीएफओ के पास जमा मंथली पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड से मैच होना जरूरी है. यदि आपकी जानकारी में कोई गलती या अंतर पाया जाता है तो उसके वेरिफिकेशन और अंतिम मंजूरी के लिए ईपीएफओ (EPFO) प्रोसेस से गुजरना होगा.
अगर किसी मेंबर का यूएएन आधार से लिंक नहीं है या उपलब्ध नहीं है या मेंबर के निधन के बाद उसका उत्तराधिकारी क्लेम कर रहा है तो ऐसे हालात में ऑनलाइन प्रोसेस काम नहीं करेगी. इसके लिए एम्पलॉयर से फिजिकल ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना होगा.