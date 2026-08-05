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EPFO ने जारी की चेतावनी... तुरंत चेक करें ये दो तारीख, वरना PF और पेंशन में हो सकता है बड़ा नुकसान

EPFO Alert: ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से की तरफ से करोड़ों सब्‍सक्राइर्स को आगाह क‍िया गया है. ईपीएफओ ने बताया क‍ि यद‍ि आपकी ज्‍वाइन‍िंग और एग्‍ज‍िट डेट सही नहीं होगी तो आपको भव‍िष्‍य में पेंशन से जुड़ा फायदा म‍िलने में परेशानी हो सकती है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 05, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:11 PM IST
EPFO ने जारी की चेतावनी... तुरंत चेक करें ये दो तारीख, वरना PF और पेंशन में हो सकता है बड़ा नुकसान
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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